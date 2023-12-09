Lifezone Metals宣布坦尚尼亞卡班加鎳礦專案礦產資源的重大更新

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM)是一家現代金屬公司，致力於在從資源到金屬生產和回收的電池金屬供應鏈中創造價值。Lifezone Metals執行長Chris Showalter欣然宣布了位於坦尚尼亞西北部的卡班加鎳礦專案的礦產資源更新報告。2023年11月的礦產資源更新報告反映了Lifezone Metals 2021-2023年鑽探計畫的結果以及最新的礦化解釋，再次確認了卡班加高品位鎳礦化的連續分布。

卡班加鎳礦專案目前由Lifezone Metals持有69.7%的股份，所有礦產資源量均按Lifezone Metals應占比例顯示。.

Showalter先生評論道：「卡班加繼續展示其卓越的品質和世界級的規模。已探明和指示礦產資源量的大幅增加為正在進行的最終可行性研究奠定了堅實的基礎，該研究可望於2024年第三季末完成。我們相信，卡班加有潛力成為一個低成本、長壽命、對環境負責的鎳、銅和鈷產地。這些都是對於綠色能源轉型至關重要的金屬。我們期待與坦尚尼亞政府密切協作，共同推進該專案。坦尚尼亞政府對我們的工作給予了大力支持。」

2023年11月礦產資源更新的要點：

該公司應佔有的已探明和指示資源量共計4360萬噸，鎳品位2.02%，銅品位0.28%，鈷品位0.16%（鎳當量2.57%）。

此外，該公司應佔有的推斷資源量共計1750萬噸，鎳品位2.23%，銅品位0.31%，鈷品位0.16%（鎳當量2.79%）。

值得注意的是，相對於「推斷」類資源，71%的卡班加礦產資源噸位現在已經歸入了可信度更高的「已探明」和「指示」類別。

與2023年2月的礦產資源評估相比，已探明和指示的礦產資源量噸位增加了69%。已探明和指示的資源量所含的鎳當量金屬增加了30%。推斷資源量的噸位也增加了20%，所含的鎳金屬當量增加了4%。

由於經判定，之前使用的假設仍然有效，所以礦產資源邊際品位保持不變，仍為0.58%的鎳當量。

2023年11月礦產資源更新中增加的礦產資源噸位的很大一部分源於納入了更多的超基性岩礦化物。加工流程的改變（包括增加濕法冶金精煉廠）改善了超基性岩材料的經濟開採前景。

塊狀硫化物礦產資源量在所有類別中也都有所增加，鎳當量金屬增加了10%。

位於北礦化帶東北方向一公里處的Tembo礦化帶的礦產資源量大幅增加。Tembo礦化帶沿著東北方向向Safari礦化帶延伸的地帶（被稱為Safari Link）仍然有開採潛力。

其他增加礦產資源的區域包括北礦化帶、主礦化帶和MNB礦化帶，以及首次報告的Kima礦化帶的礦產資源。

卡班加礦產資源更新報告由OreWin Pty Ltd地質學技術總監Sharron Sylvester根據美國證券交易委員會頒佈的S-K法規第1300分部(S-K 1300)獨立編制。報告的礦產資源量不包括礦產儲量。沒有需要報告的礦產儲量。

圖1：點選查看卡班加鎳礦專案礦產資源圖片卷軸(https://vimeo.com/891896457/f4ed5bda1e?share=copy)。

表1：截至2023年11月30日的卡班加鎳專案礦產資源更新，按Lifezone Metals應占比例(69.7%)顯示——基於9.50美元/磅的鎳價格、4.00美元/磅的銅價格和26.00美元/磅的鈷價格。詳細表格見本新聞稿附錄。

礦產資源分類 應占噸位

（百萬公噸） 品位 回收率 NiEq23

(%) 鎳

(%) 銅

(%) 鈷

(%) 鎳

(%) 銅

(%) 鈷

(%) 總體礦產資源 – 所有礦化類型 已探明 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 87.2 85.1 88.1 指示 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 87.2 85.1 88.1 已探明+指示 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 87.2 85.1 88.1 推斷 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 87.2 85.1 88.1 礦產資源分類 應占噸位

（百萬公噸） 品位 可歸屬的含金屬量 NiEq23

(%) 鎳

(%) 銅

(%) 鈷

(%) NiEq23

（千噸） 鎳

（千噸） 銅

（千噸） 鈷

（千噸） 總體礦產資源 – 所有礦化類型 已探明 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 368 286 39 24 指示 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 753 595 83 45 已探明+指示 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 1,121 881 122 69 推斷 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 489 391 54 27

1. 本表報告了塊狀硫化物和超基性岩礦化類型的綜合礦產資源量。 2. 所報告的礦產資源量不包括礦產儲量。沒有需要報告的礦產儲量。 3. 礦產資源量報告僅顯示Lifezone Metals應占噸位部分，占總量的69.713%。 4. 邊際值採用NiEq23，鎳價為9.50美元/磅，銅價為4.00美元/磅，鈷價為26.00美元/磅，並考慮了回收率、可支付性、扣除、運輸和特許權使用費。 NiEq23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765。 5. 礦產資源冶金回收率假設為：鎳87.2%、銅85.1%、鈷88.1%。 6. 礦產資源的參考點是加工設施的進料點。 7. 2023年11月礦產資源更新報告中的所有礦產資源都只報告了邊際品位高於0.58% NiEq23的礦石，以評估最終經濟開採的合理前景。 8. 由於四捨五入，總數可能有所不同。

卡班加目前由六個已確認的不同礦化帶組成，即（從西南到東北）主礦化帶、MNB礦化帶、Kima礦化帶、北礦化帶、Tembo礦化帶和Safari礦化帶，礦化帶的走向長度超過7.5公里。被更新礦產資源的五個礦化帶是主礦化帶、MNB礦化帶、Kima礦化帶、北礦化帶和Tembo礦化帶，總走向長度為6.0公里，深度達地表下1.7公里。

圖2：斜長剖面圖，顯示大於0.58%鎳當量的礦化帶和截距（西北方向）。

點選此處，參閱我們網站新聞稿中的圖2。

圖3：卡班加鎳礦專案礦產資源更新，按Lifezone Metals應占比例分礦化帶顯示。

點選此處，參閱我們網站新聞稿中的圖2。

注：請參考表1和附注中顯示的金屬價格、回收率和其他假設。

北礦化帶仍然是卡班加目前已探明的最大礦區，該公司可佔有的已探明和指示資源量共計2060萬噸，鎳品位2.53%，銅品位0.34%，鈷品位0.18%（鎳當量3.18%），可歸屬該公司的推斷礦產資源量共計1220萬噸，鎳品位2.60%，銅品位0.35%，鈷品位0.18%（鎳當量3.24%）。

Tembo是第二大礦化帶，其所有礦產資源量都被列為已探明或指示礦產資源量，合計可歸屬該公司的資源量為1380萬噸，鎳品位為1.80%，銅品位為0.25%，鈷品位為0.15%（鎳當量為2.32%）。

北礦化帶和Tembo礦化帶構成了卡班加礦產資源的主體，相對於推斷礦產資源，這些礦化帶的74%的礦產資源被列為可信度較高的已探明和指示礦產資源（占卡班加所有礦化帶的71%）。相比之下，在2023年2月的礦產資源評估中，北礦化帶和Tembo礦化帶共計有63%的資源被歸入已探明和指示資源量。

與之前的2023年2月礦產資源評估相比，噸位和含金屬量大幅增加

與此前2023年2月的礦產資源評估相比，卡班加鎳礦專案的總體已探明和指示礦產資源量增加了69%，推斷礦產資源量增加了20%。這反映了Lifezone Metals 2021-2023年鑽探計畫的結果以及最新的礦化解釋。

Lifezone Metals於2021年至2023年期間在卡班加專案中展開了多項鑽探計畫，鑽探結果已被納入礦產資源資料庫（截至2023年9月17日；尚未勘測或化驗結果尚未出爐的鑽孔除外）。Lifezone Metals的鑽探計畫細分如下：

2021年12月至2022年5月：在14個鑽孔中鑽探4163米，從北礦化帶和Tembo礦化帶獲得2727千克冶金樣品（三個批量樣品），用於在澳洲珀斯進行浮選和濕法冶金測試工作。

2022年5月至2022年12月31日：在Tembo礦化帶和北礦化帶的19個鑽孔中進行7186米的填充鑽探，以增加對該礦化帶700米走向長度的信心，並為澳洲珀斯的浮選和濕法冶金測試工作提供額外的塊狀樣品（464千克）。在Safari礦化帶又完成了一次鑽孔768米的鑽探。

2023年1月至2023年9月17日：在北礦化帶的五個鑽孔中進行了9274米的填充鑽探，以增加對該礦化帶500米走向長度的信心；在Tembo礦化帶的23個鑽孔中進行了16,727米的填充鑽探，以增加對整個礦床走向長度的信心；在Tembo礦化帶的六個鑽孔中進行了3555米的鑽探，用於岩土工程目的。

截至2023年9月17日的KNL鑽探工作已被納入礦產資源資料庫，但排除尚未勘測或化驗結果尚未出爐的鑽孔。

圖4：2023年2月礦產資源評估與2023年11月礦產資源更新之間總體可歸屬噸數和品位的比較。

點選此處，參閱我們網站新聞稿中的圖2。

注：請參考表1和附注中顯示的金屬價格、回收率和其他假設。

2023年11月礦產資源更新報告中新增礦產資源噸位的很大一部分源於被納入的超基性岩礦化物，而此前在北礦化帶和Tembo礦化帶的超基性岩邊際解釋中，我們根據假設的邊際品位忽略了這些超基性岩礦化物。透過增加一個濕法冶金精煉廠來改變選礦流程，改善了超基性岩材料的經濟開採前景，2023年11月的礦產資源更新對超基性岩礦化進行了解釋並進行了品位估算。

礦產資源邊際品位保持不變，仍為0.58%鎳當量，因此2023年2月礦產資源評估與2023年11月礦產資源更新之間可以進行直接比較。用於確定邊際品位的金屬價格假設為：鎳9.50美元/磅，銅4.00美元/磅，鈷26.00美元/磅。

圖5：2023年11月礦產資源更新報告中按礦化類型顯示的總體可歸屬噸數和品位。

點選此處，參閱我們網站新聞稿中的圖2。

注：請參考表1和附注中顯示的金屬價格、回收率和其他假設。

圖6：2023年2月礦產資源評估與2023年11月礦產資源更新對比，Tembo礦化帶的重大增量。

點選此處，參閱我們網站新聞稿中的圖2。

注：請參考表1和附注中顯示的金屬價格、回收率和其他假設。

占地面積小、對地下影響低的礦山的最終可行性研究預期在2024年第三季結束前完成

具體工作重點是完成岩土工程研究、地下礦山設計、地表基礎設施佈置和尾礦庫定位。水監測孔正在為現場水文研究提供資訊，冶金測試也在進行中，並已鑽探和收集了測試變異性的樣本。與露天採礦相比，地下採礦的地表占地較少，對環境的影響較低。

由於預期卡班加礦產資源量會增加，Lifezone Metals於2023年11月停止了探勘鑽井計畫。隨著2023年11月礦產資源更新的完成，以及推斷礦產資源大幅轉化為已探明和指示類別資源，Lifezone Metals認定現在有足夠的礦產資源來支持最終可行性研究。礦產資源量不是礦產儲量，也不具備經證實的經濟可行性。目前還不能確定最終可行性研究是否會得出礦產儲量。

Safari Link專案已完成11個金剛石探勘鑽孔，化驗結果將在收到後報告。Lifezone Metals的地質學家表示，Safari Link地區是未來增加資源的最佳機會。

安全是卡班加專案的重中之重

卡班加鎳礦專案的工作時間已超過一百五十萬小時，沒有發生過失時工傷事故。「你的安全就是我的安全」(Your Safety is My Safety)活動繼續成功實施，員工和承包商持續接受培訓。

迄今為止已完成的安全舉措包括：對現場管理人員進行額外培訓；對所有現場車輛操作員進行防禦性駕駛複訓；以及標準操作程序審查、基於任務的風險評估和基於任務的觀察。

安全是卡班加的頭等大事，也是各級人員始終牢記的首要任務。

Lifezone Metals管理層更新

我們遺憾地宣布，公司永續發展長Natasha Liddell將從2024年2月起辭去她在Lifezone Metals的職務。Liddell女士在領導我們的公司和地方永續發展團隊方面發揮了重要作用，她已承諾確保職責的順利交接。我們感謝她的貢獻，並祝願她在未來的工作中一切順利。

合格人士

2023年卡班加礦產資源更新技術報告摘要(2023MRU)的生效日期為2023年11月30日。該報告是根據美國證券交易委員會(US SEC)關於礦業註冊人財產揭露的S-K法規第1300分部規則為Lifezone Metals Ltd編制的，涉及卡班加鎳礦專案。2023MRU是對礦化專案的經濟潛力進行的初步技術和經濟研究，以支持礦產資源的揭露。礦產資源評估截至2023年11月30日。

本新聞稿中的2023MRU技術資訊由OreWin Pty Ltd地質技術總監Sharron Sylvester（地質學理學士、RPGeo AIG (10125)）和OreWin Pty Ltd採礦技術總監Bernard Peters（採礦工程學學士、FAusIMM (201743)）編寫及核准。根據S-K 1300標準，兩人都是合格人士，被認為獨立於Lifezone Metals。

本新聞稿中的其他科學和技術資訊已由Raymond Kohlsmith（榮譽理學士，地質學學士(1980)、P.Geo (1044) PGO Canada）審閱和核准。他是符合S-K 1300標準的合格人士。Kohlsmith先生受雇于Lifezone Metals的間接子公司Tembo Nickel Corporation Limited，擔任探勘地質經理。

如果您想訂閱Lifezone Metals的新聞提醒，請在此註冊。

關於Lifezone Metals

Lifezone Metals (NYSE: LZM)是一家現代金屬公司，為從資源到生產和回收的整個金屬供應鏈創造價值。我們的使命是透過以Hydromet技術為基礎的可擴充平台，提供更清潔的金屬生產。該技術具有替代傳統冶煉技術的低排放和低成本潛力，使我們能夠負責任地提供更清潔的金屬。

我們在坦尚尼亞的卡班加鎳礦專案被認為是世界上規模最大、品位最高的未開發硫化鎳礦床之一，目前正在接受最終可行性研究。透過與我們的Hydromet技術相結合，我們將努力為全球電池金屬市場開闢LME級鎳、銅和鈷的新來源。在卡班加，我們正在努力賦能坦尚尼亞在國內實現全面的價值創造，並成為下一個一級鎳的主要產地。

www.lifezonemetals.com

前瞻性陳述

本報告中的某些陳述並非歷史事實，但可能被視為《1933年證券法》（修訂版）、《1934年證券交易法》（修訂版）以及《1995年私人證券訴訟改革法》中的「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，涵蓋Lifezone Metals Limited及其子公司和/或附屬公司的業務和財務計畫、策略和前景等。

前瞻性陳述一般會使用「相信」、「可能」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「會」、「計畫」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」等詞語或這些詞語的否定詞或其變體或類似的術語或表述，這些詞語或表述預測或顯示未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的表述；但不使用這些詞語並不意味著表述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件的陳述、Lifezone Metals估計或預期的未來業績、Lifezone Metals的未來機會，包括Lifezone Metals濕法冶金技術（Hydromet技術）的有效性和卡班加專案礦產資源的開發和加工，以及其他不屬於歷史事實的陳述。

這些陳述依據Lifezone Metals管理層當前的預期，並非對實際業績的預測。提供這些前瞻性陳述僅用於說明目的，不作為也不得被任何投資人依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確定性陳述。實際事件和情況很難或不可能被預測，也會與假設不同。許多實際事件和情況超出了Lifezone Metals及其子公司的控制範圍。這些陳述受制於有關Lifezone Metals業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於：總體經濟、政治和商業狀況，包括但不限於經濟和營運中斷、全球通貨膨脹以及材料和服務成本上升；未能確立礦產儲量和礦產資源，所開採金屬和/或礦物的品級和回收率，未來探勘的成功，取樣和資料的可靠性，任何測試工作的成功，資本和營運成本與預估值的顯著差異，獲取所需的政府、環境或其他專案核准的延遲或失敗，政府法規、立法和稅率的變化，通貨膨脹，匯率和外匯供應的變化，大宗商品價格的波動，專案開發的延遲以及其他因素，以及可能就業務合併或其他原因針對Lifezone Metals提起的任何法律訴訟的結果；未能達成業務合併的預期效益，包括整合LHL和GoGreen業務方面的困難；與Lifezone Metals業務推廣、Hydromet技術的有效性以及預期業務里程碑的時機相關的風險；Lifezone Metals透過卡班加專案對礦產資源的開發和加工；競爭對Lifezone Metals業務的影響；Lifezone Metals執行其成長策略、有效管理成長和留住其關鍵員工的能力；Lifezone Metals實現並保持盈利的能力；提升未來的營運和財務業績；遵守適用於Lifezone業務的法律法規；Lifezone普通股交易價格的波動；Lifezone繼續符合紐約證券交易所適用的上市標準的能力；Lifezone保持其證券在美國國家證券交易所上市的能力；與業務合併相關的成本；以及將在向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中不時詳述的其他風險。

上述風險因素並非詳盡無遺。Lifezone Metals目前不知道或認為不重要的其他風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果出現不同。此外，前瞻性陳述提供了截至本資訊發布之日Lifezone Metals對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Lifezone Metals預期，後續事件和發展將導致Lifezone Metals的評估發生變化。然而，儘管Lifezone Metals可能會選擇在未來更新這些前瞻性陳述，但Lifezone Metals明確表示沒有義務這樣做。

這些前瞻性陳述不應被視為代表Lifezone Metals在本資訊發布之日後任何日期的評估結果。因此，讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述。本新聞稿中的任何內容都不應被視為任何人認為這些前瞻性陳述將會實現，或此類前瞻性陳述中的任何預期結果將會實現。您不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些陳述依據我們在陳述當日所掌握的資訊，其全部內容均適用於本新聞稿中的警示性聲明。

本文所做的某些陳述包括對「清潔」或「綠色」金屬、此類金屬的生產方法、能源或未來的總體情況的提及。這些提及涉及環境效益，例如與使用傳統生產方法和電動汽車電池中使用的鎳等金屬相比，使用Hydromet技術生產金屬所涵蓋的溫室氣體(GHG)排放量和能耗更低。

儘管第三方（由Lifezone Metals委託進行）的研究顯示，在某些條件下，與冶煉鉑族金屬相比，Hydromet技術可降低溫室氣體排放和電力消耗，但目前還沒有一家營運中的精煉廠獲得Lifezone Metals的Hydromet技術授權。因此，Lifezone Metals的Hydromet技術和由此生產的金屬可能無法實現Lifezone Metals預期的環境效益，或者根本無法實現環境效益。在這方面對環境效益的任何誇大都可能對Lifezone Metals及其利害關係人產生不利影響。除非適用法律另有規定，否則我們沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述，以反映基本假設或因素的變化、新資訊、資料或方法、未來事件或本新聞稿發布日期之後的其他變化。

附錄：截至2023年11月30日的卡班加鎳專案礦產資源更新，按Lifezone Metals應占比例(69.7%)分礦化帶顯示——基於9.50美元/磅的鎳價、4.00美元/磅的銅價和26.00美元/磅的鈷價。

礦產資源分類 應占噸位

（百萬公噸） 品位 回收率 NiEq23 鎳 銅 鈷 鎳 銅 鈷 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 主礦化帶 - 所有礦化類型 已探明 - - - - - - - - 指示 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 87.2 85.1 88.1 已探明+指示 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 87.2 85.1 88.1 推斷 - - - - - - - - MNB礦化帶 - 所有礦化類型 已探明 - - - - - - - - 指示 - - - - - - - - 已探明+指示 - - - - - - - - 推斷 1.9 1.47 1.14 0.17 0.09 87.2 85.1 88.1 KIMA礦化帶 - 所有礦化類型 已探明 - - - - - - - - 指示 - - - - - - - - 已探明+指示 - - - - - - - - 推斷 3.4 1.95 1.53 0.25 0.11 87.2 85.1 88.1 北礦化帶 - 所有礦化類型 已探明 6.1 2.99 2.34 0.32 0.19 87.2 85.1 88.1 指示 14.5 3.26 2.61 0.35 0.18 87.2 85.1 88.1 已探明+指示 20.6 3.18 2.53 0.34 0.18 87.2 85.1 88.1 推斷 12.2 3.24 2.60 0.35 0.18 87.2 85.1 88.1 TEMBO礦化帶 - 所有礦化類型 已探明 8.0 2.33 1.80 0.25 0.16 87.2 85.1 88.1 指示 5.8 2.30 1.79 0.24 0.15 87.2 85.1 88.1 已探明+指示 13.8 2.32 1.80 0.25 0.15 87.2 85.1 88.1 推斷 - - - - - 87.2 85.1 88.1 已探明 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 87.2 85.1 88.1 指示 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 87.2 85.1 88.1 已探明+指示 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 87.2 85.1 88.1 推斷 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 87.2 85.1 88.1

1. 本表報告了塊狀硫化物和超基性岩礦化類型的綜合礦產資源量。 2. 所報告的礦產資源量不包括礦產儲量。沒有需要報告的礦產儲量。 3. 礦產資源量報告僅顯示Lifezone Metals應占噸位部分，占總量的69.713%。 4. 邊際值採用NiEq23，鎳價為9.50 美元/磅，銅價為4.00美元/磅，鈷價為26.00美元/磅，並考慮了回收率、可支付性、扣除、運輸和特許權使用費。 NiEq23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765。 5. 礦產資源冶金回收率假設為：鎳87.2%、銅85.1%、鈷88.1% 6. 礦產資源的參考點是加工設施的進料點。 7. 2023MRU中的所有礦產資源都只報告了邊際品位高於0.58% NiEq23的礦石，以評估最終經濟開採的合理前景。 8. 由於四捨五入，總數可能有所不同。

附錄：截至2023年11月30日的卡班加鎳專案礦產資源更新，按Lifezone Metals應占比例(69.7%)分礦化帶顯示——基於9.50美元/磅的鎳價、4.00美元/磅的銅價和26.00美元/磅的鈷價。

礦產資源分類 應占噸位

（百萬公噸） 品位 可歸屬的含金屬量 NiEq23 鎳 銅 鈷 NiEq23 鎳 銅 鈷 (%) (%) (%) (%) （千噸） （千噸） （千噸） （千噸） 主礦化帶 – 所有礦化類型 已探明 - - - - - - - - - 指示 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 148 113 19 10 已探明+指示 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 148 113 19 10 推斷 - - - - - - - - - MNB礦化帶 – 所有礦化類型 已探明 - - - - - - - - - 指示 - - - - - - - - - 已探明+指示 - - - - - - - - - 推斷 1.9 1.47 1.14 0.17 0.09 28 22 3 2 KIMA礦化帶 – 所有礦化類型 已探明 - - - - - - - - - 指示 - - - - - - - - - 已探明+指示 - - - - - - - - - 推斷 3.4 1.95 1.53 0.25 0.11 67 53 8 4 北礦化帶 – 所有礦化類型 已探明 6.1 2.99 2.34 0.32 0.19 182 142 19 11 指示 14.5 3.26 2.61 0.35 0.18 472 378 50 26 已探明+指示 20.6 3.18 2.53 0.34 0.18 654 521 70 38 推斷 12.2 3.24 2.60 0.35 0.18 394 316 43 22 TEMBO礦化帶 – 所有礦化類型 已探明 8.0 2.33 1.80 0.25 0.16 186 144 20 12 指示 5.8 2.30 1.79 0.24 0.15 132 103 14 8 已探明+指示 13.8 2.32 1.80 0.25 0.15 319 247 34 21 推斷 - - - - - - - - - 總體礦產資源 – 所有礦化類型 已探明 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 368 286 39 24 指示 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 753 595 83 45 已探明+指示 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 1,121 881 122 69 推斷 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 489 391 54 27

1. 本表報告了塊狀硫化物和超基性岩礦化類型的綜合礦產資源量。 2. 所報告的礦產資源量不包括礦產儲量。沒有需要報告的礦產儲量。 3. 礦產資源量報告僅顯示Lifezone Metals應占噸位部分，占總量的69.713%。 4. 邊際值採用NiEq23，鎳價為9.50美元/磅，銅價為4.00美元/磅，鈷價為26.00美元/磅，並考慮了回收率、可支付性、扣除、運輸和特許權使用費。 NiEq23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765。 5. 礦產資源冶金回收率假設為：鎳87.2%、銅85.1%、鈷88.1% 6. 礦產資源的參考點是加工設施的進料點。 7. 2023MRU中的所有礦產資源都只報告了邊際品位高於0.58% NiEq23的礦石，以評估最終經濟開採的合理前景。 8. 由於四捨五入，總數可能有所不同。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。