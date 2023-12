ARKEMA SIGNE AVEC EDF RENOUVELABLES UN CONTRAT DE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE COUVRANT 70 % DES BESOINS DE BOSTIK EN FRANCE

COLOMBES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) a signé un contrat d’une durée de 20 ans avec EDF Renouvelables pour la fourniture de 20 GWh/an d’électricité renouvelable. Ce partenariat débutera en 2026 et couvrira 70 % de la consommation d’électricité de Bostik en France.

À partir de 2026, 70 % de la consommation d’électricité des 8 sites français de Bostik seront issus d’énergie solaire. Cette démarche s'ajoute aux efforts constants des équipes de Bostik pour réduire les émissions de CO 2 de leurs activités.

« Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec EDF Renouvelables, important pour le Groupe qui vise à réduire toujours plus son empreinte carbone. En faisant le choix de s'approvisionner en électricité renouvelable produite localement, Bostik renforce son ancrage dans une production de plus en plus décarbonée et consolide ainsi sa position résolument orientée vers une économie plus respectueuse de l'environnement, comme l’ensemble d’Arkema » a déclaré Vincent Legros, Directeur Général du segment Adhésifs (Bostik).

Carlotta Gentile Latino, Directrice des Activités Terrestres France chez EDF Renouvelables a déclaré : « Nous sommes très heureux de signer ce contrat avec Arkema qui renforce notre partenariat sur le long terme. Les équipes d’EDF Renouvelables sont engagées auprès de nos clients pour proposer des solutions innovantes et accompagner les entreprises dans leur transition énergétique par la fourniture d’électricité bas carbone. »

Ce contrat, qui constitue une étape importante dans la transition vers une énergie décarbonée, s’inscrit dans la continuité des actions d’Arkema pour réduire ses émissions de CO 2 en ligne avec la trajectoire 1,5°C d’ici 2030, validée par l’organisme Science Based Targets initiative (SBTi).

À propos d’EDF Renouvelables

EDF Renouvelables est un énergéticien international qui développe, construit et exploite des centrales de production d’énergie renouvelable.

Acteur majeur de la transition énergétique dans le monde, EDF Renouvelables déploie, au sein d’EDF, des projets compétitifs, responsables et créateurs de valeur. Dans chaque pays, nos équipes s’engagement au quotidien auprès des territoires en mettant leur expertise et leur capacité d’innovation au service de la lutte contre le dérèglement climatique.

Fin 2022, EDF Renouvelables détient une capacité installée de 11,4 GW nets (18,5 GW bruts) dans le monde. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, l’entreprise se développe également dans les marchés émergents tels que : l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et le Moyen-Orient. Historiquement active dans l'éolien terrestre et le photovoltaïque, la Société se renforce significativement dans l’éolien en mer posé et flottant, ainsi que dans des technologies nouvelles comme le stockage d’énergie, le solaire flottant et l’agrivoltaisme.

Pour plus d’information : www.edf-renouvelables.com

Suivez-nous sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/edf-renouvelables et sur Twitter @EDF_RE en français et @EDF_Renewables en anglais.

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 91 % du CA du Groupe en 2022, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 11,5 milliards d’euros en 2022 et est présent dans près de 55 pays avec 21 100 collaborateurs.

Arkema

420, rue d’Estienne d’Orves – 92705 Colombes Cedex – France - T +33 (0)1 49 00 80 80

Suivez-nous sur :

Twitter.com/Arkema_group

Linkedin.com/compagny/arkema