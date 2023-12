Board nominata leader nel Magic Quadrant™ di Gartner® per Financial Planning Software

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Board, leader mondiale nelle soluzioni di Intelligent Planning, ha annunciato oggi di essere stata nominata Leader nel Magic Quadrant 2023 di Gartner per Financial Planning Software.

La valutazione si è basata su criteri specifici che hanno analizzato in generale la completezza di visione e la capacità di esecuzione di Board.

"Siamo entusiasti di essere stati nominati Leader per il secondo anno consecutivo. Crediamo che questo riconoscimento sia indicativo dell'incredibile valore e dell'impatto positivo che le nostre soluzioni di Intelligent Planning apportano ai business globali", ha dichiarato Jeff Casale, CEO di Board. "Nell'incertezza dei mercati di oggi, le organizzazioni hanno bisogno di un partner aziendale di fiducia che le aiuti a innovare e migliorare i processi di financial planning and analysis per pianificare in modo più intelligente e raggiungere il successo più rapidamente. La nostra soluzione integra i processi di pianificazione in un'unica piattaforma, offrendo alle funzioni strategiche, finanziarie e operative un'analisi in tempo reale e la condivisione dei dati, per offrire un approccio veramente intelligente."

Il Magic Quadrant di Gartner è il vertice di una ricerca su un mercato specifico, che offre una visione panoramica delle posizioni relative dei concorrenti del mercato. Un Magic Quadrant fornisce un posizionamento competitivo grafico di quattro tipi di provider tecnologici, in mercati in cui la crescita è elevata e la differenziazione dei provider è distinta:

i leader eseguono bene la loro visione attuale e sono ben posizionati per il domani;

i visionari capiscono dove sta andando il mercato o hanno una visione per cambiare le regole del mercato, ma non la eseguono ancora bene;

i giocatori di nicchia si concentrano con successo su un settore ristretto, o non sono focalizzati e non superano l'innovazione o le prestazioni degli altri;

i challenger eseguono bene al giorno d'oggi o possono dominare un grande segmento, ma non dimostrano di comprendere la direzione del mercato.

Board

Le soluzioni di Intelligent Planning di Board consentono a più di 2.000 organizzazioni in tutto il mondo di pianificare in modo più agile, ottenere informazioni di valore e di raggiungere risultati migliori. Board aiuta le aziende leader a mettere a fattore comune Strategia, Finance e Operations grazie ad una pianificazione più integrata ed efficiente per avere il pieno controllo delle performance. Collaborando con Board, aziende globali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno abbracciato la digitalizzazione per trasformare i loro processi di pianificazione. In Italia, Board ha ottenuto la fiducia di Banco BPM, Conad, Granarolo, Bauli, Piazza Italia, Rummo, Slower Venezia, Versace e molte altre aziende in tutto il Paese.

Fondata nel 1994, Board International oggi conta 25 uffici in tutto il mondo ed è riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore, tra cui BARC, Gartner e IDC.

www.board.com/it

