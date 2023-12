Lifezone Metals annonce une mise à jour importante des ressources minérales pour son projet Kabanga Nickel en Tanzanie

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Lifezone Metals Limited (NYSE : LZM) est une entreprise de métaux modernes qui crée de la valeur sur l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement des métaux de batterie, des ressources à la production et au recyclage des métaux. Chris Showalter, CEO de Lifezone Metals, est heureux d’annoncer la mise à jour des ressources minérales pour le projet Kabanga Nickel, situé dans le nord-ouest de la Tanzanie. La mise à jour des ressources minérales de novembre 2023 reflète les résultats des programmes de forage 2021-2023 de Lifezone Metals et une interprétation actualisée de la minéralisation, confirmant ainsi la continuité de la minéralisation à haute teneur de nickel à Kabanga.

Le projet Kabanga Nickel est actuellement détenu à 69,7 % par Lifezone Metals et toutes les ressources minérales sont indiquées sur une base attribuable à Lifezone Metals.

M. Showalter déclare : « Kabanga continue de démontrer sa qualité exceptionnelle et son échelle mondiale. L’augmentation significative des ressources minérales mesurées et indiquées constitue une base solide pour l’étude de faisabilité définitive en cours, qui devrait être achevée d’ici la fin du troisième trimestre 2024. Nous pensons que Kabanga a le potentiel de devenir un producteur à faible coût, durable et écologiquement responsable de nickel, de cuivre et de cobalt, qui sont des métaux critiques pour la transition énergétique verte. Nous nous réjouissons à la perspective de faire avancer le projet en étroite coordination avec le gouvernement tanzanien, qui a solidement soutenu nos efforts. »

Faits saillants de la mise à jour de novembre 2023 sur les ressources minérales :

Les ressources attribuables mesurées et indiquées totalisent 43,6 millions de tonnes, titrant 2,02 % de nickel, 0,28 % de cuivre et 0,16 % de cobalt (2,57 % équivalent nickel).

De plus, les ressources attribuables inférées totalisent 17,5 millions de tonnes, titrant 2,23 % de nickel, 0,31 % de cuivre et 0,16 % de cobalt (2,79 % équivalent nickel).

De manière significative, 71 % du tonnage de ressources minérales de Kabanga est maintenant classé dans les catégories de confiance plus élevée des ressources mesurées et indiquées par rapport aux ressources inférées.

Les tonnages de ressources minérales mesurées et indiquées ont augmenté de 69 % par rapport à l’estimation des ressources minérales de février 2023. Le métal équivalent nickel contenu dans les ressources mesurées et indiquées a augmenté de 30 %. Les ressources inférées ont également augmenté en tonnage de 20 %, avec une augmentation de 4 % du métal équivalent nickel contenu.

La teneur limite des ressources minérales est demeurée inchangée à 0,58 % équivalent nickel, puisqu’il a été déterminé que les hypothèses antérieures utilisées restent à jour.

Une proportion importante du tonnage supplémentaire de ressources minérales dans la mise à jour de novembre 2023 sur les ressources minérales résulte de l’inclusion d’une minéralisation ultramafique supplémentaire. La modification du schéma de traitement, y compris l’ajout d’une raffinerie hydrométallurgique, améliore les perspectives d’extraction économique du matériau ultramafique.

La ressource minérale massive en sulfure a également augmenté dans toutes les catégories, rajoutant ainsi 10 % de métal équivalent nickel.

D’importants tonnages de ressources minérales supplémentaires ont été obtenus dans la zone Tembo, située à 1,0 kilomètre au nord-est de la zone North. Tembo reste ouvert le long d’un strike vers le nord-est dans la direction de la zone Safari, dans un endroit appelé Safari Link.

D’autres domaines d’ajout de ressources minérales comprennent les zones North, Main et MNB, et la première indication d’une ressource minérale dans la zone Kima.

La mise à jour sur les ressources minérales de Kabanga a été préparée de manière indépendante par Sharron Sylvester, directrice technique de la géologie chez OreWin Pty Ltd, et conformément au règlement S-K sous-partie 1300 promulgué par la Securities Exchange Commission des États-Unis (S-K 1300). Les ressources minérales sont déclarées à l’exclusion des réserves minérales. Il n’y a pas de réserves minérales à déclarer.

Figure 1 : Cliquez pour consulter l'imagerie des ressources minérales du projet Kabanga Nickel (https://vimeo.com/891896457/f4ed5bda1e?share=copy).

Tableau1 : Mise à jour des ressources minérales du projet Kabanga Nickel présentée sur une base attribuable à Lifezone Metals (69,7 %), au 30 novembre 2023 — sur la base du prix du nickel de 9,50 $/lb, du prix du cuivre de 4,00 $/lb et du prix du cobalt de 26,00 $/lb. Des tableaux détaillés figurent à l’annexe du présent communiqué de presse.

Classification des ressources minérales Tonnage attribuable

(Mt) Teneurs Récupération NiEq23

(%) Nickel

(%) Cuivre

(%) Cobalt

(%) Nickel

(%) Cuivre

(%) Cobalt

(%) RESSOURCES MINÉRALES GLOBALES – Tous types de minéralisation Mesurées 14,1 2,61 2,03 0,28 0,17 87,2 85,1 88,1 Indiquées 29,5 2,55 2,02 0,28 0,15 87,2 85,1 88,1 Mesurées + indiquées 43,6 2,57 2,02 0,28 0,16 87,2 85,1 88,1 Inférées 17,5 2,79 2,23 0,31 0,16 87,2 85,1 88,1 Classification des ressources minérales Tonnage attribuable

(Mt) Teneurs Métaux contenus attribuables NiEq23

(%) Nickel

(%) Cuivre

(%) Cobalt

(%) NiEq23

(kt) Nickel

(kt) Cuivre

(kt) Cobalt

(kt) RESSOURCES MINÉRALES GLOBALES – Tous types de minéralisation Mesurées 14,1 2,61 2,03 0,28 0,17 368 286 39 24 Indiquées 29,5 2,55 2,02 0,28 0,15 753 595 83 45 Mesurées + Indiquées 43,6 2,57 2,02 0,28 0,16 1 121 881 122 69 Inférées 17,5 2,79 2,23 0,31 0,16 489 391 54 27

1. Ce tableau présente les ressources minérales pour les types combinés massifs de sulfure et de minéralisation ultramafique. 2. Les ressources minérales sont déclarées à l’exclusion des réserves minérales. Il n’y a pas de réserves minérales à déclarer. 3. Les ressources minérales ne montrent que la portion du tonnage attribuable à Lifezone Metals, soit 69,713 % du total. 4. La teneur limite utilise le NiEq23 en utilisant un prix du nickel de 9,50 $/lb, un prix du cuivre de 4,00 $/lb et un prix du cobalt de 26,00 $/lb, avec des indemnités pour les récupérations, l'exigibilité, les déductions, le transport et les redevances. NiEq23% = Ni% + Cu% x 0,411 + Co% x 2,765. 5. Les hypothèses de récupération métallurgique des ressources minérales sont les suivantes : nickel 87,2 %, cuivre 85,1 % et cobalt 88,1 %. 6. Le point de référence pour les ressources minérales est le point d’alimentation d’une installation de transformation. 7. Toutes les ressources minérales dans la mise à jour de novembre 2023 sur les ressources minérales ont été évaluées pour déterminer les perspectives raisonnables d’une éventuelle extraction économique en ne déclarant que des matières supérieures à une teneur limite de 0,58 % NiEq23. 8. Les valeurs étant arrondies, les totaux peuvent varier.

Kabanga comprend actuellement six zones minéralisées distinctes identifiées, à savoir (du sud-ouest au nord-est) les zones Main, MNB, Kima, North, Tembo et Safari, qui se produisent sur une longueur de strike dépassant les 7,5 kilomètres. Les cinq zones minéralisées qui contribuent à la mise à jour des ressources minérales sont les suivantes : Main, MNB, Kima, North et Tembo, qui s’étendent sur une longueur de strike totale de 6,0 kilomètres et à une profondeur allant jusqu’à 1,7 km sous la surface.

Figure 2 : Section longue oblique montrant des zones minéralisées et des sections à plus de 0,58 % équivalent nickel (orientation nord-ouest).

Veuillez vous référer à la figure 2 du communiqué de presse sur notre site Web ici.

Figure 3 : Mise à jour des ressources minérales du projet Kabanga Nickel présentée par zones sur une base attribuable à Lifezone Metals.

Veuillez vous référer à la figure 2 du communiqué de presse sur notre site Web ici.

Remarque : voir les prix des métaux, les récupérations et les autres hypothèses, comme indiqué dans le tableau 1 et les notes fournies.

La zone North demeure la plus grande des zones minéralisées actuellement identifiées à Kabanga, avec des ressources mesurées et indiquées attribuables totalisant 20,6 millions de tonnes, titrant 2,53 % de nickel, 0,34 % de cuivre et 0,18 % de cobalt (3,18 % équivalent nickel) et des ressources minérales inférées attribuables totalisant 12,2 millions de tonnes, titrant 2,60 % de nickel, 0,35 % de cuivre et 0,18 % de cobalt (3,24 % équivalent nickel).

La zone Tembo est la deuxième zone la plus importante, et toutes les ressources minérales de Tembo sont classées comme mesurées ou indiquées, avec un total attribuable combiné de 13,8 millions de tonnes titrant 1,80 % de nickel, 0,25 % de cuivre et 0,15 % de cobalt (2,32 % équivalent nickel).

Dans les zones North et Tembo, qui forment la majeure partie des ressources minérales contenues à Kabanga, 74 % des ressources minérales sont classées dans les catégories de confiance plus élevée des ressources mesurées et indiquées (71 % dans toutes les zones de Kabanga) par rapport aux ressources inférées. À titre de comparaison, les zones North et Tembo combinées présentaient 63 % de ressources classées comme mesurées et indiquées dans l’estimation des ressources minérales de février 2023.

Augmentation significative du tonnage et du métal contenu par rapport à l’estimation des ressources minérales de février 2023

Les ressources minérales globales mesurées et indiquées ont augmenté de 69 % et les ressources minérales inférées ont augmenté de 20 % au projet Kabanga Nickel par rapport à la précédente estimation des ressources minérales de février 2023. Cela reflète les résultats des programmes de forage 2021-2023 de Lifezone Metals et une interprétation actualisée de la minéralisation.

Lifezone Metals a mené de multiples programmes de forage entre 2021 et 2023 dans le cadre du projet Kabanga et les résultats ont été inclus dans la base de données des ressources minérales (jusqu’au 17 septembre 2023 ; à l’exception des trous qui n’ont pas encore été étudiés ou avec des résultats d’essai en attente). Vous retrouverez ci-après une ventilation des programmes de forage de Lifezone Metals :

De décembre 2021 à mai 2022 : 4 163 mètres de forage dans 14 trous pour fournir 2 727 kilogrammes d’échantillons métallurgiques (dans trois échantillons en vrac) dans les zones North et Tembo pour des tests de flottaison et hydrométallurgiques à Perth, en Australie.

De mai 2022 au 31 décembre 2022 : 7 186 mètres de forage intercalaire dans 19 trous à Tembo North afin d’accroître la confiance dans cette zone sur une longueur de strike de 700 mètres et de fournir un échantillon en vrac supplémentaire (464 kilogrammes) pour les tests de flottaison et hydrométallurgiques à Perth, en Australie. Sept-cent-soixante-huit mètres supplémentaires dans un trou de forage ont été réalisés à la zone Safari.

De janvier 2023 au 17 septembre 2023 : 9 274 mètres de forage intercalaire dans cinq trous dans la zone North pour augmenter la confiance sur une longueur de strike de 500 mètres, 16 727 mètres de forage intercalaire dans 23 trous à la zone Tembo pour augmenter la confiance sur toute la longueur de strike du gisement et 3 555 mètres dans six trous à Tembo à des fins géotechniques.

Les forages KNL jusqu’au 17 septembre 2023 ont été incorporés dans la base de données des ressources minérales, à l’exception des trous à étudier ou des résultats d’essais en attente.

Figure 4 : Comparaison globale des tonnes attribuables et des teneurs entre l’estimation des ressources minérales de février 2023 et la mise à jour des ressources minérales de novembre 2023.

Veuillez vous référer à la figure 2 du communiqué de presse sur notre site Web ici.

Remarque : voir les prix des métaux, les récupérations et les autres hypothèses, comme indiqué dans le tableau 1 et les notes fournies.

Une proportion significative du tonnage supplémentaire de ressources minérales dans la mise à jour des ressources minérales de novembre 2023 résulte de l’inclusion de la minéralisation ultramafique qui avait été omise auparavant des limites ultramafiques interprétées dans les zones North et Tembo sur la base de teneurs limites notionnelles. La modification du schéma de traitement, en ajoutant une raffinerie hydrométallurgique, améliore les perspectives d’extraction économique du matériau ultramafique, et la minéralisation ultramafique a été interprétée et a fait l’objet d’une estimation de teneur pour la mise à jour des ressources minérales de novembre 2023.

La teneur limite des ressources minérales est restée inchangée à 0,58 % équivalent nickel, ce qui permet une comparaison directe entre l’estimation des ressources minérales de février 2023 et la mise à jour des ressources minérales de novembre 2023. Les hypothèses de prix des métaux utilisées pour la détermination de la teneur limite étaient de 9,50 $/lb pour le nickel, de 4,00 $/lb pour le cuivre et de 26,00 $/lb pour le cobalt.

Figure 5 : Tonnes attribuables et teneurs globales indiquées par type de minéralisation pour la mise à jour des ressources minérales de novembre 2023.

Veuillez vous référer à la figure 2 du communiqué de presse sur notre site Web ici.

Remarque : voir les prix des métaux, les récupérations et les autres hypothèses, comme indiqué dans le tableau 1 et les notes fournies.

Figure 6 : Ajouts importants apportés pour la zone Tembo entre l’estimation des ressources minérales de février 2023 et la mise à jour des ressources minérales de novembre 2023.

Veuillez vous référer à la figure 2 du communiqué de presse sur notre site Web ici.

Remarque : voir les prix des métaux, les récupérations et les autres hypothèses, comme indiqué dans le tableau 1 et les notes fournies.

Étude de faisabilité définitive pour une mine souterraine petite en surface et à faible impact attendue d’ici la fin du troisième trimestre 2024

Les travaux spécifiques portent sur la réalisation d’études géotechniques, la conception d’une mine souterraine, le placement de l’infrastructure de surface et le positionnement de l’installation de stockage des résidus. Les forages de surveillance de l’eau éclairent les études hydrologiques sur place et des essais métallurgiques sont également en cours avec des échantillons de variabilité forés et prélevés. On s’attend à ce que l’exploitation minière souterraine ait une faible empreinte de surface et un faible impact environnemental par rapport à une exploitation minière à ciel ouvert.

En prévision d’une augmentation des ressources minérales à Kabanga, Lifezone Metals a cessé ses programmes de forage d’exploration en novembre 2023. Avec l’achèvement de la mise à jour des ressources minérales de novembre 2023 et la conversion significative des ressources minérales inférées en catégories de ressources mesurées et indiquées, Lifezone Metals a décidé que les ressources minérales sont maintenant suffisantes pour soutenir l’étude de faisabilité définitive. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n’ont pas démontré leur viabilité économique. Il n’existe aucune certitude que l’étude de faisabilité définitive se traduira par des réserves minérales.

Onze trous de forage d’exploration au diamant ont été réalisés à Safari Link, et les résultats seront rapportés lorsque les essais seront reçus. Les géologues de Lifezone Metals ont déclaré que la zone Safari Link représente la meilleure opportunité pour l’ajout de ressources futures.

La sécurité est la priorité absolue à Kabanga

Le projet Kabanga Nickel a enregistré plus d’un million et demi d’heures travaillées sans aucune absence résultant de blessures. La campagne « Your Safety is My Safety » poursuit son déploiement réussi et la formation continue avec les employés et les entrepreneurs.

Les initiatives de sécurité menées jusqu’à présent comprennent une formation supplémentaire des responsables sur le terrain ; une formation de remise à niveau de conduite prudente pour tous les conducteurs de véhicules sur place ; et des examens des procédures opérationnelles normalisées, des évaluations des risques fondées sur des tâches et des observations fondées sur des tâches.

La sécurité est la priorité absolue du Kabanga et fait l'objet d'une attention permanente à tous les niveaux.

Informations relatives à la direction de Lifezone Metals

Nous avons le regret d’annoncer que Natasha Liddell, notre directrice du développement durable, quittera son poste chez Lifezone Metals, à compter de février 2024. Mme Liddell a joué un rôle déterminant dans la direction de nos équipes de développement durable d’entreprise et locales, et elle s’est engagée à assurer une transition en douceur. Nous sommes reconnaissants pour sa contribution et lui adressons nos meilleurs vœux de réussite.

Personnes qualifiées

Le résumé du rapport technique sur la mise à jour des ressources minérales de Kabanga 2023 (2023MRU), dont la date effective est le 30 novembre 2023, a été préparé conformément au règlement S-K, sous-partie 1300, de la Securities and Exchange Commission des États-Unis relatif aux divulgations de propriété pour les déclarants miniers (S-K 1300) pour Lifezone Metals Ltd dans le cadre du projet Kabanga Nickel. Le 2023MRU est une étude technique et économique préliminaire du potentiel économique de la minéralisation du projet à l’appui de la divulgation des ressources minérales. Les estimations des ressources minérales sont à jour au 30 novembre 2023.

Les informations scientifiques et techniques du 2023MRU contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées et approuvées par Sharron Sylvester, BSc (Geol), RPGeo AIG (10125), directrice technique de la géologie chez OreWin Pty Ltd, et Bernard Peters, BEng (Mining), FAusIMM (201743), directeur technique des activités minières chez OreWin Pty Ltd. Ces deux personnes sont des personnes qualifiées conformément au règlement S-K 1300 et sont considérées comme indépendantes de Lifezone Metals.

Les autres renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Raymond Kohlsmith, BSc (Hons.) (Geol) 1980, P.Geo (1044) PGO Canada, une personne qualifiée conformément au règlement S-K 1300. M. Kohlsmith est employé par Tembo Nickel Corporation Limited, une filiale indirecte de Lifezone Metals, à titre de responsable de la géologie exploratrice.

À propos de Lifezone Metals

Lifezone Metals (NYSE : LZM) est une entreprise de métaux modernes qui crée de la valeur sur l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement des métaux, des ressources à la production et au recyclage. Notre mission est de fournir une production de métaux plus propre grâce à une plateforme évolutive soutenue par notre technologie Hydromet. Cette technologie a le potentiel d’être une alternative synonyme de réduction des émissions et des coûts à la fusion traditionnelle, ce qui nous permet de fournir de manière responsable des métaux plus propres.

Notre projet Kabanga Nickel en Tanzanie est considéré comme l’un des gisements de sulfures de nickel non développés les plus importants et à plus haute teneur au monde, avec une étude de faisabilité définitive en cours. En nous appuyant sur notre technologie Hydromet, nous travaillerons à débloquer une nouvelle source de nickel, de cuivre et de cobalt de qualité LME pour les marchés mondiaux des métaux des batteries. Chez Kabanga, nous travaillons pour permettre à la Tanzanie de réaliser une création de valeur complète et de devenir la principale source de nickel de classe 1.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites dans les présentes ne sont pas des faits historiques, mais peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs au sens du Securities Act of 1933, tel que modifié, du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et des dispositions relatives à la sphère de sécurité (safe harbor) du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, les plans, stratégies et perspectives, tant commerciaux que financiers, de Lifezone Metals Limited et de ses filiales et/ou sociétés affiliées.

Les énoncés prospectifs sont généralement accompagnés de mots tels que « penser », « estimer », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s’attendre à », « planifier », « prédire », « potentiel », « semble », « chercher », « futur », « perspective », de conjugaisons au futur et au conditionnel, de versions négatives ou de variations de ces termes, ou d’une terminologie ou d’expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. L’absence de ces termes ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prospective. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant les événements futurs, les résultats futurs estimés ou prévus de Lifezone Metals, les opportunités futures pour Lifezone Metals, y compris l’efficacité de la technologie hydrométallurgique de Lifezone Metals (technologie Hydromet) et le développement et le traitement des ressources minérales au projet Kabanga, ainsi que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques.

Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de la direction de Lifezone Metals et ne constituent pas des prévisions de rendement réel. Ces énoncés prospectifs ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne sont pas destinés à servir de garantie, de prédiction ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité par un investisseur. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de Lifezone Metals et de ses filiales. Ces énoncés sont sujets à un certain nombre de risques et d’incertitudes concernant les activités de Lifezone Metals, et les résultats réels peuvent différer sensiblement. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter : les conditions économiques, politiques et commerciales générales, y compris, mais sans s’y limiter, les perturbations économiques et opérationnelles, l’inflation mondiale et l’augmentation des coûts des matériaux et des services ; l'incapacité d’établir des réserves minérales et des ressources minérales, la teneur et la récupération des métaux et/ou minéraux qui sont extraits, le succès de l’exploration future, la fiabilité de l’échantillonnage et des données, le succès des travaux d’essai, les coûts d’investissement et d’exploitation qui varient considérablement par rapport aux estimations, les retards dans l’obtention ou l’absence d’approbations gouvernementales, environnementales ou autres, les changements dans les réglementations gouvernementales, la législation et les taux d'imposition, l’inflation, les variations des taux de change et la disponibilité des devises, les fluctuations des prix des produits de base, les retards dans l’élaboration de projets et d’autres facteurs, le résultat de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre Lifezone Metals en relation avec le regroupement d’entreprises ou autres ; l'incapacité à concrétiser les avantages escomptés du regroupement d’entreprises, y compris la difficulté d’intégrer les activités de LHL et GoGreen ; les risques liés au déploiement des activités de Lifezone Metals, à l’efficacité de la technologie Hydromet et au calendrier des jalons commerciaux prévus ; le développement et traitement des ressources minérales par Lifezone Metals dans le cadre du projet Kabanga ; les effets de la concurrence sur les activités de Lifezone Metals ; la capacité de Lifezone Metals à exécuter sa stratégie de croissance, à gérer sa croissance de manière rentable et à conserver ses employés clés ; la capacité de Lifezone Metals à atteindre et à maintenir la rentabilité ; améliorer les résultats opérationnels et financiers futurs ; se conformer aux lois et règlements applicables aux activités de Lifezone ; la volatilité du cours des actions ordinaires de Lifezone ; la capacité de Lifezone à continuer de se conformer aux normes de cotation applicables du NYSE ; la capacité de Lifezone de maintenir la cotation de ses titres à une bourse nationale de valeurs des États-Unis ; les coûts liés au regroupement d’entreprises ; et d’autres risques qui seront détaillés périodiquement dans les rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

La liste des facteurs de risque ci-dessus n’est pas exhaustive. Il peut exister d’autres risques dont Lifezone Metals n'a pas connaissance ou que Lifezone Metals estime comme n'étant pas importants à l’heure actuelle, qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. De plus, les énoncés prospectifs fournissent les attentes, les plans ou les prévisions de Lifezone Metals concernant les événements et les points de vue futurs à la date du présent communiqué. Lifezone Metals prévoit que les événements et les développements ultérieurs entraîneront des changements dans les évaluations de Lifezone Metals. Cependant, bien que Lifezone Metals puisse choisir de mettre à jour ces énoncés prospectifs à l’avenir, Lifezone Metals décline expressément toute obligation de le faire.

Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant les évaluations de Lifezone Metals à toute date postérieure à la date du présent communiqué. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Rien dans les présentes ne doit être considéré comme une représentation, par une personne que ce soit, indiquant que les énoncés prospectifs formulés dans les présentes seront atteints ou que l’un des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs sera atteint. Vous ne devez pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs, qui sont fondés sur les informations dont nous disposons à la date à laquelle ils sont formulés et sont qualifiés dans leur intégralité par référence à la présente mise en garde.

Certaines déclarations faites dans le présent document comprennent des références aux métaux « propres » ou « verts », aux méthodes de production de tels métaux, à l’énergie ou à l’avenir en général. Ces références portent sur les avantages environnementaux tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et la consommation d’énergie dans la production de métaux grâce à la technologie Hydromet par rapport à l’utilisation de méthodes de production traditionnelles et l’utilisation de métaux tels que le nickel dans les batteries utilisées dans les véhicules électriques.

Bien que des études menées par des tiers (commandées par Lifezone Metals) ont montré que la technologie Hydromet, sous certaines conditions, entraîne une réduction des émissions de GES et une consommation d’électricité moindre par rapport à la fusion en ce qui concerne le raffinage des métaux du groupe platine, aucune raffinerie active n’octroie actuellement une licence à la technologie Hydromet de Lifezone Metals. Par conséquent, la technologie Hydromet de Lifezone Metals et les métaux qui en résultent pourraient ne pas procurer les avantages environnementaux dans la mesure attendue par Lifezone Metals. Toute surestimation des avantages environnementaux à cet égard peut avoir des conséquences néfastes sur Lifezone Metals et ses parties prenantes. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs afin de refléter les changements dans les hypothèses ou les facteurs sous-jacents, les nouvelles informations, données ou méthodes, les événements futurs ou d’autres changements après la date du présent communiqué, sauf si la loi applicable l’exige.

Annexe : Mise à jour des ressources minérales du projet Kabanga Nickel par zone attribuable à Lifezone Metals (69,7 %), au 30 novembre 2023 — sur la base du prix du nickel de 9,50 $/lb, du prix du cuivre de 4,00 $/lb et du prix du cobalt de 26,00 $/lb.

Classification des ressources minérales Tonnage attribuable

(Mt) Teneurs Récupération NiEq23 Nickel Cuivre Cobalt Nickel Cuivre Cobalt (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) ZONE MAIN - Tous types de minéralisation Mesurées - - - - - - - - Indiquées 9,3 1,60 1,22 0,20 0,10 87,2 85,1 88,1 Mesurées + indiquées 9,3 1,60 1,22 0,20 0,10 87,2 85,1 88,1 Inférées - - - - - - - - MNB ZONE - Tous types de minéralisation Mesurées - - - - - - - - Indiquées - - - - - - - - Mesurées + indiquées - - - - - - - - Inférées 1,9 1,47 1,14 0,17 0,09 87,2 85,1 88,1 ZONE KIMA - Tous types de minéralisation Mesurées - - - - - - - - Indiquées - - - - - - - - Mesurées + indiquées - - - - - - - - Inférées 3,4 1,95 1,53 0,25 0,11 87,2 85,1 88,1 ZONE NORTH - Tous types de minéralisation Mesurées 6,1 2,99 2,34 0,32 0,19 87,2 85,1 88,1 Indiquées 14,5 3,26 2,61 0,35 0,18 87,2 85,1 88,1 Mesurées + indiquées 20,6 3,18 2,53 0,34 0,18 87,2 85,1 88,1 Inférées 12,2 3,24 2,60 0,35 0,18 87,2 85,1 88,1 ZONE TEMBO - Tous types de minéralisation Mesurées 8,0 2,33 1,80 0,25 0,16 87,2 85,1 88,1 Indiquées 5,8 2,30 1,79 0,24 0,15 87,2 85,1 88,1 Mesurées + indiquées 13,8 2,32 1,80 0,25 0,15 87,2 85,1 88,1 Inférées - - - - - 87,2 85,1 88,1 Mesurées 14,1 2,61 2,03 0,28 0,17 87,2 85,1 88,1 Indiquées 29,5 2,55 2,02 0,28 0,15 87,2 85,1 88,1 Mesurées + indiquées 43,6 2,57 2,02 0,28 0,16 87,2 85,1 88,1 Inférées 17,5 2,79 2,23 0,31 0,16 87,2 85,1 88,1

1. Ce tableau présente les ressources minérales pour les types combinés massifs de sulfure et de minéralisation ultramafique. 2. Les ressources minérales sont déclarées à l’exclusion des réserves minérales. Il n’y a pas de réserves minérales à déclarer. 3. Les ressources minérales ne montrent que la portion du tonnage attribuable à Lifezone Metals, soit 69,713 % du total. 4. La teneur limite utilise le NiEq23 en utilisant un prix du nickel de 9,50 $/lb, un prix du cuivre de 4,00 $/lb et un prix du cobalt de 26,00 $/lb, avec des indemnités pour les récupérations, l'exigibilité, les déductions, le transport et les redevances. NiEq23% = Ni% + Cu% x 0,411 + Co% x 2,765. 5. Les hypothèses de récupération métallurgique des ressources minérales sont les suivantes : nickel 87,2 %, cuivre 85,1 % et cobalt 88,1 %. 6. Le point de référence pour les ressources minérales est le point d’alimentation d’une installation de transformation. 7. Toutes les ressources minérales dans le 2023MRU ont été évaluées pour déterminer les perspectives raisonnables d’une éventuelle extraction économique en ne déclarant que des matières supérieures à une teneur limite de 0,58 % NiEq23. 8. Les valeurs étant arrondies, les totaux peuvent varier.

Annexe : Mise à jour des ressources minérales du projet Kabanga Nickel par zone attribuable à Lifezone Metals (69,7 %), au 30 novembre 2023 — sur la base du prix du nickel de 9,50 $/lb, du prix du cuivre de 4,00 $/lb et du prix du cobalt de 26,00 $/lb.

Classification des ressources minérales Tonnage attribuable

(Mt) Teneurs Métaux contenus attribuables NiEq23 Nickel Cuivre Cobalt NiEq23 Nickel Cuivre Cobalt (%) (%) (%) (%) (kt) (kt) (kt) (kt) ZONE MAIN – Tous types de minéralisation Mesurées - - - - - - - - - Indiquées 9,3 1,60 1,22 0,20 0,10 148 113 19 10 Mesurées + Indiquées 9,3 1,60 1,22 0,20 0,10 148 113 19 10 Inférées - - - - - - - - - ZONE MNB – Tous types de minéralisation Mesurées - - - - - - - - - Indiquées - - - - - - - - - Mesurées + Indiquées - - - - - - - - - Inférées 1,9 1,47 1,14 0,17 0,09 28 22 3 2 ZONE KIMA – Tous types de minéralisation Mesurées - - - - - - - - - Indiquées - - - - - - - - - Mesurées + Indiquées - - - - - - - - - Inférées 3,4 1,95 1,53 0,25 0,11 67 53 8 4 ZONE NORTH – Tous types de minéralisation Mesurées 6,1 2,99 2,34 0,32 0,19 182 142 19 11 Indiquées 14,5 3,26 2,61 0,35 0,18 472 378 50 26 Mesurées + Indiquées 20,6 3,18 2,53 0,34 0,18 654 521 70 38 Inférées 12,2 3,24 2,60 0,35 0,18 394 316 43 22 ZONE TEMBO – Tous types de minéralisation Mesurées 8,0 2,33 1,80 0,25 0,16 186 144 20 12 Indiquées 5,8 2,30 1,79 0,24 0,15 132 103 14 8 Mesurées + Indiquées 13,8 2,32 1,80 0,25 0,15 319 247 34 21 Inférées - - - - - - - - - RESSOURCES MINÉRALES GLOBALES – Tous types de minéralisation Mesurées 14,1 2,61 2,03 0,28 0,17 368 286 39 24 Indiquées 29,5 2,55 2,02 0,28 0,15 753 595 83 45 Mesurées + Indiquées 43,6 2,57 2,02 0,28 0,16 1 121 881 122 69 Inférées 17,5 2,79 2,23 0,31 0,16 489 391 54 27

1. Ce tableau présente les ressources minérales pour les types combinés massifs de sulfure et de minéralisation ultramafique. 2. Les ressources minérales sont déclarées à l’exclusion des réserves minérales. Il n’y a pas de réserves minérales à déclarer. 3. Les ressources minérales ne montrent que la portion du tonnage attribuable à Lifezone Metals, soit 69,713 % du total. 4. La teneur limite utilise le NiEq23 en utilisant un prix du nickel de 9,50 $/lb, un prix du cuivre de 4,00 $/lb et un prix du cobalt de 26,00 $/lb, avec des indemnités pour les récupérations, l'exigibilité, les déductions, le transport et les redevances. NiEq23% = Ni% + Cu% x 0,411 + Co% x 2,765. 5. Les hypothèses de récupération métallurgique des ressources minérales sont les suivantes : nickel 87,2 %, cuivre 85,1 % et cobalt 88,1 %. 6. Le point de référence pour les ressources minérales est le point d’alimentation d’une installation de transformation. 7. Toutes les ressources minérales dans le 2023MRU ont été évaluées pour déterminer les perspectives raisonnables d’une éventuelle extraction économique en ne déclarant que des matières supérieures à une teneur limite de 0,58 % NiEq23. 8. Les valeurs étant arrondies, les totaux peuvent varier.

