比亚迪携手拉丁美洲能源组织 共促可持续电动出行与能源转型

厄瓜多尔基多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 正值第28届联合国气候变化大会（COP28）召开之际，比亚迪厄瓜多尔分公司（以下称比亚迪）与拉丁美洲能源组织（OLADE）宣布已正式签署了一项机构间合作协议，旨在共同推进拉丁美洲和加勒比地区27个成员国的电动出行和能源转型的进程，此次合作再次凸显了比亚迪在推动全球绿色转型中的引领作用。比亚迪厄瓜多尔国家经理Jorge Burbano与拉丁美洲能源组织执行秘书Andrés Rebolledo Smitmans作为双方代表共同签署了该合作协议。

此次合作不仅是两个实体间的合作，更是比亚迪与拉丁美洲能源组织对可持续发展的共同承诺。在COP28的背景下，这一合作更是向全球发出了关于可持续发展的强烈信号。本次合作将涵盖推动可持续出行、组织研讨会，以及提供电动出行专业培训等多个促进能源转型的议题。此外，比亚迪还将提供新能源汽车和充电设备，参与拉丁美洲能源组织的电动出行研究，突显新能源汽车的行业优势。

谈到本次合作，比亚迪厄瓜多尔国家经理Jorge Burbano表示：“能够与拉丁美洲能源组织携手合作，发挥我们在电动出行和能源解决方案领域的专业性，我们深感荣幸。一直以来，比亚迪都在世界各地积极推动绿色发展，致力于降低碳排放、提高能源效率，以及推动清洁能源在交通和其他领域的应用。我坚信此次携手也将会成为拉丁美洲和加勒比地区可持续发展和能源转型合作的典范。”

拉丁美洲能源组织成立于1973年，是一个政府间合作组织，其使命在于促进拉丁美洲和加勒比地区的能源一体化、发展和保护。通过协调27个成员国之间的能源政策和计划，该组织一直致力于推动可持续能源资源的利用，促进清洁能源和能源效率的发展。在拉丁美洲和加勒比地区，这一组织扮演着至关重要的角色，为成员国提供合作平台，促进共同应对能源挑战，推动可持续发展。

比亚迪持续致力于全球绿色发展，通过技术创新提供更安全、更智能、更高效的新能源产品。截至2023年11月，比亚迪全球新能源汽车销量已超过600万辆，覆盖全球70多个国家及地区、超过400个城市。此次与拉丁美洲能源组织的合作将进一步扩大比亚迪在国际可持续能源领域的影响力，共同推动清洁能源的发展。