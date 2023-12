La Financière Brim lance un partenariat stratégique avec Mastercard pour moderniser l'infrastructure des cartes de crédit aux États-Unis

TORONTO et PURCHASE, New York--(BUSINESS WIRE)--La Financière Brim, l’une des sociétés de carte de crédit en tant que service à la croissance la plus rapide, annonce aujourd’hui un partenariat stratégique avec Mastercard, conçu pour stimuler l’innovation dans les plateformes de cartes de crédit aux États-Unis. Brim intégrera également les capacités de système bancaire ouvert de Mastercard à sa plateforme de bout en bout.

Le déploiement d’une plateforme de cartes de crédit plus résiliente et moderne permet aux institutions financières, aux sociétés de technologies financières, aux banques régionales et communautaires et aux grandes marques américaines de fournir à leurs clients une expérience de paiement plus fluide, tout en minimisant les problématiques liées à l'élaboration et à la maintenance d’une technologie de pointe de manière indépendante.

« On observe aujourd'hui une dynamique importante sur le marché américain en matière d'innovation pour les infrastructures de cartes de crédit dans les secteurs des particuliers, des PME et du commerce », explique Rasha Katabi, fondatrice et chef de la direction de la Financière Brim. « Ce partenariat avec Mastercard changera la donne pour les entreprises à la recherche d’une plateforme de cartes de crédit sophistiquée et moderne pour mieux servir leurs clients. »

La plateforme modulaire de Brim est conçue pour accélérer sensiblement le déploiement et donner aux institutions les moyens de gérer et de faire évoluer leurs plateformes de produits, en fonction des besoins de leurs clients et du marché.

L’inclusion des capacités bancaires ouvertes de Mastercard au sein de la plateforme Brim vient renforcer sa vaste gamme de capacités de paiement intégrées conçues pour fournir des solutions clés en main à tous les types d’entreprises souhaitant lancer et gérer des cartes de crédit commerciales et grand public.

« Forts de ce partenariat avec Brim, nous sommes en mesure d’aider nos clients et nos partenaires à rester compétitifs, grâce à des solutions de paiement innovantes qui créent des expériences transparentes et sécurisées », déclare Hunter Woolley, vice-président exécutif, développement commercial en Amérique du Nord, Mastercard.

Brim est l’un des principaux fournisseurs de plateformes de technologies financières pour les institutions financières, les fintechs et les grandes marques. La carte de crédit en tant que service de Brim a été classée par le Groupe Aite-Novarica comme la meilleure de sa catégorie pour les capacités de produits dans son analyse de l'écosystème mondial des fournisseurs de cartes de crédit en tant que service.

Pour en savoir plus sur la Financière Brim, veuillez visiter : www.brimfinancial.com

Pour plus d'informations sur Mastercard, veuillez visiter : www.mastercard.com

À propos de la Financière Brim

La Financière Brim est l’une des sociétés de technologies d’entreprise à la croissance la plus rapide selon le palmarès Technology Fast 50™ de Deloitte pour l'Amérique du Nord. La carte de crédit en tant que service de Brim a été reconnue comme la meilleure de sa catégorie pour les capacités de produits par le Groupe Aite-Novarica dans son analyse mondiale des fournisseurs de cartes de crédit en tant que service. La plateforme éprouvée et les produits riches en fonctionnalités de Brim offrent une large gamme de solutions de paiement pour les professionnels et les particuliers, ainsi que des flux de travail complets pour l'entreprise. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.brimfinancial.com.

À propos de Mastercard

Mastercard est une société technologique mondiale dans l’industrie des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon rempli d'opportunités. www.mastercard.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.