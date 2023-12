Transition Industries LLC und die Macquarie Group kündigen eine Vermarktungsvereinbarung für ein Methanolprojekt mit extrem niedrigem Kohlenstoffausstoß in Sinaloa, Mexiko, an

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC gab auf der COP 28 bekannt, einen Rahmenvertrag für Dienstleistungen und Marketing (Master Services and Marketing Agreement, MSMA) mit Macquarie Commodities Trading, einer Tochtergesellschaft des Geschäftsbereichs Commodities and Global Markets der Macquarie Group („Macquarie“ / „CGM“), für sein Projekt Pacifico Mexinol abgeschlossen zu haben. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Methanolproduktionsanlage mit einer Kapazität von 6.145 MT pro Tag in der Nähe von Topolobampo, Sinaloa, Mexiko („Pacifico Mexinol“ oder das „Projekt“).

Nach der Inbetriebnahme wird Pacifico Mexinol voraussichtlich die größte einzelne Chemieanlage mit extrem niedrigem Kohlendioxidausstoß der Welt sein und jährlich etwa 300.000 MT grünes Methanol aus abgeschiedenem Kohlenstoff und grünem Wasserstoff sowie 1,8 Millionen MT blaues Methanol aus Erdgas mit Kohlenstoffabscheidung produzieren.

Macquarie ist im Rahmen des MSMA verantwortlich für die Vermarktung der gesamten Produktion von Pacifico Mexinol an weltweite Kunden in Übereinstimmung mit den Methanol-Abnahmeverträgen, die Bereitstellung von finanziellen Hedging-Dienstleistungen, die für das Projekt erforderlich sind, und die Unterstützung des Projekts hinsichtlich der Rohstoffplanung und der Auftragsvergabe für alle erforderlichen Rohstoffe. Das MSMA hat eine Laufzeit von 15 Jahren ab dem Datum des Beginns des kommerziellen Betriebs des Projekts.

Rommel Gallo, Chief Executive Officer von Transition Industries, kommentierte: „Wir freuen uns, unser MSMA mit Macquarie anzukündigen, das uns einen einzigartigen Zugang zu Kunden weltweit und in verschiedenen Branchen ermöglicht. Die führende Rohstoffplattform von Macquarie verschafft uns eine große Flexibilität, um unser blaues und grünes Methanol optimal bei den richtigen Kunden zu platzieren, die von den kohlenstoffarmen Eigenschaften unseres Produkts profitieren können. Dank der breit gefächerten Kompetenzen von Macquarie in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Logistik und Risikomanagement können wir die Leistung des Projekts über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg optimieren.“

„Das CGM-Geschäft von Macquarie stellt unseren Kunden weltweit Kapital, Finanzierung, Risikomanagement, Marktzugang sowie physische Ausführung und Logistik zur Verfügung“, so Aarnoud van Weelderen, Senior Managing Director des CGM-Geschäfts von Macquarie. „Wir freuen uns über die Vereinbarung mit Transition Industries, eine umfassende Lösung für die geplante Anlage von Pacifico Mexinol bereitzustellen. Macquarie wird kohlenstoffarmes Methanol aufspüren, einkaufen und an Kunden in der chemischen Industrie, der verarbeitenden Industrie und der Schifffahrt auf der ganzen Welt liefern, von denen viele auf kohlenstoffarme Rohstoffe setzen.“

Ramiro Castro, Managing Director und Leiter des Bereichs Commodities and Global Markets der Macquarie Group in Mexiko, kommentierte: „Macquarie ist stolz darauf, eine Schlüsselrolle bei einem Projekt zu spielen, das zur Dekarbonisierung beitragen und zugleich den Gemeinden in Lateinamerika einen Mehrwert und Chancen bieten wird. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Transition Industries und sie in ihrem Bestreben zu unterstützen, den Zugang zu Methanol weltweit zu erweitern. Dieses Projekt ist ein Beispiel für das weitere Wachstum und die Skalierung der Dienstleistungsplattform von Macquarie in Lateinamerika.“

Die International Finance Corporation („IFC“), ein Mitglied der Weltbankgruppe, beteiligt sich an der gemeinschaftlichen Entwicklung dieser kohlenstoffarmen Methanolanlage im globalen Maßstab. Die IFC wird zusammen mit Transition Industries LLC als Projektentwickler und an der Seite der Kreditanstalt für Wiederaufbau IPEX („KfW IPEX“) als mitverantwortlicher Konsortialführer auftreten. Das MSMA und die Finanzierung für Pacifico Mexinol wurden bei einer offiziellen Unterzeichnungszeremonie für das Joint Project Development Agreement in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, am Rande der COP28-Konferenz bekannt gegeben.

Die endgültige Investitionsentscheidung für Pacifico Mexinol wird für das Jahr 2024 erwartet und der Beginn des kommerziellen Betriebs für Ende 2027.

Über Transition Industries

Transition Industries LLC mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Entwickler von Methanol- und Wasserstoffprojekten im Weltmaßstab mit Netto-Null-Kohlenstoffemissionen in Nordamerika, um den Klimawandel zu bekämpfen und die ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu fördern.

Über die Macquarie Group

Macquarie wurde 1969 gegründet und beschäftigt heute über 21.000 Mitarbeiter in 34 Märkten. Der Geschäftsbereich Commodities and Global Markets (CGM) von Macquarie ist seit mehr als 40 Jahren Partner unserer Kunden bei der Bereitstellung von Kapital und Finanzierung, Risikomanagement, Marktzugang sowie physischer Ausführung und Logistiklösungen in den Bereichen Rohstoffe, Finanzmärkte und Anlagenfinanzierung.

