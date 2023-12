GamesBeat et Xsolla annoncent leur Global Tour 2024 qui passera par de nombreuses villes du monde entier pour donner des informations sur l’industrie du jeu et les initiatives en matière de diversité

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une société internationale de commerce de jeux vidéo, a le plaisir d’annoncer son association avec VentureBeat et GamesBeat, une source de premier plan en matière d’actualités et d’événements technologiques, pour organiser son prochain Global Tour 2024, qui proposera une série d’événements passionnants dans les villes du monde entier.

Cette collaboration entre Xsolla et GamesBeat marque une étape importante pour l’industrie du jeu vidéo. La tournée devrait débuter à Austin, au Texas à l’occasion du célèbre festival SXSW et refléter ainsi la volonté de connecter les leaders du secteur et les passionnés du monde entier.

Le Global Tour 2024, qui promet d’être un véritable creuset d’idées, mettra en vedette des personnalités de marque des secteurs du jeu vidéo et des technologies. Au fil de son itinéraire, la tournée visitera quatre autres régions, dont diverses villes d’Europe et d’Asie-Pacifique, et offrira une plateforme dynamique de réseautage, de partage des connaissances et d’exploration des dernières technologies de jeux et des récentes tendances commerciales.

Les informations concernant les dates et les villes qui seront visitées seront annoncées prochainement, soulignant le potentiel de la tournée d’attirer un public diversifié, notamment les développeurs de jeux, les éditeurs et les passionnés de technologie.

« Nous sommes ravis de nous lancer avec GamesBeat dans le Global Tour 2024 pour réunir les esprits les plus brillants et les voix les plus passionnées de la communauté des joueurs », a déclaré Berkley Egenes, directeur marketing et croissance chez Xsolla. « Notre intention, c’est de partager des idées et de favoriser un dialogue pour faire progresser l’industrie. L’inclusion de voix et de points de vue variés, notamment grâce à notre initiative Women in Gaming, témoigne de notre engagement à donner à tous, partout dans le monde, un accès égal aux jeux et aux technologies. »

L’accent mis par la tournée sur la diversité et l’inclusion est encore illustré par le partenariat entre les initiatives Women in Gaming et Diversity & Games dans le cadre des événements GamesBeat en 2024. Cette association souligne notre détermination à créer un environnement de jeu plus inclusif.

Parallèlement à la tournée, GamesBeat proposera des mises à jour trimestrielles en direct, renforçant ainsi l’engagement de la communauté en faveur d’un paysage du jeu en évolution. Ces partenariats médiatiques stratégiques et innovants seront mis en œuvre grâce à l’action judicieuse et créative de VB Lab, qui se concentre sur la création d’excellentes opportunités pour ses partenaires.

« Notre collaboration avec Xsolla pour le Global Tour 2024 représente une étape importante pour GamesBeat », a déclaré Gina Joseph, directrice de la stratégie chez VentureBeat. « Quand notre itinéraire nous conduit dans des villes comme Austin, c’est plus qu’un simple événement : c’est la célébration de la diversité, de la créativité et du potentiel de la communauté des joueurs. Au travers de nos diffusions en direct, de nos mises à jour trimestrielles et de nos séries démontrant un leadership éclairé, notre but est de fournir une valeur et des informations inégalée à toutes les parties prenantes de l’écosystème du jeu. »

Outre ces différents efforts, Xsolla publiera des rapports trimestriels éclairants offrant une analyse approfondie des dernières tendances et des récents développements de l’industrie du jeu vidéo. Ces rapports, les webinaires VB Spotlight et le contenu exclusif de GamesBeat fourniront un tableau complet de la situation de l’industrie qui enrichira les débats et les idées partagées tout au long du Global Tour 2024.

Pour plus d’informations sur le Global Tour 2024 de GamesBeat et Xsolla, visiter le site internet : https://xsolla.pro/gamesbeat-global-tour

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise internationale de commerce de jeux vidéo qui propose un riche éventail d’outils et de services performants spécialement conçus pour l’industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla aide des milliers de développeurs de jeux et d’éditeurs de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En tant que chef de file novateur dans le commerce des jeux, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d’aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo ainsi que dans de nombreuses autres villes du globe, Xsolla soutient les principales marques de jeux tels que, notamment, Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix et miHoYo.

Pour plus d’informations sur Xsolla, visiter le site internet : xsolla.com

À propos de VentureBeat :

Fondée en 2008, VentureBeat, principale source journalistique d’actualités technologiques sur l’intelligence artificielle, les jeux et les actualités et événements technologiques, offre une vision précise et approfondie qui aide les chefs d’entreprise à prendre des décisions judicieuses. Nous expliquons les dernières tendances en matière de technologies et de jeux sans perdre de vue ce qui transforme la vie des gens. Selon Techmeme, les auteurs de jeux VentureBeat comptent parmi les cinq meilleurs et sont des incontournables du secteur en termes de couverture fiable de l’industrie des jeux. Le site compte 49 millions d’utilisateurs annuels, 6 millions de visites uniques mensuelles et 12 millions de pages vues par mois. Les événements VentureBeat et GamesBeat rassemblent 39% des preneurs de décision de haut rang et 80% des décideurs commerciaux axés sur les technologies transformatrices. L’entreprise compte 1,6 million de suiveurs sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et LinkedIn.

VB Lab montre comment VentureBeat et GamesBeat travaillent avec leurs partenaires. L’accent mis sur le conseil en leadership stratégique éclairé, la génération de demandes et les services de studio de création de contenu de marque offre des résultats commerciaux exceptionnels à nos partenaires stratégiques, grâce à l’utilisation de processus éprouvés basés sur l’écoute, l’imagination et la création d’opportunités innovantes et de solutions personnalisées de commercialisation.

Pour plus d’informations sur VentureBeat, visiter le site internet : venturebeat.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.