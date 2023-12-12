SLB与Northern Lights JV及Microsoft携手，合作实现碳捕集与封存价值链的数字化

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB（NYSE: SLB）与Northern Lights Joint Venture（NL）今天宣布，他们已与Microsoft签署谅解备忘录（MoU），共同优化Northern Lights运营的集成式云端工作流。Northern Lights是首批跨境碳捕集与封存（CCS）的二氧化碳运输和储存提供商之一。 此次合作将有助于为新兴的CCS行业开发可扩展且具有成本效益的数字化解决方案。

Northern Lights总经理Børre Jacobsen表示：“数字化工作流是成功管理二氧化碳的关键组成部分，涵盖从捕获点到永久存储的整个端到端价值链。Northern Lights非常高兴与业界一流的科技公司SLB及Microsoft合作，共同开发数字化CCS解决方案。”

在合作的初始阶段，SLB将在其Delfi™数字平台上扩展数字CCS工作流和数值模拟系统。该平台将于2022年部署，以简化Northern Lights的地下工作流程。

SLB数字产品和解决方案高级副总裁Trygve Randen表示：“在不到30年的时间里，CCS必须要扩大100-200倍，才能对全球净零排放目标产生预期的影响。数字解决方案在实现CCS所需的速度和规模方面发挥关键作用，我们很高兴与Microsoft和Northern Lights JV密切合作，促进CCS价值链的整体数字化。”

Microsoft将部署和扩展Microsoft Azure平台，确保可扩展的云服务支持Northern Lights的业务和SLB数字CCS工作流程。SLB和Microsoft正在合作开发兼容azure的开源数据平台，该平台将作为Northern Lights的数字基础设施。

微软能源和资源行业首席技术官Sverre Brandsberg Dahl表示：“微软很高兴能与SLB和Northern Lights公司密切合作，在2024年及以后推动大规模的二氧化碳减排。我们相信这一标杆项目有助加速CCS行业并实现全球气候目标所需的数字基础设施。”

碳捕获和储存能够减少或消除二氧化碳排放，为工业排放企业提供现实的脱碳机会。国际能源署（IEA）表示，“没有CCUS，几乎无法实现净零排放。”

Northern Lights Joint Venture由Equinor、TotalEnergies和Shell联手组建，旨在加速工业脱碳。运输和储存设施的开发正在按计划进行，Northern Lights将在2024年准备好接收和储存来自工业排放企业的二氧化碳。第一阶段开发具有每年150万吨二氧化碳的储存能力，该公司已经与Yara和Ørsted签订了商业运输和储存协议。Northern Lights有进一步的增长雄心壮志，目标是根据市场发展而扩大其存储容量。

关于SLB

SLB（NYSE: SLB）是一家全球性科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，有员工近200人，我们每天都在对石油和天然气进行创新，大规模实现数字化以使行业脱碳，并开发和扩展可加速能源转型的新能源系统。要了解更多资讯，请浏览slb.com。

关于Northern Lights

Northern Lights正在开发全球第一座跨境二氧化碳运输和储存基础设施。Northern Lights计划在2024年接收二氧化碳，为欧洲的工业排放企业提供安全可靠的二氧化碳运输和储存服务。Northern Lights JV DA是一家已注册成立的普通合伙企业，其共同责任（DA）由Equinor、TotalEnergies和Shell一同承担。 www.norlights.com

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Slb.com/newsroom

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