PUMA與Andrew Burgess旗下品牌VIVID VISIONS合作，啟動「紡織品到紡織品」時尚實驗

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球運動用品公司PUMA宣布，與美國知名舊物回收再造人士Andrew Burgess及其旗下品牌VIVID VISIONS達成新的合作，聯手推出實驗性的一次性膠囊系列。

Andrew與PUMA密切合作，精心打造了五款時尚服飾，每款服飾均完全採用PUMA的回收聚酯纖維RE:FIBRE織物製成。該系列的模特兒展示照片在倫敦代表性的York Hall Leisure Centre拍攝，其風格結合了未來主義的時尚設計和復古的運動情懷，除了向PUMA的起源致敬外，還彰顯出PUMA品牌和Andrew對永續紡織品創新的承諾。

在創意影像展示中，各種服裝不斷出現，舊衣物一次又一次回收再造為時尚新品，展現出循環時尚的無限可能性。

Andrew以善於重新利用廢舊衣物而聞名，在一次造訪土耳其期間，他受到了PUMA工廠合作夥伴的啟發。Andrew在造訪期間親眼目睹了PUMA在推廣循環紡織品技術方面取得的非凡進展，並利用回收聚酯纖維服裝生產了自己的訂製款RE:FIBRE面料。

「RE:FIBRE面料研製過程中的創新、研究、機器、永續實踐和生產讓我大開眼界。關於服裝生產，我能想到的只是最後的縫紉步驟——將布料拼在一起，製成成品。這是我通常使用的升級再造過程。然而，瞭解廢舊紡織品如何被分解（否則它們可能會被填埋），然後製成新的產品，是一件非常有意思的事。」Andrew表示。

該系列本身也反映了RE:FIBRE精湛的回收製程，其設計涵蓋了紡織品的粉碎、解聚、重聚以及重新構想。

Andrew表示：「我創立VIVID VISIONS品牌的宗旨就是將過去與未來融合在一起，因此與PUMA合作，用『新的』回收面料製造一次性服飾系列，是相當酷的一件事。袖子上的織物條代表由熔融聚合物紡成的RE:FIBRE紗線，剪裁的褲子和夾克則展現出RE:FIBRE化腐朽為神奇的製程。」

該時尚實驗是PUMA與美國知名舊物回收再造人士持續合作的結晶，後者也參與了PUMA的Voices of A RE:GENERATION計畫。該計畫旨在提高透明度，同時宣傳PUMA品牌的永續發展工作。

客製化的PUMA x VIVID VISIONS一次性系列是Andrews製作的Thread the Loop運動系列創意視訊的最後一集。該系列在社群媒體上發布，旨在提高人們對PUMA努力實現「100%使用來自紡織廢料的聚酯產品」的體認。正如PUMA採購長Anne-Laure Descours所言：「重新思考我們生產服裝的方式，嘗試採用更加注重循環利用的商業模式，是我們永續發展策略的主要優先事項之一。」

自2022年PUMA啟動試點專案以來，PUMA已經為曼城、AC米蘭、馬賽和多特蒙德等俱樂部生產了回收訓練服。本月，PUMA宣布這種創新型可回收紡織品的使用範圍進一步擴大。2024年，包括歐洲杯和美洲杯比賽在內的PUMA官方球迷版足球球衣*將使用RE:FIBRE回收材料製造，這些材料由舊衣服和工廠廢料製成，而不僅僅是回收的塑膠瓶。

點選此處查看PUMA x VIVID VISIONS by Andrew Burgess宣傳照片和影片；點選此處觀看Andrew的Thread The Loop系列，瞭解他在推出該系列前使用RE:FIBRE的體驗。

致編輯：

VIVID VISIONS是由Andrew創立的織物回收品牌，旨在透過循環利用廢舊紡織品來生產獨具特色的時尚服飾，眾多NBA球星（如Jayson Tatum）和美國饒舌歌手（如A Boogie Wit Da Hoodie）都大力支持並穿著該品牌。

RE:FIBRE是PUMA的「紡織品到紡織品」回收計畫，可透過四步工藝流程將任何聚酯材料轉化為新服裝。

RE:FIBRE的四步工藝流程如下：

收集和分類：收集紡織廢料和其他以前浪費的材料並分類。

粉碎和混合：將收集到的材料粉碎並混合到最細粒度。

溶解、過濾和聚合：將粉碎的聚酯纖維熔化，並透過化學回收製程去除之前的染料。

熔融、紡紗、編織和縫製：熔融使新生產的聚合物可用於紡紗和縫製成型，以製造完好如新的RE:FIBRE織物，它們未來可以反復回收。

*不包括當地為費內巴切足球俱樂部、頓涅次克礦工足球俱樂部生產的球迷版球衣和當地採購的裝備。

關於PUMA

躋身全球首屈一指的運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA一直為全球身手最迅捷的運動健將打造提升速度紀錄的產品，不懈地推動運動和文化的發展。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下擁有的品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷120多個國家和地區，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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