PUMA与Andrew Burgess旗下品牌VIVID VISIONS合作，启动“纺织品到纺织品”时尚实验

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球体育用品公司PUMA宣布，与美国知名旧物回收再造人士Andrew Burgess及其旗下品牌VIVID VISIONS达成新的合作，联手推出实验性的一次性胶囊系列。

Andrew与PUMA密切合作，精心打造了五款时尚服饰，每款服饰均完全采用PUMA的回收聚酯纤维RE:FIBRE织物制成。该系列的模特展示照片在伦敦标志性的York Hall Leisure Centre拍摄，其风格结合了未来主义的时尚设计和复古的运动情怀，除了向PUMA的起源致敬外，还彰显出PUMA品牌和Andrew对可持续纺织品创新的承诺。

在创意影像展示中，各种服装不断出现，旧衣物一次又一次回收再造为时尚新品，展现出循环时尚的无限可能性。

Andrew以善于重新利用废旧衣物而闻名，在一次访问土耳其期间，他受到了PUMA工厂合作伙伴的启发。Andrew在访问期间亲眼目睹了PUMA在推广循环纺织品技术方面取得的非凡进展，并利用回收聚酯纤维服装生产了自己的定制款RE:FIBRE面料。

“RE:FIBRE面料研制过程中的创新、研究、机器、可持续实践和生产让我大开眼界。关于服装生产，我能想到的只是最后的缝纫步骤——将布料拼在一起，制成成品。这是我通常使用的升级再造过程。然而，了解废旧纺织品如何被分解（否则它们可能会被填埋），然后制成新的产品，是一件非常有意思的事。”Andrew表示。

该系列本身也反映了RE:FIBRE精湛的回收工艺，其设计涵盖了纺织品的粉碎、解聚、重聚以及重新构想。

Andrew表示：“我创立VIVID VISIONS品牌的宗旨就是将过去与未来融合在一起，因此与PUMA合作，用‘新的’回收面料制造一次性服饰系列，是相当酷的一件事。袖子上的织物条代表由熔融聚合物纺成的RE:FIBRE纱线，剪裁的裤子和夹克则展现出RE:FIBRE化腐朽为神奇的工艺。”

该时尚实验是PUMA与美国知名旧物回收再造人士持续合作的结晶，后者也参与了PUMA的Voices of A RE:GENERATION计划。该计划旨在提高透明度，同时宣传PUMA品牌的可持续发展工作。

定制的PUMA x VIVID VISIONS一次性系列是Andrews制作的Thread the Loop运动系列创意视频的最后一集。该系列在社交媒体上发布，旨在提高人们对PUMA努力实现“100%使用来自纺织废料的聚酯产品”的认识。正如PUMA首席采购官Anne-Laure Descours所言：“重新思考我们生产服装的方式，尝试采用更加注重循环利用的商业模式，是我们可持续发展战略的主要优先事项之一。”

自2022年PUMA启动试点项目以来，PUMA已经为曼城、AC米兰、马赛和多特蒙德等俱乐部生产了回收训练服。本月，PUMA宣布这种创新型可回收纺织品的使用范围进一步扩大。2024年，包括欧洲杯和美洲杯比赛在内的PUMA官方球迷版足球球衣*将使用RE:FIBRE回收材料制造，这些材料由旧衣服和工厂废料制成，而不仅仅是回收的塑料瓶。

点击此处查看PUMA x VIVID VISIONS by Andrew Burgess宣传照片和视频；点击此处观看Andrew的Thread The Loop系列，了解他在推出该系列前使用RE:FIBRE的体验。

致编辑：

VIVID VISIONS是由Andrew创立的织物回收品牌，旨在通过循环利用废旧纺织品来生产独具特色的时尚服饰，众多NBA球星（如Jayson Tatum）和美国说唱歌手（如A Boogie Wit Da Hoodie）都大力支持并穿着该品牌。

RE:FIBRE是PUMA的“纺织品到纺织品”回收计划，可通过四步工艺流程将任何聚酯材料转化为新服装。

RE:FIBRE的四步工艺流程如下：

收集和分类：收集纺织废料和其他以前浪费的材料并分类。

粉碎和混合：将收集到的材料粉碎并混合到最细粒度。

溶解、过滤和聚合：将粉碎的聚酯纤维熔化，并通过化学回收工艺去除之前的染料。

熔融、纺纱、编织和缝制：熔融使新生产的聚合物可用于纺纱和缝制成型，以制造完好如新的RE:FIBRE织物，它们未来可以反复回收。

*不包括当地为费内巴切足球俱乐部、顿涅茨克矿工足球俱乐部生产的球迷版球衣和当地采购的装备。

关于PUMA

PUMA是世界领先的运动品牌之一，致力于鞋类、服装和配饰的设计、开发、销售和营销。75年来，PUMA为全球竞技速度最快的运动员创造疾速成绩产品，坚持不懈地推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫和赛车运动等类别的竞技和运动风格生活方式产品。PUMA与知名设计师和品牌合作，将运动影响力带入街头文化和时尚。PUMA Group拥有PUMA、Cobra Golf和stichd品牌，其产品销往120多个国家，在全球拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。