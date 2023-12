BYD e l'Organizzazione latino-americana per l'energia (OLADE) sottoscrivono una partnership strategica per promuovere la mobilità elettrica

BYD Provides Its Model to OLADE for Promoting NEVs (Photo: Business Wire)

BYD and OLADE Form Strategic Partnership (Left: Executive Secretary of OLADE, Andrés Rebolledo Smitmans; Right: Country Manager of BYD Ecuador, Jorge Burbano) (Photo: Business Wire)

QUITO, Ecuador--(BUSINESS WIRE)--BYD Ecuador (di seguito BYD) e l'Organizzazione latino-americana per l'energia (OLADE) hanno comunicato di aver formalizzato recentemente un accordo di collaborazione interistituzionale con l'obiettivo di promuovere la causa della mobilità elettrica in America Latina e nella regione dei Caraibi.

OLADE, sotto la guida del suo Segretario Esecutivo, Andrés Rebolledo Smitmans, e BYD, rappresentata da Jorge Burbano, Country Manager di BYD Ecuador, hanno sottsocritto questo accordo, ribadendo il loro impegno comune volto alla promozione dei veicoli elettrici e ad accelerare la transizione energetica nella regione.

Fondata nel 1973, OLADE è un'autorevole organizzazione di collaborazione intergovernativa dedita alla promozione di integrazione, sviluppo e conservazione dell'energia in America Latina e nei Caraibi. BYD, fondata nel 1995, è invece un'azienda tecnologica leader che si concentra sull'innovazione in diversi settori, tra cui quello delle automobili, di elettronica, trasporti ferroviari e nuove energie.

La collaborazione illustrata in questo accordo comprenderà elementi cruciali come la promozione della mobilità sostenibile, l'organizzazione di workshop e la fornitura di formazione specializzata in materia di mobilità elettrica. Queste iniziative saranno rivolte sia al settore pubblico che a quello privato, al mondo accademico, alle associazioni specializzate e alla società civile dell'America Latina e dei Caraibi. Inoltre, la partnership comprenderà visite in loco e dimostrazioni tecniche presso gli stabilimenti di OLADE, con particolare attenzione alla mobilità elettrica, per università, centri tecnologici, istituti di formazione, associazioni e organizzazioni correlate. Inoltre, i veicoli di BYD saranno utilizzati negli studi di OLADE sulla mobilità elettrica, in linea con i piani di lavoro di OLADE.

BYD contribuirà in modo significativo a questa collaborazione, fornendo un modello di veicolo elettrico TANG EV corredato di una stazione di ricarica. Questa attrezzatura sarà utilizzata per dimostrare l'infrastruttura elettrica e l'autonomia del veicolo, sottolineando i vantaggi dei veicoli elettrici.

Parlando della partnership, Jorge Burbano, Country Manager di BYD Ecuador, ha dichiarato: "Siamo estremamente onorati di poter collaborare con OLADE, attingendo alle nostre competenze in ambito di mobilità elettrica e di soluzioni energetiche. La nostra missione comune è di fondamentale importanza: ridurre le emissioni di CO2 e contribuire agli sforzi globali per il raffreddamento della Terra di 1 ℃. Sono certo che la nostra collaborazione fungerà da riferimento per il trasferimento di conoscenze e la ricerca, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la sicurezza energetica nella regione".

Andréa Rebolledo, Segretario esecutivo dell'OLADE, ha evidenziato l'importanza del recente accordo come impegno chiave per l'integrazione e la collaborazione energetica nella regione, a beneficio dei 27 Paesi membri dell'OLADE. Ha sottolineato l'importanza della transizione verso una visione sostenibile in America Latina e nella regione dei Caraibi, sostenendo una prospettiva a lungo termine per l'integrazione energetica. Questa tappa implica una notevole collaborazione tra le due entità, in direzione di un futuro più pulito e sostenibile per la regione. Si concentra su aree prioritarie come l'elettrificazione della mobilità e la formazione alla mobilità sostenibile, con la possibilità di concordare accordi specifici per l'esecuzione di progetti in linea con gli obiettivi condivisi.

Tramite questo accordo, BYD e OLADE desiderano ribadire il loro impegno nei confronti dell'integrazione energetica regionale e della collaborazione a beneficio dei Paesi membri. Attraverso una stretta collaborazione e l'implementazione di progetti comuni, le due società desiderano promuovere lo sviluppo sostenibile e ottimizzare le risorse energetiche e i trasporti attraverso fonti di energia pulita nella regione.

Informazioni su BYD

BYD è una multinazionale high-tech dedicata allo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, ora vanta una presenta commerciale nel settore degli autoveicoli, del trasporto ferroviario, delle nuove energie e dell'elettronica, con oltre 30 parchi industriali in Cina, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Ungheria, e India. Dalla generazione e accumulo di energia alle sue applicazioni, BYD si impegna per fornire soluzioni energetiche a zero emissioni e ridurre la dipendenza mondiale dai combustibili fossili. La sua nuova presenza nel settore dei veicoli elettrici ora copre 6 continenti, oltre 70 paesi e regioni e più di 400 città. Quotata alle Borse valori di Hong Kong e di Shenzhen, è nota per essere un'azienda inclusa nella classifica Fortune Global 500 che propone innovazioni per un mondo più verde.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bydglobal.com.

Informazioni su BYD Auto

Fondata nel 2003, BYD Auto è la filiale automobilistica di BYD, una multinazionale che opera nel settore dell'high-tech e che si dedica a sfruttare le innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Con l'obiettivo di accelerare la transizione ecologica del settore dei trasporti globale, BYD Auto si concentra sullo sviluppo di veicoli elettrici puri e ibridi plug-in. L'azienda controlla le tecnologie di base dell'intera catena industriale dei veicoli a nuova energia, come le batterie, i motori elettrici, i controller elettronici e i semiconduttori di ambito automobilistico. Negli ultimi anni ha registrato importanti progressi tecnologici, tra cui la batteria Blade, la tecnologia DM-i Super Hybrid, la piattaforma e 3.0, la tecnologia CTB, la piattaforma e4 , il sistema di controllo intelligente della carrozzeria BYD DiSus e il sistema super ibrido DMO. L'azienda è la prima casa automobilistica al mondo ad aver interrotto la produzione di veicoli a combustibile fossile e per 10 anni consecutivi è rimasta al vertice delle vendite di veicoli passeggeri a nuove energie in Cina.

