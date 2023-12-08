ROHM与Toshiba就合作制造功率器件达成协议

日本京都和日本川崎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ROHM Co., Ltd.（以下简称“ROHM”）和Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation（以下简称“Toshiba Electronic Devices & Storage”）在功率器件的制造和增产方面的一项合作计划已得到日本经济产业省的认可，后者将其视为一项有助于实现日本政府安全、稳定半导体供应目标的举措而予以大力支持。ROHM和Toshiba Electronic Devices & Storage将分别对碳化硅(SiC)和硅(Si)功率器件进行增效投资，有效提升其供应能力，并以互补的方式利用对方的产能。

功率器件是各种电子设备的电源供应和管理，以及实现无碳、碳中和社会的重要部件，预计目前的需求将持续增长。在汽车应用领域，随着汽车电气化的快速发展，更高效、更小巧的电动动力总成的发展也在不断进步。在工业应用领域，为了支持日益增长的自动化和更高的效率要求，业界普遍呼唤功率器件的稳定供应和特性改进。

在此背景下，ROHM制定了“我们专注于电源和模拟解决方案，通过满足客户对节能和产品小型化的需求来解决社会问题”的经营愿景，并加快了在推动实现无碳化方面的工作。SiC功率器件是节能的关键。自全球首次量产SiC MOSFET以来，ROHM一直在不断开发各种行业领先的技术，其中包括ROHM最新的第4代SiC MOSFET，该MOSFET将被众多电动汽车和工业设备采用。作为其优先项目之一，ROHM正在致力于发展SiC业务，包括持续进行积极的投资以提高SiC的产能并满足强劲的需求增长。

Toshiba Group以“为了人类和地球的明天”为长期基本承诺，旨在推动实现碳中和及循环经济。几十年来，Toshiba Electronic Devices & Storage一直为各类市场（主要为汽车和工业市场）提供Si功率器件，这些器件帮助确保了节能解决方案的推出和设备小型化的实现。该公司于去年启动了一条300mm晶圆生产线的生产，并正在加快投资，以提高产能并满足强劲的需求增长。此外，公司还充分利用其在轨道车辆应用领域积累的专业知识，推动开发更广泛的SiC功率器件产品阵容，尤其是面向汽车和输配电应用领域。

ROHM已经宣布参与Toshiba的私有化进程，但这项投资并未成为两家公司在制造领域开展合作的起点。在半导体行业国际竞争日趋激烈的背景下，一段时间以来，ROHM和Toshiba Electronic Devices & Storage一直在考虑就功率器件业务进行合作，从而促成了此次联合申请。

ROHM和Toshiba Electronic Devices & Storage将分别通过对SiC和Si功率器件的增效投资，在功率器件制造方面开展合作，以提高两家公司的国际竞争力。双方还将努力为加强日本半导体供应链的韧性做出贡献。

供应强化计划概要

公司名称 ROHM Co., Ltd.和LAPIS Semiconductor Co., Ltd.

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation和Kaga Toshiba Electronics Corporation 总投资额 3883亿日元：

ROHM和LAPIS：2892亿日元，

Toshiba Electronic Devices & Storage和Kaga Toshiba：991亿日元 最高补贴额 1294亿日元：总投资额的三分之一 生产工厂 LAPIS Semiconductor宫崎二号工厂：SiC功率器件和SiC晶圆， Kaga Toshiba：Si功率器件 范围 加强日本SiC、Si功率器件和SiC晶圆的产能

关于ROHM

ROHM成立于1958年，通过其全球开发和销售网络，为包括汽车、工业和消费市场在内的广泛市场提供具有卓越质量和可靠性的IC和分立半导体。

如需了解关于ROHM的进一步信息，请访问www.rohm.com

关于Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation是先进半导体和存储解决方案的领先供应商，凭借半个多世纪的经验和创新，为客户和业务合作伙伴提供卓越的分立半导体、系统LSI和HDD产品。

如需了解更多信息，请访问https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html

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