比亞迪(BYD)與拉美能源組織(OLADE)達成策略合作伙伴關係，以此推動電動交通

厄瓜多爾基多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 比亞迪厄瓜多公司(以下簡稱比亞迪)與拉美能源組織(OLADE)於近日正式簽署一項機構間合作協議，旨在推動拉美和加勒比地區的電動交通事業。

OLADE執行秘書Andrés Rebolledo Smitmans與比亞迪厄瓜多國家經理Jorge Burbano簽署了這項協議，以此鞏固雙方在促進電動汽車和加速該地區能源轉型方面的共同承諾。

拉美能源合作組織成立於1973年，是一個受人尊敬的政府間合作組織，致力於促進拉美和加勒比地區的能源整合、發展和保護。相比之下，成立於1995年的比亞迪是一家領先的科技公司，專注汽車、電子、軌道交通和新能源等多個行業的創新。

該協議闡述的合作將包括促進永續交通、舉辦研討會和提供電動交通方面的專業培訓等關鍵要素。這些舉措將聚焦拉美和加勒比地區的公共和私營部門、學術界、專業行會和民間社會。此外，這一伙伴關係將包括對OLADE設施進行實地考察和技術示範，特別是針對大學、技術中心、教育機構、行業協會和相關組織的電動汽車。此外，比亞迪的車輛將用於OLADE的電動汽車研究，與OLADE的工作計劃保持步調一致。

比亞迪將為這一合作做出重大貢獻，提供一款帶有充電站的TANG電動汽車車模。該設備將用於展示電動基礎設施和車輛的自主性，強調電動汽車的優勢。

談到此次合作，比亞迪厄瓜多地區經理Jorge Burbano表示:「我們非常榮幸能夠與OLADE合作，充分利用我們在電動交通和能源解決方案方面的專業知識。我們的共同使命至關重要——減少二氧化碳排放，為全球努力使地球溫度下降攝氏1度做出貢獻。我相信，我們的合作將成為知識轉移和研究的燈塔，促進該地區的永續發展和能源安全。」

拉美能源聯盟執行秘書Andrés Rebolledo強調了近期協議的重要意義，它是對區域能源一體化與合作的關鍵承諾，有利於拉美能源聯盟的27個成員國。他強調了在拉美和加勒比轉型到永續願景的重要性，倡導能源一體化的長期觀點。這一里程碑標誌著兩個實體之間的顯著合作，致力於該地區更清潔、更永續的未來。它側重於交通電氣化和永續交通培訓等優先領域，並有可能就執行符合其共同目標的項目達成具體協議。

透過這項協議，比亞迪和OLADE重申了他們致力於區域能源一體化與合作，以造福成員國。通過密切合作和實施聯合項目，雙方旨在促進本地區的永續發展，並通過清潔能源最佳化能源資源和交通。

關於比亞迪

比亞迪是一家致力於「用技術創新，滿足人們對美好生活的嚮往」的跨國高新技術企業。比亞迪成立於1995年，最初是一家充電電池製造商，如今業務範圍涵蓋汽車、軌道交通、新能源、電子等多個領域，在中國、美國、加拿大、日本、巴西、匈牙利和印度擁有30多個產業園區。從能源的獲取、儲存，再到應用，比亞迪致力於提供零排放的能源解決方案，以減少全球對化石燃料的依賴。比亞迪新能源汽車的足跡現已遍佈6大洲、70多個國家和地區、400多個城市。比亞迪在中國香港和中國深圳上市，是《財星》世界500大企業，致力於以科技創新成就綠色夢想。

更多資訊請瀏覽：www.bydglobal.com.

關於比亞迪汽車

比亞迪汽車 (BYD Auto) 成立於2003年，是致力利用技術變革創造美好生活的跨國高科技公司比亞迪旗下之汽車子公司。比亞迪汽車以加速全球交通領域的綠色轉型為目標，專心研發純電動汽車和插電式混合動力汽車。該公司掌握了新能源汽車全產業鏈的核心技術，如電池、電機及電子控制器。比亞迪在近幾年內取得重大技術進步，包括刀片電池、DM-i和DM-p超級混合動力技術、e-Platform 3.0、電池車身一體化 (CTB) 技術、e4平台、比亞迪DiSus智慧型車身控制系統，以及雙模混動越野 (DMO) 超級混合動力系統。比亞迪汽車是全球第一家停止生產石化燃料汽車、改事生產電動汽車的汽車製造商，並連續10年保持中國新能源乘用車銷售量第一的紀錄。

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