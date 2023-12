Transition Industries LLC et la SFI annoncent un accord pour développer un projet de méthanol à l'échelle internationale à taux net zéro à Sinaloa, au Mexique

DUBAI, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC a annoncé lors de la COP 28 qu'elle avait signé un accord de développement de projet commun avec la Société Financière Internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque Mondiale, pour développer conjointement son projet Pacifico Mexinol, une usine de production de méthanol de 6 145 tonnes métriques par jour près de Topolobampo, Sinaloa, Mexique..

Lors du lancement de ses opérations, Pacifico Mexinol devrait être la plus grande installation unique de produits chimiques à ultra-bas carbone au monde, produisant environ 300 000 tonnes métriques de méthanol vert à partir de carbone capturé et d'hydrogène vert, ainsi que 1,8 million de tonnes métriques de méthanol bleu annuellement à partir de gaz naturel avec capture de carbone.

Selon les termes de l'ADPC, l'IFC partagera une partie des coûts de développement du projet, fournira une expertise substantielle pour garantir la conformité aux normes environnementales et sociales de l'IFC, et utilisera son expertise pour appuyer le financement du projet. En retour, l'IFC aura le droit d'investir dans un pourcentage pro rata du capital commun du projet et de diriger le financement d'au moins 50 % de la dette du projet.

Rommel Gallo, PDG de Transition Industries, a commenté : « Nous sommes ravis d'annoncer notre ADPC avec l'IFC et fiers de nous associer à ce projet inédit. Ensemble, nous prévoyons d'établir une nouvelle norme en matière d'ESG pour le développement de grands projets industriels et chimiques qui luttent contre le changement climatique, gèrent durablement les ressources naturelles telles que l'eau, et travaillent en partenariat avec les communautés locales pour atteindre une valeur partagée. »

M. Gallo a poursuivi : « Nous tenons à remercier tout particulièrement le gouvernement mexicain et ses différents secrétariats. C'est un honneur de rejoindre les objectifs du gouvernement mexicain pour promouvoir un développement juste et équitable. »

M. Gallo a remercié le gouverneur de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, et son secrétaire à l'économie, Javier Gaxiola Coppel, pour leur soutien continu et leur engagement ferme envers le succès de Pacifico Mexico – dont le début des travaux est prévu en 2024. « Nous sommes impatients de continuer à travailler avec eux au cours des prochaines années pour promouvoir Sinaloa comme un pôle d'investissement écologique. »

Gallo a remercié divers organismes gouvernementaux américains pour leur soutien continu et le président municipal d'Ahome, Gerardo Vargas, pour son leadership actif dans la promotion d'investissements équitables dans le nord de Sinaloa.

Alfonso García Mora, Vice-Président de l'IFC pour l'Europe, l'Amérique Latine et les Caraïbes, a déclaré : « À l'IFC, nous attirons des partenaires pour investir à nos côtés alors que nous fournissons du capital à des entreprises dans les pays en développement, un processus que nous appelons « mobilisation. » En mobilisant des capitaux, nous amplifions l'impact positif de notre financement sur la vie des habitants des pays en développement. Avec cet accord, nous contribuons au développement d'un projet ayant le potentiel de réduire le torchage du gaz naturel, de traiter les eaux usées recyclées, de diversifier la capacité chimique du Mexique, d'augmenter les exportations et de générer de l'emploi. Au moins 40% de la production mondiale de méthanol provient du charbon. La décarbonisation de la production de méthanol est un impératif pour l'IFC. »

Le gouverneur de l'État de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, a affirmé : « Nous sommes ravis d'accueillir Pacifico Mexinol à Sinaloa et sommes heureux de présenter notre grand État comme une destination optimale pour de gros investissements socialement et environnementalement durables, générant des emplois bien payés et améliorant le tissu social de nos communautés. »

La responsabilité de Pacifico Mexinol en matière de gestion durable des ressources et de relations avec ses voisins va bien au-delà de la production de méthanol à ultra-bas carbone. Les acteurs du projet ont été en contact avec les parties prenantes locales depuis plus de quatre ans, écoutant les membres de la communauté locale pour comprendre leurs besoins et préoccupations, ce qui a abouti à des solutions innovantes : l'utilisation des eaux usées municipales pour éliminer la concurrence avec les besoins locaux en eau douce ; aucun prélèvement d'eau ni déversement dans la baie voisine – un écosystème local important ; et l'exportation du méthanol par le biais d'un port existant, ne nécessitant aucun dragage ni infrastructure supplémentaire.

La décision finale d'investissement par Pacifico Mexinol est prévue pour 2024 et le lancement de l'exploitation commerciale pour fin 2027. Le projet devrait générer en moyenne 3 500 emplois pendant la construction et jusqu'à 450 emplois pendant l'exploitation.

