Zilliant acquiert In Mind Cloud pour offrir des capacités complètes du cycle de vie des prix avec un CPQ conçu pour la fabrication

AUSTIN, Texas et MUNICH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Zilliant, le leader de l'optimisation et de la gestion des prix et des revenus, a annoncé aujourd'hui la clôture de l'acquisition de In Mind Cloud, une plateforme de vente numérique conçue pour les industriels. Cette association permettra aux entreprises de gérer l'ensemble du cycle de vie des prix sur seule plateforme, en ajoutant la technologie de nouvelle génération de In Mind Cloud en matière de « Configuration, Prix et Devis » (CPQ, en anglais) et de commerce aux solutions de gestion et d'optimisation des prix de Zilliant.

Zilliant aide bon nombre des plus grandes entreprises mondiales à être réactives aux changements des données du marché, à optimiser leurs prix et à fournir des informations essentielles aux services des ventes. Avec l'ajout de In Mind Cloud, les clients seront en mesure de fournir ces prix de manière homogène grâce au logiciel CPQ et aux canaux en ligne, complétant ainsi le dernier kilomètre du cycle de vie des prix sur une seule plateforme.

« L'acquisition de In Mind Cloud nous permet de matérialiser notre vision plus rapidement afin d'aider les clients à placer les prix au cœur de leur activité », a déclaré Pascal Yammine, CEO de Zilliant. « Dans chaque transaction, le prix représente la partie la plus importante, mais sans une solution complète qui mette le bon prix devant le client, il est difficile de conclure rapidement des transactions complexes. La plateforme combinée sera inédite sur le marché et aidera les fabricants et les distributeurs à résoudre les défis émergents en matière de prix, comme le commerce omnicanal ».

La nouvelle génération de CPQ de In Mind Cloud a été conçue pour dépasser les limites des solutions existantes. Avant la création de In Mind Cloud, les clients n'avaient qu'un choix limité car les logiciels CPQ étaient divisés en deux groupes principaux : soit facile d’utilisation soit capable de gérer la complexité.

« Il y avait un décalage sur le marché en ce qui concerne la complexité pour les industriels », a déclaré Christian Cuske, fondateur et président exécutif de In Mind Cloud. « La complexité des produits peut se révéler être un avantage concurrentiel, mais il est préjudiciable à une entreprise si faire des affaires avec elle devient quelque chose de complexe. Les fabricants devaient choisir un CPQ capable de gérer la complexité de leurs produits, mais difficile à utiliser, ou un CPQ d'emploi facile, jusqu'à ce que In Mind Cloud vienne modifier ce paradigme ».

Avec une expérience utilisateur intuitive de type Amazon qui comprend la configuration 3D/2D, un moteur de configuration très performant et des intégrations SAP-Salesforce, la nouvelle génération de CPQ de In Mind Cloud a remis en question le statu quo du marché. La facilité de configuration et l'intégration SAP, leader sur le marché, ont permis aux clients de dégager de la valeur en quelques semaines ou quelques mois, plutôt qu'en quelques années, ce qui a considérablement réduit les risques liés à la mise en œuvre du CPQ. Les entreprises peuvent même prendre en main le produit immédiatement grâce à un essai gratuit sur le Web, ce qui est sans précédent sur le marché du CPQ. À mesure que M. Cuske et son équipe ont développé l'entreprise, ils ont également constaté que le marché était en train d'évoluer.

« Notre mission s'inscrivant dans un cadre visant à révolutionner la manière de vendre des fabricants, nous avons constaté l'importance croissante du cycle de vie des prix », a déclaré M. Cuske. « La configuration de la transaction par le biais du CPQ ou du libre-service et les complexités du cycle de vie complet des prix doivent fonctionner de manière conjointe. Le leadership de Zilliant en matière de fabrication et de distribution fait que le rapprochement de nos deux entreprises ouvre un nouveau chapitre idéal dans l'histoire de la croissance de In Mind Cloud ».

L'acquisition stimule la dynamique de Zilliant après un trimestre exceptionnellement solide

La dynamique de Zilliant se poursuit, avec une croissance des réservations de plus de 75 % au troisième trimestre d'une année sur l'autre. Au cours de l'année écoulée, les nouvelles activités de Zilliant en Europe ont plus que doublé grâce à l'accent mis récemment sur l'élargissement à l'Allemagne, qui a entraîné une augmentation de plus de 500 % des nouvelles souscriptions dans ce pays. La crédibilité et le siège social de In Mind Cloud en Allemagne amplifient le rayonnement international de Zilliant sur les marchés aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique.

« Zilliant est le leader de l'industrie dans l'optimisation des prix et des revenus, et nous demeurons enthousiastes devant leur trajectoire de croissance à long terme », a déclaré Scott Pasquini, directeur général de Madison Dearborn Partners. « Ensemble, In Mind Cloud et Zilliant permettront aux clients de gérer l'ensemble du cycle de vie des prix à partir d'une seule plateforme, ce qui permettra d'accélérer la croissance rentable ».

Lincoln International a été le conseiller financier exclusif de Zilliant, et Reed Smith LLP a fourni des conseils juridiques. Wilkie Farr & Gallagher LLP a fourni des conseils juridiques à In Mind Cloud.

À propos de Zilliant

Zilliant aide les entreprises à placer les prix au cœur de leur activité en gérant l'ensemble du cycle de vie des prix. La science des données, le logiciel cloud-native et la passion de Zilliant pour la réussite des clients permettent d'obtenir le meilleur RSI, le délai de rentabilité le plus court et la plus grande satisfaction client. Pour en savoir plus sur la façon dont Zilliant aide les entreprises à exploiter toute le potentiel des prix, rendez-vous sur le site www.zilliant.com.

À propos de In Mind Cloud

In Mind Cloud est un fournisseur indépendant d'une plateforme de vente industrielle dans le cloud, qui a pour mission d'autonomiser les fabricants et d'accélérer leurs ventes. La plateforme de vente numérique de In Mind Cloud est conçue pour rationaliser les processus de vente des fabricants afin d'atteindre une efficacité maximale, améliorer l'expérience client et créer un avantage concurrentiel. Depuis 2012, In Mind Cloud est au service d'une clientèle mondiale de fabricants de premier plan à partir de ses bureaux à Singapour, en Allemagne et aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.inmindcloud.com.

À propos de Madison Dearborn Partners

Madison Dearborn Partners, LLC (« MDP ») est une société d'investissement privée de premier plan basée à Chicago. Depuis sa création en 1992, MDP a levé un capital total de plus de 29 milliards de dollars et a réalisé plus de 160 investissements dans des plateformes. MDP investit dans cinq secteurs verticaux spécialisés, notamment les industries de base, les solutions technologiques et gouvernementales, les services financiers, les soins de santé et les services de télécommunications, de médias et de technologie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant www.mdcp.com.

