Ecopol annonce un investissement stratégique dans JRF Technology

CHIESINA UZZANESE, Italie, et TAMPA, Floride--(BUSINESS WIRE)--Ecopol S.p.A. (“Ecopol”), un développeur et producteur de premier plan de systèmes de distribution et de films biodégradables innovants, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé un investissement stratégique dans JRF Technology LLC (“JRF” ou la “Société”), le développeur de premier plan d’une technologie de film comestible et de polymère hydrosoluble.

Fondée en 2007 et basée à Tampa, en Floride, JRF est une organisation d’innovation et de R&D axée exclusivement sur la technologie de film comestible et de polymère hydrosoluble. Depuis son laboratoire de pointe, certifié BPF, JRF fournit des services en innovation à des clients allant de multinationales de biens de consommation de premier plan à des startups innovantes. La Société dispose d’une expertise unique dans le développement de produits et la technologie des procédés pour convertir les polymères hydrosolubles en produits commerciaux à valeur ajoutée. JRF continuera d’être dirigée par son président James Rossman et son directeur général Richard Fielder, et jouera le rôle de centre d’excellence en R&D d’Ecopol aux États-Unis, complétant ses capacités de R&D en Italie.

« Notre investissement stratégique dans JRF est parfaitement en phase avec la stratégie d’Ecopol visant à accélérer le développement de la prochaine génération de systèmes de distribution durables », a déclaré Mauro Carbone, PDG d’Ecopol. « Nous voyons une formidable opportunité de mettre à profit nos capacités de R&D complémentaires et l’intéressant portefeuille de JRF pour commercialiser des systèmes de distribution biodégradables et biosourcés innovants pour des applications dans des marchés finaux attractifs, comme les soins personnels et les soins de santé. Nous pensons que ces solutions connaîtront des vents favorables pour l’adoption car les propriétaires de marques et les consommateurs cherchent des produits plus durables et innovants. Nous sommes ravis de collaborer avec Jim et Richard, qui apportent plusieurs décennies d’expérience en tant qu’inventeurs et innovateurs dans le secteur. »

« Depuis la création de JRF il y a plus de 15 ans, l’accent que nous avons mis sur le service, en tant que partenaire d’innovation, à nos clients a assuré notre expansion. L’investissement stratégique d’Ecopol nous permettra d’investir davantage dans nos capacités de développement et commerciales et d’accélérer le lancement de notre pipeline innovant sur le marché. L’expertise de Mauro et de son équipe dans le développement d’une production de classe mondiale de systèmes de distribution et de films innovants font d’Ecopol le partenaire idéal pour JRF et, ensemble, nous sommes impatients de réaliser le plein potentiel de la technologie des polymères hydrosolubles », ont ajouté Messieurs Rossman et Fielder.

JRF représente le dernier d’une série d’investissements mondiaux d’Ecopol visant à étendre son potentiel et ses capacités. Ecopol a récemment investi dans une nouvelle ligne pilote de remplissage de sachets dans son centre d’excellence en R&D en Italie, en vue d’accroître ses capacités de développement de produits pour les systèmes de distribution de détergent à dose unitaire. Depuis 2019, Ecopol a investi plus de 70 millions d’euros pour ajouter la plus importante solution de ligne à film d’alcool polyvinylique coulé au monde pour servir des applications de blanchisserie et une nouvelle installation de production à Griffin, dans l’État de Géorgie, pour desservir le marché nord-américain. Ecopol continuera de rechercher des opportunités et investissements stratégiques dans le monde entier pour renforcer ses capacités R&D et ajouter de nouvelles technologies.

Ces étapes représentent une première en partenariat avec SK Capital Partners, LP (“SK Capital”), qui a réalisé un investissement stratégique en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Ecopol en septembre 2023.

Josh Lieberman, directeur chez SK Capital, a ajouté : « Nous sommes ravis de tirer parti des ressources et capitaux importants de SK Capital pour soutenir Ecopol, alors que la société investit pour étendre ses capacités de R&D dans le monde entier et accélérer le lancement de produits innovants sur de nouveaux marchés finaux. Nous sommes heureux de continuer à soutenir M. Carbone alors qu’il met en œuvre sa vision visant à faire d’Ecopol le leader mondial des systèmes de distribution durables. »

À propos d’Ecopol

Ecopol est l’un des principaux producteurs mondiaux de systèmes de distribution et de films hydrosolubles et biodégradables. Les solutions innovantes de la Société pour les applications à dose unitaire permettent aux plus grandes marques mondiales de réduire considérablement leurs émissions de CO 2 et leur utilisation d’eau et de plastique vierge tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement. Basée en Toscane, Ecopol exploite des sites de production en Italie et aux États-Unis, offrant les plus hauts niveaux de service, d’assistance technique et de partenariat d’innovation à sa clientèle mondiale. Pour de plus amples renseignements, visitez www.ecopol.com.

À propos de JRF

JRF est une organisation d'innovation et de R&D axée exclusivement sur la technologie des polymères hydrosolubles. Depuis son laboratoire de pointe, certifié BPF, à Tampa, en Floride, la Société fournit des services en innovation à des multinationales de biens de consommation de premier plan comme à des startups innovantes, avec une expertise unique dans la formulation de polymères, le développement de produits et le transfert de technologies du laboratoire de R&D à la production à l’échelle commerciale. JRF est dirigée par ses cofondateurs James Rossman et Richard Fielder qui, ensemble, possèdent plus de huit décennies d’expérience dans les films et polymères hydrosolubles en tant qu’inventeurs, innovateurs et chefs d’entreprise. Pour de plus amples renseignements, visitez www.jrftechnology.com.

À propos de SK Capital

SK Capital est une société d’investissement privée qui se concentre sur les secteurs des matériaux spécialisés, des ingrédients et des sciences de la vie. L'entreprise cherche à bâtir des entreprises résilientes, durables et en croissance qui créent une valeur économique substantielle à long terme. SK Capital vise à utiliser son expérience de l’industrie, d’exploitation et de l’investissement pour identifier les opportunités de transformer les entreprises en organisations plus performantes avec un positionnement stratégique, une croissance et une rentabilité améliorés, ainsi qu’un risque d’exploitation réduit. Le portefeuille d’activités de SK Capital génère des revenus d’environ 15 milliards de dollars par an, emploie plus de 25 000 personnes dans le monde et exploite plus de 200 usines dans plus de 30 pays. La société compte actuellement environ 7,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Pour de plus amples renseignements, visitez www.skcapitalpartners.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.