NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM) is een modern metaalbedrijf dat waarde creëert in de hele toeleveringsketen van batterijmetalen, van grondstof tot metaalproductie en recycling. De CEO van Lifezone Metals, Chris Showalter, kondigt met genoegen de Mineral Resource Update voor het Kabanga Nickel Project, gelegen in het noordwesten van Tanzania, aan. De update van november 2023 over de minerale reserves, weerspiegelt de resultaten van de boorprogramma's van Lifezone Metals voor 2021-2023 en een bijgewerkte interpretatie van de mineralisatie, waardoor de continuïteit van hoogwaardige nikkelmineralisatie in Kabanga opnieuw wordt bevestigd.

