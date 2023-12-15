SafeAuth正式推出：Web3Auth與Safe強強聯手，在Safe生態系統中接入並連接數百萬用戶

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今天，首屈一指的錢包即服務(WaaS)供應商Web3Auth宣布與帳戶抽象(Account Abstraction)領域的先驅Safe合作推出SafeAuth。

利用帳戶抽象技術簡化接入程序一直是加密產業熟悉的概念，SafeAuth利用Web3Auth和Safe的綜合優勢，使用戶能夠快速創建Safe智慧帳戶錢包。這一流程透過多方計算(Multi-Party Computation)技術保障的社交登入功能得到強化，從而避免了傳統上對助記詞的需求，極大地提高了用戶便利性和安全性。

Tobias Schubotz是Safe共同創辦人兼產品負責人，他指出：「透過結合Web3Auth的創新社交登入技術與Safe首創的帳戶抽象技術，我們正在提升加密貨幣體驗，並顯著提高用戶便利性。這次合作是我們朝著建立一個易於存取、具有相互操作性的便攜區塊鏈生態系統邁出的關鍵一步，旨在為全球數百萬用戶提供服務。」

SafeAuth以相互操作性為設計核心，讓用戶能夠使用一個智慧帳戶連接數百個dApp。SafeAuth將Safe{Wallet}與Safe{Core}上的數百個dApp結合在一起，使用一個一致、單一的智慧帳戶進行連接，這與人們使用單一社交登入帳戶或電子郵件與不同應用程式進行互動的方式類似。透過這種合作關係，SafeAuth可確保每個智慧帳戶創建後都與社交登入帳戶綁定，並且可以像外部擁有帳戶（如Metamask）一樣進行可擕式存取。這意味著用戶可以使用任何介面（尤其是Safe{Wallet}）與190多個應用程式（包括Aave和CowSwap等著名應用程式）進行順暢互動，其目標是為用戶的數位體驗帶來無與倫比的便捷性和連線性。

Yong Zhen Yu是Web3Auth共同創辦人兼執行長，他表示：「我們很高興能與Safe合作，為透過順暢社交登入帳戶創建智慧帳戶錢包提供支援。真正改變遊戲規則的是SafeAuth帶來的相互操作性，它使現有和未來的dApp能夠比以往任何時候都更流暢地互動。」

如欲瞭解更多資訊，請造訪web3auth.io/safeauth

關於Web3Auth

Web3Auth是首屈一指的「錢包即服務」(WaaS)供應商，可幫助每位用戶直覺式地管理非代管錢包。它利用企業級多方計算和帳戶抽象工具，以及社交登入帳號、生物識別、OIDC和FIDO，打造熟悉而順暢的用戶體驗。

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關於Safe

Safe（前身為Gnosis Safe）是一個鏈上資產代管協議，目前保護著約540億美元的資產。它正在建立一個通用的「智慧帳戶」標準，用於安全地保管數位資產、資料和身分。憑藉其旗艦網路和移動錢包Safe{Wallet}以及Safe{Core}帳戶抽象基礎架構，Safe正肩負著為web3中的每個人（包括去中心化自治組織(DAO)、企業、零售和機構用戶）解鎖數位所有權的使命。

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