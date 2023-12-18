ADIO与Gradiant建立水安全合作伙伴关系

ADIO与Gradiant的合作强调了双方对推进水安全和气候变化解决方案的共同承诺，标志着在将阿布扎比建设成为全球环境创新枢纽中心方面迈出了重要一步。（图示：美国商业资讯）

ADIO与Gradiant的合作强调了双方对推进水安全和气候变化解决方案的共同承诺，标志着在将阿布扎比建设成为全球环境创新枢纽中心方面迈出了重要一步。（图示：美国商业资讯）

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿布扎比投资办公室(ADIO)今天宣布，由麻省理工学院创立的水和废水解决方案独角兽公司Gradiant已决定将阿联酋首都阿布扎比作为其新的欧洲、中东和非洲总部以及全球创新中心的所在地。ADIO和Gradiant在联合国气候变化大会COP28期间签署了合作协议。该公司将加入阿布扎比这个蓬勃发展的创新中心，引领全球气候变化解决方案的开发和商业化。

ADIO致力于吸引符合阿联酋长期愿景的高增长经济领域的创新公司，以此支持阿布扎比的经济增长。ADIO与估值达10亿美元的Gradiant合作，使阿布扎比站在了一个快速发展行业的前沿。预计到2030年，全球水和废水处理市场的价值将达到1.1万亿美元。

ADIO将为Gradiant提供全面的发展支持，帮助它与阿布扎比生态系统建立联系并把握国际贸易机会。这家总部位于波士顿的公司在全球拥有900多名员工，在应对工业化、人口增长和水资源紧张给世界带来的日益严峻的水资源挑战方面具有独特的优势。该公司的技术能够帮助半导体、制药、食品饮料、可再生能源、炼油和化工以及能源等全球重要行业优化其关键任务运营，减少水足迹。

ADIO总干事Badr Al-Olama表示：“ Gradiant是一家价值数十亿美元的公司，在支持全球优先事项方面发挥着积极作用。该公司的加入对阿联酋的创新生态系统和净零排放承诺起到了重大推动作用。Gradiant专注于为关键行业的客户提供服务，这与阿布扎比的经济优先事项非常吻合。该公司在阿联酋的运营将促进许多不同领域的增长。作为更广泛的水安全战略的一部分，阿联酋正在努力提高处理水的再利用率，ADIO很荣幸能通过与Gradiant这样的全球重要企业开展战略合作来支持这一目标。”

Gradiant为水和污水处理设施提供工艺和数字解决方案，目前拥有约250项专利，涵盖一系列技术。该公司将业界领先的技术堆栈与人工智能的力量相结合，为全球最重要的水资源挑战提供端到端解决方案。该公司开发了一款名为SmartOps的产品，利用机器学习和人工智能对处理系统进行工厂性能优化和资产管理。

Gradiant首席运营官Prakash Govindan表示：“ 我们与ADIO的合作进一步扩大了我们在整个欧洲、中东和非洲地区开发可持续水资源解决方案的承诺。凭借在新加坡的成功经验，我们的目标是将阿布扎比和阿联酋置于水技术创新的前沿。我们的方法与阿布扎比的‘2030年经济愿景’相一致，并且我们致力于通过最先进的解决方案提高该地区的水和能源安全。”

Gradiant位于阿布扎比的全球创新中心将开发新的水处理技术并将其商业化。该中心还将与哈利法大学、Masdar和当地学术机构密切合作，加强阿布扎比的创新生态系统。这些合作关系将推动Gradiant的RO Infinity和载气萃取(CGE)技术以及其他开创性水处理解决方案的发展。

ADIO正在为阿布扎比开发可持续能源解决方案做出贡献，包括与Siemens Energy AG合作，在阿联酋建立其中东客户创新中心。该中心是四个全球中心之一，将加速阿联酋乃至全球在通往净零排放之旅中创新解决方案的商业化进程。

关于ADIO

阿布扎比投资办公室(ADIO)通过与政府合作伙伴、主权投资者和国家龙头企业的密切合作，帮助本地、地区和国际投资者在阿联酋首都蓬勃发展。ADIO是阿布扎比的优质平台，通过提供从房地产和基础设施到工业和农业等关键行业的发展机会、战略合作伙伴关系和新市场，赋能私营部门在全球范围内发展、合作和竞争，加强国家在人才、创新和可持续发展方面的投资。随着全球办事处网络的不断扩大，投资者可通过ADIO位于阿布扎比的总部或位于北京、法兰克福、伦敦、纽约、巴黎、旧金山、首尔和特拉维夫的国际办事处与其取得联系。请访问https://www.investinabudhabi.gov.ae/了解更多信息。

关于Gradiant

Gradiant是先进水和废水处理解决方案的全球提供商。凭借其全套差异化和专有的端到端解决方案，该公司由水处理领域的顶尖人才提供支持，为其客户在世界重要行业的关键业务提供各类服务，其中包括石油和天然气、半导体、制药、食品和饮料、锂和关键矿物以及可再生能源等。Gradiant的创新解决方案减少了用水量以及废水排放，回收了宝贵的资源，并可将废水再生为淡水。这家总部位于波士顿的公司成立于麻省理工学院，在全球拥有1000多名员工。请访问gradiant.com了解更多信息。

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