Transition Industries LLC與IFC宣布達成協議，在墨西哥錫那羅亞州開發淨零世界級甲醇專案

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Transition Industries LLC在第28屆聯合國氣候變遷大會(COP28)上宣布，其已與World Bank Group成員International Finance Corporation (IFC)簽署了一項共同專案開發協議(JPDA)，以聯手開發其Pacifico Mexinol專案。該專案位於墨西哥錫那羅亞州Topolobampo附近，是一個日產6145公噸的甲醇生產設施。

一旦啟動營運，Pacifico Mexinol可望成為全球最大的單一超低碳化學品設施——每年利用捕獲的二氧化碳和綠色氫氣生產約30萬公噸綠色甲醇，並利用碳捕獲以天然氣為原料生產180萬公噸藍色甲醇。

根據JPDA的條款，IFC將分擔部分專案開發成本，提供廣泛的專長以確保符合IFC環境和社會績效標準，並利用其專業知識來支持專案融資。作為回報，IFC有權按比例投資專案的普通股權，並主導至少50%的專案債務融資。

Transition Industries執行長Rommel Gallo評論道：「我們欣然宣布與IFC達成共同專案開發協議，並且很驕傲能夠就這一開創性的專案與之展開合作。我們期望聯手為大型工業和化工專案的開發設定新的環境、社會和治理(ESG)黃金標準，以因應氣候變遷，以永續的方式管理水等自然資源，並與當地社群合作創造共享價值。」

Gallo繼續道：「我們要特別感謝墨西哥政府及其各秘書處。很榮幸能夠與墨西哥政府促進公平、公正發展的目標保持一致。」

Gallo先生感謝錫那羅亞州州長Ruben Rocha Moya和該州經濟部長Javier Gaxiola Coppel對Pacifico Mexico專案的成功所給予的持續支援和堅定承諾，該工廠可望於2024年破土動工。「我們期待在未來幾年繼續與他們合作，推動錫那羅亞州成為低碳投資的中心。」

Gallo感謝美國各政府機構的持續支持，並感謝阿奧梅市長Gerardo Vargas在促進北錫那羅亞州公平投資方面的積極領導。

IFC歐洲、拉丁美洲和加勒比地區副總裁Alfonso García Mora表示：「在IFC，我們吸引合作夥伴與我們一起投資，為開發中國家的公司提供資金，我們將這一過程稱之為『動員』。透過調動資金，我們擴大了融資對開發中國家人民生活的正向影響。藉助這項協議，我們為專案開發做出了貢獻，該專案有可能減少天然氣燃燒、處理回收廢水、使墨西哥的化學品產能多樣化、增加出口和創造就業機會。全球甲醇生產中有至少40%來自煤炭。甲醇生產脫碳是IFC的當務之急。」

錫那羅亞州州長Ruben Rocha Moya評論道：「我們欣然歡迎Pacifico Mexinol來到錫那羅亞州，並很高興將了不起的錫那羅亞州推介為大型投資的首選目的地，這些投資具有社會和環境永續性，能夠帶來高薪工作，並改善我們社群的社會結構。」

Pacifico Mexinol對永續資源管理及其周邊鄰居的責任遠遠超出了超低碳甲醇生產的範圍。四年多來，該專案一直與當地利害關係人接觸，傾聽當地社群成員的意見，瞭解他們的需求和顧慮，在此基礎上制定了創新的設計解決方案：使用城市廢水以避免與當地淡水需求的衝突；禁止從作為當地重要生態系統的附近海灣取水或向海灣排汙；以及經由現有港口出口甲醇，無需疏浚或額外的基礎設施。

Pacifico Mexinol可望於2024年做出最終投資決定，並於2027年晚些時候投入商業運作。該專案可望在施工建設期間平均創造3500個工作崗位，在運作期間創造多達450個工作崗位。

關於IFC

World Bank Group旗下成員IFC是全球最大的專注於新興市場私人部門的發展機構。我們在100多個國家推展業務，利用我們的資金、專業知識和影響力在開發中國家創造市場和商機。2023會計年度，IFC向開發中國家的私人企業和金融機構承諾了創紀錄的437億美元資金，在各經濟體努力因應全球複雜危機的影響之際，利用私人部門的力量消除極端貧困，促進共同繁榮。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ifc.org。

關於Transition Industries

Transition Industries LLC總部位於德州休斯頓，是北美世界級淨零碳排放甲醇和氫氣專案的開發商，旨在因應氣候變遷並促進環境和社會永續性。如欲瞭解有關Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多資訊，請寄送電子郵件至inquiries@transitionind.com。

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