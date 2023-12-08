Transition Industries有限公司与国际金融公司宣布关于在墨西哥锡那罗亚开发世界级净零甲醇项目的协议

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Transition Industries 有限公司在第28届联合国气候大会(COP 28)上宣布该公司已与世界银行集团旗下的国际金融公司(IFC)签署了一项联合项目开发协议(JPDA)，以共同开发太平洋墨西哥甲醇(Pacifico Mexinol)项目。该项目将在墨西哥锡那罗亚州托波洛万波附近建造日产6145吨甲醇的生产设施。

太平洋墨西哥甲醇项目在投产后预计将成为全球最大的单体超低碳排放化工设施：每年利用捕获的碳和绿色氢生产约30万吨绿色甲醇，并利用碳捕获以天然气为原料每年生产180万吨环保甲醇。

根据JPDA条款，国际金融公司将分担部分项目开发成本，提供大量专业知识以确保遵守国际金融公司绩效环境与社会标准，并利用其专业知识支持项目融资。作为回报，国际金融公司有权按比例投资该项目普通股，并牵头为该项目完成至少50%的债务融资。

Transition Industries首席执行官Rommel Gallo表示:“我们很高兴宣布与IFC建立JPDA，并因成为这一开创性项目的合作伙伴而感到自豪。我们希望共同为大型工业和化工项目的发展树立新的ESG黄金标准，以应对气候变化，以可持续方式管理水等自然资源，并与当地社区合作实现共享价值。”

他还表示:“我们要特别感谢墨西哥政府及其各秘书处。我很荣幸能与墨西哥政府的目标保持步调一致，促进公平和平等的发展。”

Gallo先生感谢锡那罗亚州州长Ruben Rocha Moya和该州经济部长Javier Gaxiola Coppel的持续支持和对墨西哥太平洋甲醇项目成功的坚定承诺。该项目预计将于2024年破土动工。他表示：“我们期待在未来几年继续与他们合作，推动锡那罗亚成为低碳投资中心。”

Gallo先生感谢美国各政府机构的持续支持，并感谢阿霍姆市市长Gerardo Vargas在促进锡那罗亚北部公平投资方面起到一马当先的作用。

国际金融公司负责欧洲、拉丁美洲和加勒比地区事务的副总裁Alfonso García Mora表示:“国际金融公司在向发展中国家的企业提供资金的同时，吸引合作伙伴与我们一起投资，我们将这一过程称为‘动员’。通过调动资本，我们扩大了融资对发展中国家人民生活的积极影响。通过这项协议，我们将为该项目的发展做出贡献。该项目有望减少天然气燃烧，处理回收废水，使墨西哥的化工产品产能多样化，增加出口并创造就业机会。全球甲醇生产中至少有40%来自煤炭。而对IFC来说，甲醇生产脱碳势在必行。”

锡那罗亚州州长Ruben Rocha Moya评论道:“我们很高兴欢迎太平洋墨西哥甲醇项目在锡那罗亚落地，并很高兴将我们伟大的州作为大型投资的首选目的地，这些投资在社会和环境上是可持续的，创造了高薪的就业机会，并改善了我们社区的社会结构。”

太平洋墨西哥甲醇项目对可持续资源管理及其邻国的责任远远超出了甲醇的超低碳生产。四年多来，该项目一直在与当地利益相关者接触，倾听当地社区成员的需求和关注，从而产生了创新的设计解决方案：使用市政废水来避免争夺当地淡水资源；禁止从附近海湾取水或排入附近海湾。这是当地重要的生态系统，并通过现有港口出口甲醇，不需要疏浚或额外建造基础设施。

太平洋墨西哥甲醇项目预计将在2024年做出最终投资决定，并在2027年底进行商业化运营。该项目预计在建设期间平均创造3500个工作岗位，在运营期间可创造多达450个工作岗位。

关 IFC

作为世界银行集团的成员之一，IFC是专注于新兴市场私营部门的全球最大的发展机构。IFC在100多个国家和地区开展业务，利用其资金、专业知识和影响力，在发展中国家创造市场和机会。在2023财年，国际金融公司向发展中国家的私营企业和金融机构承诺了创纪录的437亿美元资金支持，在各经济体努力应对全球复合危机的影响之际，利用私营部门的力量消除极端贫困，促进共享繁荣。欲了解更多信息，请访问www.ifc.org。

关于 Transition Industries

Transition Industries 有限公司总部位于德克萨斯州休斯顿，是北美的世界级净零碳排放甲醇和氢项目开发企业，旨在应对气候变化，并促进环境和社会的可持续性。如需关于太平洋墨西哥甲醇项目或Transition Industries的更多信息，请发送电子邮件：inquiries@transitionind.com。

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