SLB coopera com Northern Lights JV e Microsoft para digitalizar cadeia de valor na captação e armazenamento de carbono

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A SLB (NYSE: SLB) e a Northern Lights Joint Venture (NL) anunciaram hoje que assinaram um memorando de entendimento (MoU) com a Microsoft, a fim de otimizar fluxos de trabalho integrados com base em nuvem para operar a Northern Lights, uma das primeiras empresas de transporte e armazenamento de CO 2 para captação e armazenamento de carbono (CCS) além das fronteiras. A cooperação irá contribuir no desenvolvimento de soluções digitais escaláveis e rentáveis ao setor emergente de CCS.

"Os fluxos de trabalho digitais são um componente chave para o gestão bem-sucedida de CO 2 através da cadeia de valor de ponta a ponta, desde o ponto de captação até o armazenamento permanente. A Northern Lights está muito satisfeita de fazer parceria com as empresas de tecnologia líderes do setor, SLB e Microsoft, para desenvolver soluções digitais de CCS", disse Børre Jacobsen, Diretor Geral da Northern Lights.

Nas fases iniciais da cooperação, a SLB irá estender seus fluxos de trabalho digitais de CCS e sistemas de simulação numérica em sua plataforma digital Delfi™, implantada para otimizar fluxos de trabalho subterrâneos da Northern Lights em 2022.

"Em menos de três décadas, a CCS deve expandir de 100 a 200 vezes para ter o impacto esperado nas ambições mundiais de zero emissões líquidas", disse Trygve Randen, Vice-Presidente Sênior de Produtos e Soluções Digitais na SLB. "As soluções digitais têm um papel essencial a desempenhar, ao permitir a velocidade e a escala necessárias para CCS, sendo que estamos empolgados por trabalhar em estreita cooperação com a Microsoft e a Northern Lights JV para simplificar a complexa digitalização da cadeia de valor de CCS."

A Microsoft irá implantar e ampliar sua plataforma Microsoft Azure para garantir serviços em nuvem escaláveis que deem suporte aos negócios da Northern Lights e os fluxos de trabalho digitais de CCS da SLB. A SLB e a Microsoft vêm cooperando para desenvolver uma plataforma de dados de código aberto compatível com Azure que irá servir como infraestrutura digital à Northern Lights.

"A Microsoft está animada pela estreita parceria com a SLB e a Northern Lights para impulsionar reduções tangíveis de CO 2 em escala em 2024 e mais além. Estamos confiantes de que este projeto farol pode ajudar a acelerar o setor de CCS e a infraestrutura digital necessária para atingir as metas climáticas mundiais", disse Sverre Brandsberg Dahl, Diretor de Tecnologia do Setor de Energia e Recursos da Microsoft.

A captação e o armazenamento de carbono permitem reduzir ou remover emissões de CO 2 , oferecendo aos emissores industriais oportunidades realistas de descarbonização. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), "alcançar o zero emissões líquidas será virtualmente impossível sem CCUS".

A Northern Lights Joint Venture foi estabelecida pela Equinor, TotalEnergies e Shell para acelerar a descarbonização de indústrias. O desenvolvimento de instalações de transporte e armazenamento segue o cronograma, com a Northern Lights estando pronta para receber e armazenar CO 2 de emissores industriais em 2024. A primeira fase de desenvolvimento possui uma capacidade de armazenamento de 1,5 milhão de toneladas métricas de CO 2 ao ano, tendo a empresa já firmado contratos comerciais de transporte e armazenamento com a Yara e Ørsted. A Northern Lights tem ambições de crescimento adicional e pretende expandir sua capacidade de armazenamento conforme o desenvolvimento do mercado.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários que representam quase o dobro das nacionalidades, trabalhamos todos os dias na inovação de petróleo e gás, no fornecimento digital em escala, na descarbonização de indústrias, bem como no desenvolvimento e expansão de novos sistemas energéticos que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a Northern Lights

A Northern Lights vem desenvolvendo a primeira infraestrutura transfronteiriça de transporte e armazenamento de CO 2 do mundo. Dentro do cronograma, que deve estar pronto para receber CO 2 em 2024, a Northern Lights oferece serviços seguros e confiáveis para transportar e armazenar CO 2 a emissores industriais na Europa. A Northern Lights JV DA é uma parceria geral registrada e incorporada com responsabilidade compartilhada (DA) de propriedade da Equinor, TotalEnergies e Shell. www.norlights.com

Declaração de precaução referente a declarações prospectivas:Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" conforme o significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, estas declarações contêm palavras como "esperar", "é possível", "pode", "estimar", "pretender", "antecipar", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diversos graus, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios previstos de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quanto à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e às mudanças climáticas mundiais; bem como melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando, à incapacidade de alcançar metas de emissões líquidas de carbono negativas; à incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB, iniciativas legislativas e regulamentares que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das alterações climáticas mundiais; o momento ou recebimento de aprovações e licenças regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes se revelem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

Slb.com/newsroom

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.