La coalition internationale en faveur d'une sylviculture durable accueille un nouveau membre, Suzano

DUBAI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--En septembre, un groupe de grandes entreprises mondiales de foresterie durable a lancé la Coalition internationale pour une foresterie durable (ISFC) qui vise à permettre au secteur de jouer un rôle positif dans les processus politiques mondiaux axés sur la transition d'une économie basée sur les combustibles fossiles vers une bioéconomie circulaire.

Aujourd'hui, l'ISFC a le plaisir d'accueillir Suzano comme nouveau membre, l'une des plus grandes entreprises du secteur forestier au monde

Suzano, dont le siège est au Brésil, est une entreprise leader du secteur forestier respecté dans le monde entier. Depuis quasiment cent ans, l'entreprise gère de vastes plantations de bois durables et des zones de conservation des forêts, et crée une large gamme de produits à base de fibres. Un papier tissu sur trois utilisé dans le monde aujourd'hui est issu des activités de Suzano.

David Brand, président de l'ISFC, a déclaré : « Avec l'inclusion de Suzano dans l'ISFC, le groupe représente désormais plus de 12,6 millions d'hectares de forêts pour la conservation et la production, dans 30 pays sur les six continents forestiers. Les entreprises membres de l'ISFC exercent leurs activités dans des zones géographiques allant des forêts boréales du nord aux régions tropicales de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique, en passant par les plantations d'Amérique du Sud, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Le dénominateur commun passe par le fait que tous nos membres reconnaissent l'importance croissante du secteur forestier pour soutenir les transitions vers une bioéconomie circulaire et des systèmes d'utilisation des terres durables qui contribuent à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique et à la conservation de la nature ».

Walter Schalka, directeur général de Suzano, a déclaré : « C'est un immense plaisir de faire partie de la Coalition internationale pour une sylviculture durable (ISFC), car nous reconnaissons l'importance d'unir nos efforts à ceux d'autres entreprises et d'autres groupes, ainsi qu'à ceux de notre propre secteur, pour favoriser la transition vers la bioéconomie en apportant des solutions durables à la société. Nous pensons que nous faisons partie de la solution capable de répondre aux défis du climat et de la biodiversité - une question importante dans la stratégie de l'entreprise - et nous sommes constamment à la recherche d'opportunités pour jouer un rôle de premier plan.

