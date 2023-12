PUMA x VIVID VISIONS de Andrew Burgess: um experimento de moda têxtil

Global sports company PUMA reveals a new collaboration with US upcycler, Andrew Burgess and his brand VIVID VISIONS with the launch of an experimental one-off capsule collection.

HERZOGENAURACH (Alemanha)--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva mundial PUMA revelou uma nova colaboração com o upcycler dos EUA Andrew Burgess e sua marca VIVID VISIONS com o lançamento de uma coleção-cápsula experimental única.

Trabalhando em estreita colaboração com a PUMA, Andrew criou cinco designs, todos confeccionados com tecido de poliéster reciclado RE:FIBRE da PUMA. Filmada com modelos no emblemático York Hall Leisure Centre de Londres, a direção de arte combina design de moda futurista com nostalgia esportiva retrô, prestando homenagem às raízes da PUMA, ao mesmo tempo que celebra o compromisso da marca e da Andrews com a inovação têxtil sustentável.

As imagens criativas mostram as peças de vestuário repetidas vezes, refletindo as infinitas possibilidades da moda circular, onde roupas antigas são transformadas em roupas novas – uma e outra vez.

Andrew, conhecido pelo seu talento em reaproveitar peças de vestuário indesejadas e danificadas, inspirou-se nas parcerias de fabricação da PUMA durante uma visita à Turquia: ele testemunhou em primeira mão o impressionante progresso que a PUMA tem feito na expansão da tecnologia têxtil circular e produziu seu próprio tecido RE:FIBRE personalizado a partir de peças de vestuário de poliéster reciclado.

“Ver a inovação, a pesquisa, as máquinas, as práticas sustentáveis e a produção envolvidas na confecção do tecido RE:FIBRE foi revelador. Quando penso na produção de roupas, penso na fase final da costura, onde o tecido se junta para formar o produto acabado, já que esse é normalmente o meu processo de upcycling. Mas aprender o que ocorre na decomposição de têxteis antigos – que de outra forma teriam ido para aterros sanitários – antes de se tornarem algo novo foi muito interessante”, disse Andrew.

A coleção em si reflete a beleza do processo de reciclagem RE:FIBRE, com designs que incorporam os têxteis triturados, despolimerizados, repolimerizados e reimaginados.

Andrew afirmou: “Minha marca VIVID VISIONS se trata de misturar o passado com o futuro, então foi muito legal trabalhar com a PUMA para criar uma coleção única feita com um ‘novo’ tecido reciclado. As tiras de tecido nas mangas representam o fio RE:FIBRE que foi fiado a partir dos polímeros derretidos e as calças e a jaqueta cortadas refletem o processo transformador do RE:FIBRE”.

Essa experiência de moda surge como resultado da colaboração contínua entre a PUMA e o upcycler dos EUA, que faz parte do Voices of A RE:GENERATION – uma iniciativa que visa melhorar a transparência e conduzir uma maior comunicação sobre os esforços de sustentabilidade da marca.

A coleção única personalizada PUMA x VIVID VISIONS é o capítulo final da campanha criativa Thread the Loop de Andrews, uma série de conteúdo social que tem como objetivo aumentar a conscientização sobre o trabalho da PUMA para conseguir que “100% do poliéster usado nos produtos seja proveniente de resíduos têxteis”, como definiu Anne-Laure Descours, diretora de Fornecimento da PUMA. “Repensar a forma como produzimos vestuário e experimentar formas de avançar para um modelo de negócio mais circular é uma das grandes prioridades da nossa estratégia de sustentabilidade.”

Desde o lançamento do piloto em 2022, a PUMA já produziu camisas de treino recicladas para o Manchester City, AC Milan, Olympique de Marseille e Borussia Dortmund. Este mês, a PUMA anunciou que intensificou a inovação na reciclagem de têxteis. Em 2024, as réplicas das camisas oficiais de futebol da PUMA*, incluindo as da Eurocopa e Copa América, serão fabricadas com materiais reciclados RE:FIBRE feitos de roupas velhas e resíduos de fábrica, em vez de apenas garrafas plásticas recicladas.

Encontre imagens e vídeos da filmagem PUMA x VIVID VISIONS de Andrew Burgess aqui e assista à série “Thread The Loop” de Andrew aqui para saber mais sobre a experiência dele com o RE:FIBRE antes da coleção.

Notas de edição:

A marca VIVID VISIONS de Andrew Burgess é uma marca de upcycling criada a partir da reutilização de tecidos antigos para produzir designs exclusivos, que vimos apoiada e exibida por ícones da NBA (Jayson Tatum) e rappers dos EUA (A Boogie Wit Da Hoodie).

RE:FIBRE é o programa de reciclagem têxtil da PUMA, que pode transformar qualquer material de poliéster em novas peças de vestuário por meio de um processo de quatro etapas.

O processo de quatro etapas do RE:FIBRE contempla:

Coletar e classificar: os resíduos têxteis e outros materiais que antes eram desperdiçados.

Triturar e misturar: os materiais coletados ao mínimo.

Dissolver, filtrar e polimerizar: derreter o poliéster triturado e livrá-lo dos corantes anteriores por meio de um processo de reciclagem química.

Derreter, fiar, tricotar e costurar: a fusão permite que os polímeros recém-produzidos fiquem prontos para serem fiados e costurados para criar um tecido RE:FIBRE como novo, que pode ser reciclado de maneira contínua.

* excluindo réplicas locais do Fenerbahçe SK, Shakhtar Donetsk e uniformes de origem local.

