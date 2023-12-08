ROHM與Toshiba就合作製造功率元件達成協議

日本京都和日本川崎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ROHM Co., Ltd.（以下簡稱「ROHM」）和Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation（以下簡稱「Toshiba Electronic Devices & Storage」）在功率元件的製造和增產方面的一項合作計畫已得到日本經濟產業省的肯定，後者將其視為一項有助於達成日本政府安全、穩定半導體供應目標的舉措而予以大力支持。ROHM和Toshiba Electronic Devices & Storage將分別對碳化矽(SiC)和矽(Si)功率元件進行密集投資，有效提升其供應能力，並以互補的方式利用對方的產能。

功率元件是各種電子設備的電源供應和管理，以及邁向無碳、碳中和社會的重要零件，預期目前的需求將持續成長。在汽車應用領域，隨著汽車電氣化的快速發展，更高效、更小巧的電動動力總成的發展也在不斷進步。在工業應用領域，為了支持日益成長的自動化和更高的效率要求，業界普遍呼喚功率元件的穩定供應和特性改進。

在此背景下，ROHM制定了「我們專注於電源和類比解決方案，透過滿足客戶對節能和產品小型化的需求來解決社會問題」的經營願景，並加快了在推動達成無碳化方面的工作。SiC功率元件是節能的關鍵。自全球首次量產SiC MOSFET以來，ROHM一直在不斷開發各種業界領先的技術，其中包括ROHM最新的第4代SiC MOSFET，該MOSFET將被眾多電動汽車和工業設備採用。作為其優先專案之一，ROHM正在致力於發展SiC業務，包括持續進行積極的投資以提高SiC的產能並滿足強勁的需求成長。

Toshiba Group以「為了人類和地球的明天」為長期基本承諾，旨在推動達成碳中和及循環經濟。幾十年來，Toshiba Electronic Devices & Storage一直為各類市場（主要為汽車和工業市場）提供Si功率元件，這些元件幫助確保了節能解決方案的推出和設備小型化的實現。該公司於去年啟動了一條300mm晶圓生產線的生產，並正在加快投資，以提高產能並滿足強勁的需求成長。此外，公司還充分利用其在軌道車輛應用領域累積的專業知識，推動開發更廣泛的SiC功率元件產品陣容，尤其是針對汽車和輸配電應用領域。

ROHM已經宣布參與Toshiba的私有化進程，但這項投資並未成為兩家公司在製造領域展開合作的起點。在半導體產業國際競爭日趨激烈的背景下，一段時間以來，ROHM和Toshiba Electronic Devices & Storage一直在考慮就功率元件業務進行合作，從而促成了此次聯合申請。

ROHM和Toshiba Electronic Devices & Storage將分別透過對SiC和Si功率元件的密集投資，在功率元件製造方面展開合作，以提高兩家公司的國際競爭力。雙方還將努力為強化日本半導體供應鏈的韌性做出貢獻。

供應強化計畫概要

公司名稱 ROHM Co., Ltd.和LAPIS Semiconductor Co., Ltd.

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation和Kaga Toshiba Electronics Corporation 總投資額 3883億日圓：

ROHM和LAPIS：2892億日圓，

Toshiba Electronic Devices & Storage和Kaga Toshiba：991億日圓 最高補貼額 1294億日圓：總投資額的三分之一 生產工廠 LAPIS Semiconductor宮崎二號工廠：SiC功率元件和SiC晶圓， Kaga Toshiba：Si功率元件 範圍 提升日本SiC、Si功率元件和SiC晶圓的產能

關於ROHM

ROHM成立於1958年，透過其全球開發和銷售網路，為包括汽車、工業和消費市場在內的廣泛市場提供具有卓越品質和可靠性的IC和分立半導體。

如欲瞭解關於ROHM的進一步資訊，請造訪www.rohm.com

關於Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation是一家首屈一指的先進半導體和儲存解決方案供應商，憑藉半個多世紀的經驗和創新，為客戶和業務合作夥伴提供卓越的分立半導體、系統LSI和HDD產品。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。