SLB與Northern Lights合資公司及微軟合作，旨在實現碳捕集與封存價值鏈數位化

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB(紐約證券交易所股票代碼:SLB)和Northern Lights Joint Venture (NL)今天宣布他們已與微軟簽署一份諒解備忘錄(MoU)，旨在最佳化Northern Lights運營的綜合性雲端工作流。Northern Lights是首批跨境碳捕集與封存(CCS)的二氧化碳運輸和儲存提供商之一。 此次合作將有助於為新興的CCS行業開發可擴展且具有成本效益的數位化解決方案。

Northern Lights總經理Børre Jacobsen表示:「數位化工作流是透過端对端價值鏈(從捕獲點到永久儲存)成功管理二氧化碳的關鍵組成部分。Northern Lights非常高興與業界一流的科技公司SLB及微軟合作，共同開發數位化CCS解決方案。」

在合作的初始階段，SLB將在其Delfi™數位平台上擴展數位CCS工作流和數值模擬系統。該平台將於2022年部署，以簡化Northern Lights的地下工作流程。

SLB數位產品和解決方案高級副總裁Trygve Randen表示:「在不到30年的時間裡，CCS必須要擴大100-200倍，才能對全球淨零排放目標產生預期的影響。數位解決方案在實現CCS所需的速度和規模方面發揮關鍵作用，我們很高興與微軟和Northern Lights密切合作，促進CCS價值鏈的整體數位化。」

微軟將部署和擴展其微軟Azure平台，以確保可擴展的雲服務支援Northern Lights的業務和SLB數位CCS工作流程。SLB和微軟正在合作開發一個相容azure的開源數據平台。該平台將作為Northern Lights的數位基礎設施。

微軟能源和資源行業技術長Sverre Brandsberg Dahl表示：「微軟很高興能與SLB和Northern Lights公司密切合作，在2024年及以後推動大規模的二氧化碳減排。我們相信這一標杆項目有助加速CCS行業並實現全球氣候目標所需的數位基礎設施。」

碳捕獲和儲存能夠減少或消除二氧化碳排放，為工業排放企業提供現實的脫碳機會。據國際能源署(IEA)稱，沒有CCUS，實現淨零排放幾乎是不可能的。

Northern Lights 合資公司由挪威國家石油公司、道達爾能源公司和殼牌公司聯手組建，旨在加速工業脫碳。運輸和儲存設施的開發正在按計劃進行，Northern Lights將在2024年準備好接收和儲存來自工業排放企業的二氧化碳。第一階段的開發具有每年150萬噸二氧化碳的儲存能力，該公司已經與Yara和Ørsted簽訂了商業運輸和儲存協議。Northern Lights有進一步的增長雄心，目標是根據市場發展而擴大其儲存容量。

關於 SLB

SLB(紐約證券交易所股票代碼:SLB)是一家全球性科技公司，致力於推動能源創新，實現地球生態平衡。我們的足跡遍布全球100多個國家和地區，有員工近200人，我們每天都在對石油和天然氣進行創新，大規模實現數位化以使行業脫碳，並開發和擴展可加速能源轉型的新能源系統。欲知詳情，請瀏覽slb.com。

關於Northern Lights

Northern Lights正在開發全球第一座跨境二氧化碳運輸和儲存基礎設施。Northern Lights計劃在2024年接收二氧化碳，為歐洲的工業排放企業提供安全可靠的二氧化碳運輸和儲存服務。Northern Lights JV DA是一家已註冊成立的普通合夥企業，其共同責任(DA)由挪威國家石油公司、道達爾能源及殼牌公司一同承擔。 www.norlights.com

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Slb.com/newsroom

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