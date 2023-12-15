ADIO與Gradiant建立水安全合作夥伴關係

ADIO與Gradiant的合作強調了雙方對推進水安全和氣候變遷解決方案的共同承諾，標誌著在將阿布達比建設成為全球環境創新樞紐中心方面邁出了重要一步。（圖片：美國商業資訊）

ADIO與Gradiant的合作強調了雙方對推進水安全和氣候變遷解決方案的共同承諾，標誌著在將阿布達比建設成為全球環境創新樞紐中心方面邁出了重要一步。（圖片：美國商業資訊）

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿布達比投資辦公室(ADIO)今天宣布，由麻省理工學院創立的水和廢水解決方案獨角獸公司Gradiant已決定在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比設立其新的歐洲、中東和非洲總部以及全球創新中心。ADIO和Gradiant在聯合國氣候變遷大會COP28期間簽署了合作協議。該公司將加入阿布達比這個蓬勃發展的創新中心，引領全球氣候變遷解決方案的開發和商業化。

ADIO致力於吸引符合阿聯長期願景的高成長經濟領域的創新公司，以此支持阿布達比的經濟成長。ADIO與估值達10億美元的Gradiant合作，使阿布達比有能力引領一個快速發展的產業。預期到2030年，全球水和廢水處理市場的價值將達到1.1兆美元。

ADIO將為Gradiant提供全面的發展支援，幫助它與阿布達比生態系統建立聯繫並把握國際貿易商機。這家總部位於波士頓的公司在全球擁有900多名員工，在因應工業化、人口增長和水資源緊張給世界帶來的日益嚴峻的水資源挑戰方面具有獨特的優勢。該公司的科技能夠幫助半導體、製藥、食品飲料、再生能源、煉油和化工以及能源等全球重要產業推動其關鍵任務營運最佳化，減少水足跡。

ADIO總幹事Badr Al-Olama表示：「Gradiant是一家價值數十億美元的公司，在支持全球優先事項方面發揮著積極作用。該公司的加入對阿聯的創新生態系統和淨零排放承諾起到了重大推動作用。Gradiant專注於為關鍵產業的客戶提供服務，這與阿布達比的經濟優先事項非常吻合。該公司在阿聯的營運將促進許多不同領域的成長。作為更廣泛的水安全策略的一部分，阿聯正在努力提高處理水的再利用率，ADIO很榮幸能透過與Gradiant這樣的全球重要企業展開策略合作來支援這一目標。」

Gradiant為水和汙水處理設施提供製程和數位解決方案，目前擁有約250項專利，涵蓋一系列科技。該公司將業界領先的科技堆疊與人工智慧的力量相結合，為全球最重要的水資源挑戰提供端對端解決方案。該公司開發了一款名為SmartOps的產品，利用機器學習和人工智慧對處理系統進行工廠效能最佳化和資產管理。

Gradiant營運長Prakash Govindan表示：「我們與ADIO的合作進一步擴大了我們在整個歐洲、中東和非洲地區開發永續水資源解決方案的承諾。憑藉在新加坡的成功經驗，我們的目標是讓阿布達比和阿聯有能力引領水科技創新的發展。我們的方法與阿布達比的『2030年經濟願景』相一致，並且我們致力於透過最先進的解決方案提高該地區的水和能源安全。」

Gradiant位於阿布達比的全球創新中心將開發新的水處理科技並將其商業化。該中心還將與哈利法大學、Masdar和當地學術機構密切合作，強化阿布達比的創新生態系統。這些合作關係將推動Gradiant的RO Infinity和載送氣體提取(CGE)科技以及其他開創性水處理解決方案的發展。

ADIO正在為阿布達比開發永續能源解決方案做出貢獻，包括與Siemens Energy AG合作，在阿聯建立其中東客戶創新中心。該中心是四個全球中心之一，將加速阿聯乃至全球在通往淨零排放之旅中創新解決方案的商業化進程。

關於ADIO

阿布達比投資辦公室(ADIO)透過與政府合作夥伴、主權投資人和國家龍頭企業的密切合作，幫助本地、地區和國際投資人在阿聯首都蓬勃發展。ADIO是阿布達比的優質平台，透過提供從房地產和基礎設施到工業和農業等關鍵產業的發展機會、策略合作夥伴關係和新市場，賦能私人部門在全球發展、合作和競爭，強化國家在人才、創新和永續發展方面的投資。隨著全球辦事處網路的不斷擴大，投資人可透過ADIO位於阿布達比的總部或位於北京、法蘭克福、倫敦、紐約、巴黎、舊金山、首爾和特拉維夫的國際辦事處與之聯絡。請造訪https://www.investinabudhabi.gov.ae/瞭解更多資訊。

關於Gradiant

Gradiant是先進水和廢水處理解決方案的全球供應商。憑藉其全套差異化和專有的端對端解決方案，該公司由水處理領域的頂尖人才提供支援，為其客戶在世界重要產業的關鍵業務提供各類服務，其中包括石油和天然氣、半導體、製藥、食品和飲料、鋰和關鍵礦物以及再生能源等。Gradiant的創新解決方案減少了用水量以及廢水排放，回收了寶貴的資源，並可將廢水再生為淡水。這家總部位於波士頓的公司成立于麻省理工學院，在全球擁有1000多名員工。請造訪gradiant.com瞭解更多資訊。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。