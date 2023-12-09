Lifezone Metals宣布坦桑尼亚卡班加镍矿项目矿产资源的重大更新

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM)是一家现代金属公司，致力于在从资源到金属生产和回收的电池金属供应链中创造价值。Lifezone Metals首席执行官Chris Showalter欣然宣布了位于坦桑尼亚西北部的卡班加镍矿项目的矿产资源更新报告。2023年11月的矿产资源更新报告反映了Lifezone Metals 2021-2023年钻探计划的结果以及最新的矿化解释，再次确认了卡班加高品位镍矿化的连续分布。

卡班加镍矿项目目前由Lifezone Metals持有69.7%的股份，所有矿产资源量均按Lifezone Metals应占比例显示。

Showalter先生评论道：“卡班加继续展示其卓越的品质和世界级的规模。已探明和指示矿产资源量的大幅增加为正在进行的最终可行性研究奠定了坚实的基础，该研究预计将于2024年第三季度末完成。我们相信，卡班加有潜力成为一个低成本、长寿命、对环境负责的镍、铜和钴产地。这些都是对于绿色能源转型至关重要的金属。我们期待与坦桑尼亚政府密切协作，共同推进该项目。坦桑尼亚政府对我们的工作给予了大力支持。”

2023年11月矿产资源更新的要点：

该公司应占有的已探明和指示资源量共计4360万吨，镍品位2.02%，铜品位0.28%，钴品位0.16%（镍当量2.57%）。

此外，该公司应占有的推断资源量共计1750万吨，镍品位2.23%，铜品位0.31%，钴品位0.16%（镍当量2.79%）。

值得注意的是，相对于“推断”类资源，71%的卡班加矿产资源吨位现在已经归入了可信度更高的“已探明”和“指示”类别。

与2023年2月的矿产资源评估相比，已探明和指示的矿产资源量吨位增加了69%。已探明和指示的资源量所含的镍当量金属增加了30%。推断资源量的吨位也增加了20%，所含的镍金属当量增加了4%。

由于经判定，之前使用的假设仍然有效，所以矿产资源边际品位保持不变，仍为0.58%的镍当量。

2023年11月矿产资源更新中增加的矿产资源吨位的很大一部分源于纳入了更多的超基性岩矿化物。加工流程的改变（包括增加湿法冶金精炼厂）改善了超基性岩材料的经济开采前景。

块状硫化物矿产资源量在所有类别中也都有所增加，镍当量金属增加了10%。

位于北矿化带东北方向一公里处的Tembo矿化带的矿产资源量大幅增加。Tembo矿化带沿着东北方向向Safari矿化带延伸的地带（被称为Safari Link）仍然有开采潜力。

其他增加矿产资源的区域包括北矿化带、主矿化带和MNB矿化带，以及首次报告的Kima矿化带的矿产资源。

卡班加矿产资源更新报告由OreWin Pty Ltd地质学技术总监Sharron Sylvester根据美国证券交易委员会颁布的S-K法规第1300分部(S-K 1300)独立编制。报告的矿产资源量不包括矿产储量。没有需要报告的矿产储量。

图1：点击查看卡班加镍矿项目矿产资源图片卷轴(https://vimeo.com/891896457/f4ed5bda1e?share=copy)。

表1：截至2023年11月30日的卡班加镍项目矿产资源更新，按Lifezone Metals应占比例(69.7%)显示——基于9.50美元/磅的镍价格、4.00美元/磅的铜价格和26.00美元/磅的钴价格。详细表格见本新闻稿附录。

矿产资源分类 应占吨位

（百万吨） 品位 回收率 NiEq23

(%) 镍

(%) 铜

(%) 钴

(%) 镍

(%) 铜

(%) 钴

(%) 总体矿产资源 – 所有矿化类型 已探明 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 87.2 85.1 88.1 指示 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 87.2 85.1 88.1 已探明+指示 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 87.2 85.1 88.1 推断 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 87.2 85.1 88.1 矿产资源分类 应占吨位

（百万吨） 品位 可归属的含金属量 NiEq23

(%) 镍

(%) 铜

(%) 钴

(%) NiEq23

（千吨） 镍

（千吨） 铜

（千吨） 钴

（千吨） 总体矿产资源 – 所有矿化类型 已探明 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 368 286 39 24 指示 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 753 595 83 45 已探明+指示 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 1,121 881 122 69 推断 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 489 391 54 27

1. 本表报告了块状硫化物和超基性岩矿化类型的综合矿产资源量。 2. 所报告的矿产资源量不包括矿产储量。没有需要报告的矿产储量。 3. 矿产资源量报告仅显示Lifezone Metals应占吨位部分，占总量的69.713%。 4. 边际值采用NiEq23，镍价为9.50美元/磅，铜价为4.00美元/磅，钴价为26.00美元/磅，并考虑了回收率、可支付性、扣除、运输和特许权使用费。 NiEq23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765。 5. 矿产资源冶金回收率假设为：镍87.2%、铜85.1%、钴88.1%。 6. 矿产资源的参考点是加工设施的进料点。 7. 2023年11月矿产资源更新报告中的所有矿产资源都只报告了边际品位高于0.58% NiEq23的矿石，以评估最终经济开采的合理前景。 8. 由于四舍五入，总数可能有所不同。

卡班加目前由六个已确认的不同矿化带组成，即（从西南到东北）主矿化带、MNB矿化带、Kima矿化带、北矿化带、Tembo矿化带和Safari矿化带，矿化带的走向长度超过7.5公里。被更新矿产资源的五个矿化带是主矿化带、MNB矿化带、Kima矿化带、北矿化带和Tembo矿化带，总走向长度为6.0公里，深度达地表下1.7公里。

图2：斜长剖面图，显示大于0.58%镍当量的矿化带和截距（西北方向）。

点击此处，参阅我们网站新闻稿中的图2。

图3：卡班加镍矿项目矿产资源更新，按Lifezone Metals应占比例分矿化带显示。

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注：请参考表1和附注中显示的金属价格、回收率和其他假设。

北矿化带仍然是卡班加目前已探明的最大矿区，该公司可占有的已探明和指示资源量共计2060万吨，镍品位2.53%，铜品位0.34%，钴品位0.18%（镍当量3.18%），可归属该公司的推断矿产资源量共计1220万吨，镍品位2.60%，铜品位0.35%，钴品位0.18%（镍当量3.24%）。

Tembo是第二大矿化带，其所有矿产资源量都被列为已探明或指示矿产资源量，合计可归属该公司的资源量为1380万吨，镍品位为1.80%，铜品位为0.25%，钴品位为0.15%（镍当量为2.32%）。

北矿化带和Tembo矿化带构成了卡班加矿产资源的主体，相对于推断矿产资源，这些矿化带的74%的矿产资源被列为可信度较高的已探明和指示矿产资源（占卡班加所有矿化带的71%）。相比之下，在2023年2月的矿产资源评估中，北矿化带和Tembo矿化带共计有63%的资源被归入已探明和指示资源量。

与之前的2023年2月矿产资源评估相比，吨位和含金属量大幅增加

与此前2023年2月的矿产资源评估相比，卡班加镍矿项目的总体已探明和指示矿产资源量增加了69%，推断矿产资源量增加了20%。这反映了Lifezone Metals 2021-2023年钻探计划的结果以及最新的矿化解释。

Lifezone Metals于2021年至2023年期间在卡班加项目中开展了多项钻探计划，钻探结果已被纳入矿产资源数据库（截至2023年9月17日；尚未勘测或化验结果尚未出炉的钻孔除外）。Lifezone Metals的钻探计划细分如下：

2021年12月至2022年5月：在14个钻孔中钻探4163米，从北矿化带和Tembo矿化带获得2727千克冶金样品（三个批量样品），用于在澳大利亚珀斯进行浮选和湿法冶金测试工作。

2022年5月至2022年12月31日：在Tembo矿化带和北矿化带的19个钻孔中进行7186米的填充钻探，以增加对该矿化带700米走向长度的信心，并为澳大利亚珀斯的浮选和湿法冶金测试工作提供额外的块状样品（464千克）。在Safari矿化带又完成了一次钻孔768米的钻探。

2023年1月至2023年9月17日：在北矿化带的五个钻孔中进行了9274米的填充钻探，以增加对该矿化带500米走向长度的信心；在Tembo矿化带的23个钻孔中进行了16,727米的填充钻探，以增加对整个矿床走向长度的信心；在Tembo矿化带的六个钻孔中进行了3555米的钻探，用于岩土工程目的。

截至2023年9月17日的KNL钻探工作已被纳入矿产资源数据库，但排除尚未勘测或化验结果尚未出炉的钻孔。

图4：2023年2月矿产资源评估与2023年11月矿产资源更新之间总体可归属吨数和品位的比较。

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注：请参考表1和附注中显示的金属价格、回收率和其他假设。

2023年11月矿产资源更新报告中新增矿产资源吨位的很大一部分源于被纳入的超基性岩矿化物，而此前在北矿化带和Tembo矿化带的超基性岩边际解释中，我们根据假设的边际品位忽略了这些超基性岩矿化物。通过增加一个湿法冶金精炼厂来改变选矿流程，改善了超基性岩材料的经济开采前景，2023年11月的矿产资源更新对超基性岩矿化进行了解释并进行了品位估算。

矿产资源边际品位保持不变，仍为0.58%镍当量，因此2023年2月矿产资源评估与2023年11月矿产资源更新之间可以进行直接比较。用于确定边际品位的金属价格假设为：镍9.50美元/磅，铜4.00美元/磅，钴26.00美元/磅。

图5：2023年11月矿产资源更新报告中按矿化类型显示的总体可归属吨数和品位。

点击此处，参阅我们网站新闻稿中的图2。

注：请参考表1和附注中显示的金属价格、回收率和其他假设。

图6：2023年2月矿产资源评估与2023年11月矿产资源更新对比，Tembo矿化带的重大增量。

点击此处，参阅我们网站新闻稿中的图2。

注：请参考表1和附注中显示的金属价格、回收率和其他假设。

占地面积小、对地下影响低的矿山的最终可行性研究预计在2024年第三季度结束前完成

具体工作重点是完成岩土工程研究、地下矿山设计、地表基础设施布置和尾矿库定位。水监测孔正在为现场水文研究提供信息，冶金测试也在进行中，并已钻探和收集了测试变异性的样本。与露天采矿相比，地下采矿的地表占地较少，对环境的影响较低。

由于预计卡班加矿产资源量会增加，Lifezone Metals于2023年11月停止了勘探钻井计划。随着2023年11月矿产资源更新的完成，以及推断矿产资源大幅转化为已探明和指示类别资源，Lifezone Metals认定现在有足够的矿产资源来支持最终可行性研究。矿产资源量不是矿产储量，也不具备经证实的经济可行性。目前还不能确定最终可行性研究是否会得出矿产储量。

Safari Link项目已完成11个金刚石勘探钻孔，化验结果将在收到后报告。Lifezone Metals的地质学家表示，Safari Link地区是未来增加资源的最佳机会。

安全是卡班加项目的重中之重

卡班加镍矿项目的工作时间已超过一百五十万小时，没有发生过失时工伤事故。“你的安全就是我的安全”(Your Safety is My Safety)活动继续成功实施，员工和承包商持续接受培训。

迄今为止已完成的安全举措包括：对现场管理人员进行额外培训；对所有现场车辆操作员进行防御性驾驶复训；以及标准操作程序审查、基于任务的风险评估和基于任务的观察。

安全是卡班加的头等大事，也是各级人员始终牢记的首要任务。

Lifezone Metals管理层更新

我们遗憾地宣布，公司首席可持续发展官Natasha Liddell将从2024年2月起辞去她在Lifezone Metals的职务。Liddell女士在领导我们的公司和地方可持续发展团队方面发挥了重要作用，她已承诺确保职责的顺利交接。我们感谢她的贡献，并祝愿她在未来的工作中一切顺利。

合格人士

2023年卡班加矿产资源更新技术报告摘要(2023MRU)的生效日期为2023年11月30日。该报告是根据美国证券交易委员会(US SEC)关于矿业注册人财产披露的S-K法规第1300分部规则为Lifezone Metals Ltd编制的，涉及卡班加镍矿项目。2023MRU是对矿化项目的经济潜力进行的初步技术和经济研究，以支持矿产资源的披露。矿产资源评估截至2023年11月30日。

本新闻稿中的2023MRU科技信息由OreWin Pty Ltd地质技术总监Sharron Sylvester（地质学理学士、RPGeo AIG (10125)）和OreWin Pty Ltd采矿技术总监Bernard Peters（采矿工程学学士、FAusIMM (201743)）编写和批准。根据S-K 1300标准，两人都是合格人士，被认为独立于Lifezone Metals。

本新闻稿中的其他科学和技术信息已由Raymond Kohlsmith（荣誉理学士，地质学学士(1980)、P.Geo (1044) PGO Canada）审阅和批准。他是符合S-K 1300标准的合格人士。Kohlsmith先生受雇于Lifezone Metals的间接子公司Tembo Nickel Corporation Limited，担任勘探地质经理。

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关于Lifezone Metals

Lifezone Metals (NYSE: LZM)是一家现代金属公司，为从资源到生产和回收的整个金属供应链创造价值。我们的使命是通过以Hydromet技术为基础的可扩展平台，提供更清洁的金属生产。该技术具有替代传统冶炼技术的低排放和低成本潜力，使我们能够负责任地提供更清洁的金属。

我们在坦桑尼亚的卡班加镍矿项目被认为是世界上规模最大、品位最高的未开发硫化镍矿床之一，目前正在接受最终可行性研究。通过与我们的Hydromet技术相结合，我们将努力为全球电池金属市场开辟LME级镍、铜和钴的新来源。在卡班加，我们正在努力赋能坦桑尼亚在国内实现全面的价值创造，并成为下一个一级镍的主要产地。

www.lifezonemetals.com

前瞻性陈述

本报告中的某些陈述并非历史事实，但可能被视为《1933年证券法》（修订版）、《1934年证券交易法》（修订版）以及《1995年私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”，涉及Lifezone Metals Limited及其子公司和/或附属公司的业务和财务计划、战略和前景等。

前瞻性陈述一般会使用“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语或这些词语的否定词或其变体或类似的术语或表述，这些词语或表述预测或表明未来事件或趋势或不属于历史事项的表述；但不使用这些词语并不意味着表述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于有关未来事件的陈述、Lifezone Metals估计或预期的未来业绩、Lifezone Metals的未来机遇，包括Lifezone Metals湿法冶金技术（Hydromet技术）的有效性和卡班加项目矿产资源的开发和加工，以及其他不属于历史事实的陈述。

这些陈述基于Lifezone Metals管理层当前的预期，并非对实际业绩的预测。提供这些前瞻性陈述仅用于说明目的，不作为也不得被任何投资者依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。实际事件和情况很难或不可能被预测，也会与假设不同。许多实际事件和情况超出了Lifezone Metals及其子公司的控制范围。这些陈述受制于有关Lifezone Metals业务的一系列风险和不确定性，实际结果可能会大相径庭。这些风险和不确定性包括但不限于：总体经济、政治和商业状况，包括但不限于经济和运营中断、全球通货膨胀以及材料和服务成本上升；未能确立矿产储量和矿产资源，所开采金属和/或矿物的品级和回收率，未来勘探的成功，取样和数据的可靠性，任何测试工作的成功，资本和运营成本与预估值的显著差异，获取所需的政府、环境或其他项目批准的延迟或失败，政府法规、立法和税率的变化，通货膨胀，汇率和外汇供应的变化，大宗商品价格的波动，项目开发的延迟以及其他因素，以及可能就业务合并或其他原因针对Lifezone Metals提起的任何法律诉讼的结果；未能实现业务合并的预期效益，包括整合LHL和GoGreen业务方面的困难；与Lifezone Metals业务推广、Hydromet技术的有效性以及预期业务里程碑的时机相关的风险；Lifezone Metals通过卡班加项目对矿产资源的开发和加工；竞争对Lifezone Metals业务的影响；Lifezone Metals执行其增长战略、有效管理增长和留住其关键员工的能力；Lifezone Metals实现并保持盈利的能力；提升未来的运营和财务业绩；遵守适用于Lifezone业务的法律和法规；Lifezone普通股交易价格的波动；Lifezone继续符合纽约证券交易所适用的上市标准的能力；Lifezone保持其证券在美国国家证券交易所上市的能力；与业务合并相关的成本；以及将在向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中不时详述的其他风险。

上述风险因素并非详尽无遗。Lifezone Metals目前不知道或认为不重要的其他风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果出现不同。此外，前瞻性陈述提供了截至本信息发布之日Lifezone Metals对未来事件和观点的预期、计划或预测。Lifezone Metals预计，后续事件和发展将导致Lifezone Metals的评估发生变化。然而，尽管Lifezone Metals可能会选择在未来更新这些前瞻性陈述，但Lifezone Metals明确表示没有义务这样做。

这些前瞻性陈述不应被视为代表Lifezone Metals在本信息发布之日后任何日期的评估结果。因此，读者不应过分依赖这些前瞻性陈述。本新闻稿中的任何内容都不应被视为任何人认为这些前瞻性陈述将会实现，或此类前瞻性陈述中的任何预期结果将会实现。您不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述基于我们在陈述当日所掌握的信息，其全部内容均适用于本新闻稿中的警示性声明。

本文所做的某些陈述包括对“清洁”或“绿色”金属、此类金属的生产方法、能源或未来的总体情况的提及。这些提及涉及环境效益，例如与使用传统生产方法和电动汽车电池中使用的镍等金属相比，使用Hydromet技术生产金属所涉及的温室气体(GHG)排放量和能耗更低。

尽管第三方（由Lifezone Metals委托进行）的研究表明，在某些条件下，与冶炼铂族金属相比，Hydromet技术可降低温室气体排放和电力消耗，但目前还没有一家运营中的精炼厂获得Lifezone Metals的Hydromet技术许可。因此，Lifezone Metals的Hydromet技术和由此生产的金属可能无法实现Lifezone Metals预期的环境效益，或者根本无法实现环境效益。在这方面对环境效益的任何夸大都可能对Lifezone Metals及其利益相关方产生不利影响。除非适用法律另有规定，否则我们没有义务公开更新或修订任何前瞻性陈述，以反映基本假设或因素的变化、新信息、数据或方法、未来事件或本新闻稿发布日期之后的其他变化。

附录：截至2023年11月30日的卡班加镍项目矿产资源更新，按Lifezone Metals应占比例(69.7%)分矿化带显示——基于9.50美元/磅的镍价、4.00美元/磅的铜价和26.00美元/磅的钴价。

矿产资源分类 应占吨位

（百万吨） 品位 回收率 NiEq23 镍 铜 钴 镍 铜 钴 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 主矿化带 - 所有矿化类型 已探明 - - - - - - - - 指示 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 87.2 85.1 88.1 已探明+指示 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 87.2 85.1 88.1 推断 - - - - - - - - MNB矿化带 - 所有矿化类型 已探明 - - - - - - - - 指示 - - - - - - - - 已探明+指示 - - - - - - - - 推断 1.9 1.47 1.14 0.17 0.09 87.2 85.1 88.1 KIMA矿化带 - 所有矿化类型 已探明 - - - - - - - - 指示 - - - - - - - - 已探明+指示 - - - - - - - - 推断 3.4 1.95 1.53 0.25 0.11 87.2 85.1 88.1 北矿化带 - 所有矿化类型 已探明 6.1 2.99 2.34 0.32 0.19 87.2 85.1 88.1 指示 14.5 3.26 2.61 0.35 0.18 87.2 85.1 88.1 已探明+指示 20.6 3.18 2.53 0.34 0.18 87.2 85.1 88.1 推断 12.2 3.24 2.60 0.35 0.18 87.2 85.1 88.1 TEMBO矿化带 - 所有矿化类型 已探明 8.0 2.33 1.80 0.25 0.16 87.2 85.1 88.1 指示 5.8 2.30 1.79 0.24 0.15 87.2 85.1 88.1 已探明+指示 13.8 2.32 1.80 0.25 0.15 87.2 85.1 88.1 推断 - - - - - 87.2 85.1 88.1 已探明 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 87.2 85.1 88.1 指示 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 87.2 85.1 88.1 已探明+指示 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 87.2 85.1 88.1 推断 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 87.2 85.1 88.1

1. 本表报告了块状硫化物和超基性岩矿化类型的综合矿产资源量。 2. 所报告的矿产资源量不包括矿产储量。没有需要报告的矿产储量。 3. 矿产资源量报告仅显示Lifezone Metals应占吨位部分，占总量的69.713%。 4. 边际值采用NiEq23，镍价为9.50 美元/磅，铜价为4.00美元/磅，钴价为26.00美元/磅，并考虑了回收率、可支付性、扣除、运输和特许权使用费。 NiEq23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765。 5. 矿产资源冶金回收率假设为：镍87.2%、铜85.1%、钴88.1% 6. 矿产资源的参考点是加工设施的进料点。 7. 2023MRU中的所有矿产资源都只报告了边际品位高于0.58% NiEq23的矿石，以评估最终经济开采的合理前景。 8. 由于四舍五入，总数可能有所不同。

附录：截至2023年11月30日的卡班加镍项目矿产资源更新，按Lifezone Metals应占比例(69.7%)分矿化带显示——基于9.50美元/磅的镍价、4.00美元/磅的铜价和26.00美元/磅的钴价。

矿产资源分类 应占吨位

（百万吨） 品位 可归属的含金属量 NiEq23 镍 铜 钴 NiEq23 镍 铜 钴 (%) (%) (%) (%) （千吨） （千吨） （千吨） （千吨） 主矿化带 – 所有矿化类型 已探明 - - - - - - - - - 指示 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 148 113 19 10 已探明+指示 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 148 113 19 10 推断 - - - - - - - - - MNB矿化带 – 所有矿化类型 已探明 - - - - - - - - - 指示 - - - - - - - - - 已探明+指示 - - - - - - - - - 推断 1.9 1.47 1.14 0.17 0.09 28 22 3 2 KIMA矿化带 – 所有矿化类型 已探明 - - - - - - - - - 指示 - - - - - - - - - 已探明+指示 - - - - - - - - - 推断 3.4 1.95 1.53 0.25 0.11 67 53 8 4 北矿化带 – 所有矿化类型 已探明 6.1 2.99 2.34 0.32 0.19 182 142 19 11 指示 14.5 3.26 2.61 0.35 0.18 472 378 50 26 已探明+指示 20.6 3.18 2.53 0.34 0.18 654 521 70 38 推断 12.2 3.24 2.60 0.35 0.18 394 316 43 22 TEMBO矿化带 – 所有矿化类型 已探明 8.0 2.33 1.80 0.25 0.16 186 144 20 12 指示 5.8 2.30 1.79 0.24 0.15 132 103 14 8 已探明+指示 13.8 2.32 1.80 0.25 0.15 319 247 34 21 推断 - - - - - - - - - 总体矿产资源 – 所有矿化类型 已探明 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 368 286 39 24 指示 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 753 595 83 45 已探明+指示 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 1,121 881 122 69 推断 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 489 391 54 27

1. 本表报告了块状硫化物和超基性岩矿化类型的综合矿产资源量。 2. 所报告的矿产资源量不包括矿产储量。没有需要报告的矿产储量。 3. 矿产资源量报告仅显示Lifezone Metals应占吨位部分，占总量的69.713%。 4. 边际值采用NiEq23，镍价为9.50美元/磅，铜价为4.00美元/磅，钴价为26.00美元/磅，并考虑了回收率、可支付性、扣除、运输和特许权使用费。 NiEq23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765。 5. 矿产资源冶金回收率假设为：镍87.2%、铜85.1%、钴88.1% 6. 矿产资源的参考点是加工设施的进料点。 7. 2023MRU中的所有矿产资源都只报告了边际品位高于0.58% NiEq23的矿石，以评估最终经济开采的合理前景。 8. 由于四舍五入，总数可能有所不同。

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