Ecopol annuncia un investimento strategico in JRF Technology

CHIESINA UZZANESE, Italia e TAMPA, Florida--(BUSINESS WIRE)--Ecopol S.p.A. (“Ecopol”), leader nello sviluppo e produzione di innovativi film biodegradabili e sistemi di erogazione, oggi ha annunciato di avere completato un investimento strategico in JRF Technology LLC (“JRF” o la “Società”), leader nello sviluppo della tecnologia dei film commestibili e dei polimeri idrosolubili.

Fondata nel 2007 e con sede a Tampa, Florida, JRF è una società di R&S e innovazioni il cui focus è esclusivamente sulla tecnologia dei film commestibili e dei polimeri idrosolubili. Tramite il suo laboratorio all’avanguardia che opera in conformità a Norme di buona fabbricazione (NBF), JRF fornisce servizi finalizzati all’innovazione a una varietà di clienti – da importanti multinazionali dei beni di consumo a innovative start up. La Società vanta una competenza unica nella tecnologia dei processi e dello sviluppo di prodotti finalizzata a convertire polimeri idrosolubili in prodotti commerciali a valore aggiunto. JRF continuerà a essere guidata dal Presidente James Rossman e dal Direttore generale Richard Fielder e opererà come Centro di eccellenza Ecopol per la R&S negli Usa completandone le capacità di R&S in Italia.

“Il nostro investimento strategico in JRF si allinea bene alla strategia di Ecopol di accelerare lo sviluppo dei sistemi di somministrazione sostenibili di nuova generazione”, spiega Mauro Carbone, Ceo Ecopol. “Vediamo una straordinaria opportunità di utilizzare le nostre capacità di R&S complementari e la pipeline molto interessante di JRF per commercializzare innovativi sistemi di somministrazione biobased e biodegradabili per applicazioni in interessanti mercati finali, compresi quelli sanitario e del personal care. Riteniamo che queste soluzioni troveranno condizioni di adozione favorevolissime in quanto sia i brand che i consumatori cercano prodotti più sostenibili e innovativi. Guardiamo con fiducia alla collaborazione con Jim e Richard, che vantano decenni di esperienza come inventori e innovatori nel settore”.

“Sin da quando abbiamo fondato JRF oltre 15 anni fa, il nostro focus sull’operare da partner nell’innovazione per i clienti ha dato impulso alla nostra espansione. L’investimento strategico di Ecopol ci consentirà sia di investire ulteriori capitali nelle nostre capacità commerciali e di sviluppo sia di accelerare il lancio della nostra innovativa pipeline sul mercato. La competenza di Mauro e del suo team nel rendere scalabile la produzione di innovativi film e sistemi di somministrazione avanzati fa di Ecopol il partner ideale di JRF e insieme guardiamo con fiducia alla realizzazione dell’intero potenziale della tecnologia dei polimeri idrosolubili”, aggiungono Rossman e Fielder.

JRF rappresenta l’ultimo in una serie di investimenti globali effettuati da Ecopol per espandere le sue capacità e aumentare la capacità produttiva. Recentemente Ecopol ha investito in una nuova linea pilota di riempimento di capsule presso il proprio Centro di eccellenza per la R&S in Italia al fine di potenziare le capacità di sviluppo dei prodotti in relazione a sistemi di somministrazione di detergenti monodose. Fin dal 2019 Ecopol ha investito oltre 70 milioni di euro per aggiungere la più grande linea di produzione al mondo di film in alcol polivilinico realizzati per colata in soluzione utilizzabili in lavatrici e per un nuovo stabilimento di produzione a Griffin, Georgia per servire il mercato nordamericano. Ecopol continuerà a cercare investimenti e opportunità strategiche in tutto il mondo per rafforzare le proprie capacità di R&S e aggiungere nuove tecnologie.

Queste iniziative sono le prime intraprese nel quadro della partnership stretta con SK Capital Partners, LP (“SK Capital”), che a settembre 2023 ha effettuato un investimento strategico per acquisire una partecipazione di maggioranza in Ecopol.

Conclude Josh Lieberman, Direttore presso SK Capital: “Siamo soddisfatti di poter mettere a frutto le notevoli risorse e capitali di SK Capital a sostegno di Ecopol mentre investe per ampliare le sue capacità di R&S globalmente e accelerare il lancio di innovativi prodotti su nuovi mercati finali. Guardiamo con fiducia all’opportunità di continuare a sostenere Mauro mentre esegue la sua vision – fare di Ecopol il leader mondiale nel settore dei sistemi di somministrazione sostenibili”.

Informazioni su Ecopol

Ecopol è produttore leader mondiale di film biodegradabili e idrosolubili e di sistemi di somministrazione. Le sue innovative soluzioni per applicazioni monodose consentono ai principali brand internazionali di ridurre in misura notevole le emissioni di CO 2 e l’utilizzo di acqua e plastica vergine nelle sue catene di fornitura. Con sede centrale in Toscana, Ecopol gestisce impianti di produzione in Italia e negli Stati Uniti, offrendo i massimi livelli di servizio, assistenza tecnica e collaborazione nell’innovazione alla sua clientela internazionale. Per maggiori informazioni visitare www.ecopol.com.

Informazioni su JRF

JRF è una società di R&S e innovazioni il cui focus è esclusivamente sulla tecnologia dei polimeri idrosolubili. Tramite il suo laboratorio all’avanguardia di Tampa, Florida che opera in conformità a Norme di buona fabbricazione (NBF), fornisce servizi finalizzati all’innovazione sia a importanti multinazionali dei beni di consumo che a innovative start up. Vanta una competenza unica nella formulazione di polimeri, nello sviluppo dei prodotti e nel trasferimento di tecnologie dal laboratorio di R&S alla produzione su scala commerciale. JRF è guidata dai cofondatori James Rossman e Richard Fielder, che insieme vantano oltre otto decenni di esperienza nel settore dei polimeri e dei film idrosolubili come inventori, innovatori e dirigenti aziendali. Per maggiori informazioni visitare www.jrftechnology.com.

Informazioni su SK Capital

SK Capital è una società d’investimenti privata con un focus sui settori delle scienze della vita, degli ingredienti e dei materiali speciali. Cerca di avviare business resilienti, sostenibili e in crescita che creino sostanziale valore economico a lungo termine. Mira a utilizzare la sua esperienza d’investimento, operativa e nel settore per individuare opportunità di trasformazione dei business in aziende con performance superiori e migliori posizionamento strategico, crescita e capacità di realizzare profitti oltre che con rischio operativo inferiore. Il portafoglio di aziende SK Capital genera ricavi annui pari a circa 15 miliardi di dollari, impiega più di 25.000 persone nel mondo e gestisce oltre 200 stabilimenti in più di 30 Paesi. Attualmente SK Capital gestisce attività per circa 7,9 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni visitare www.skcapitalpartners.com/.

