BYD et l’Organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE) forment un partenariat stratégique pour promouvoir la mobilité électrique

QUITO, Équateur--(BUSINESS WIRE)--BYD Ecuador (ci-après BYD) et l’Organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE) ont récemment annoncé la signature d’un accord de coopération interinstitutionnel visant à promouvoir la mobilité électrique en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Sous la direction de son secrétaire exécutif, Andrés Rebolledo Smitmans, l’OLADE et BYD, représenté par Jorge Burbano, directeur national de BYD Ecuador, ont signé cet accord pour réaffirmer leur engagement commun en faveur de la promotion des véhicules électriques et de l’accélération de la transition énergétique dans la région.

Créée en 1973, l’OLADE est une organisation de coopération intergouvernementale réputée qui se consacre à la promotion de l’intégration, du développement et de la conservation de l’énergie en Amérique latine et dans les Caraïbes. De son côté, BYD, qui a été fondée en 1995, est une société technologique de pointe qui se consacre à l’innovation dans divers secteurs, notamment ceux de l’automobile, de l’électronique, des transports ferroviaires et des nouvelles énergies.

La collaboration décrite dans cet accord couvrira des questions essentielles comme la promotion de la mobilité durable, l’organisation d’ateliers et la prestation de formations spécialisées dans le domaine de l’électromobilité. Ces initiatives s’adresseront aux secteurs public et privé, au monde universitaire, aux associations spécialisées et à la société civile en Amérique latine et dans les Caraïbes. En outre, le partenariat prévoit des visites de sites et des démonstrations techniques dans les locaux de l’OLADE, notamment dans le domaine de l’électromobilité. Ces visites s’adresseront aux universités, aux pôles technologiques, aux établissements d’enseignement, aux guildes et aux organisations pertinentes. En outre, les véhicules de BYD seront utilisés dans les études d’OLADE sur l’électromobilité, conformément aux plans de travail d’OLADE.

BYD contribuera grandement à cette collaboration en exposant un modèle de véhicule électrique TANG EV ainsi qu’une station de recharge. Cette voiture sera utilisée pour faire la démonstration de l’infrastructure électrique et de l’autonomie du véhicule, et ainsi mettre en avant les avantages des véhicules électriques.

Le directeur national de BYD Ecuador, Jorge Burbano, a déclaré le suivant à propos du partenariat : « Nous sommes très honorés de collaborer avec OLADE pour tirer parti de notre expertise dans le domaine de la mobilité électrique et des solutions énergétiques. Notre mission commune est essentielle. Nous devons réduire les émissions de CO2 et contribuer aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour refroidir la planète de 1℃. Je suis persuadé que notre coopération servira de phare pour le transfert de connaissances et la recherche, ce qui encouragera le développement durable et la sécurité énergétique dans la région. »

Le secrétaire exécutif de l’OLADE, Andrés Rebolledo, a souligné l’importance de l’accord récemment conclu. Il s’agit d’un engagement clé en faveur de l’intégration et de la coopération régionales dans le domaine de l’énergie qui profitera aux 27 pays membres de l’OLADE. Il a souligné l’importance de la transition vers une vision durable en Amérique latine et dans les Caraïbes, en plaidant pour une vision à long terme en matière d’intégration énergétique. Cette étape clé représente un progrès considérable dans la collaboration entre les deux entités, qui s’efforcent de créer un avenir plus propre et plus durable pour la région. Cette initiative se concentre sur des domaines prioritaires comme l’électrification de la mobilité et la formation à la mobilité durable, tout en offrant la possibilité de convenir d’accords spécifiques pour l’exécution de projets alignés sur leurs objectifs communs.

À travers cet accord, BYD et l’OLADE réaffirment leur engagement en faveur de l’intégration et de la coopération régionales dans le domaine de l’énergie, et ce au profit des pays membres. En collaborant étroitement et en mettant en œuvre des projets communs, les deux parties souhaitent promouvoir le développement durable et optimiser les ressources énergétiques et les transports en utilisant des sources d’énergie propres dans la région.

À propos de BYD

BYD est une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer la vie quotidienne de tous. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD propose dorénavant un champ d'activité diversifié couvrant les secteurs de l’automobile, du transit ferroviaire, des énergies nouvelles et de l’électronique. La société dispose de plus de 30 zones industrielles réparties entre la Chine, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Brésil, la Hongrie et l’Inde. De la production et du stockage de l'énergie jusqu’à ses applications, BYD s'engage à proposer des solutions énergétiques zéro émission qui réduisent la dépendance mondiale envers les carburants fossiles. Son implantation pour les véhicules à énergies nouvelles couvre dorénavant 6 continents, plus de 70 pays et régions et plus de 400 villes. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société est connue comme une entreprise du classement Fortune Global 500 qui apporte des innovations dans la quête d’un monde plus vert.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une société multinationale de haute technologie dont l’objectif est de tirer parti des innovations technologiques pour améliorer la vie. Visant à accélérer la transition écologique du secteur mondial des transports, BYD Auto se concentre sur le développement de véhicules entièrement électriques et hybrides rechargeables. La société maîtrise les technologies fondamentales de l’ensemble de la chaîne industrielle des véhicules utilisant de nouvelles énergies, notamment les batteries, les moteurs électriques, les contrôleurs électroniques et les semi-conducteurs destinés à l’industrie automobile. Ces dernières années, elle a connu d’importantes avancées technologiques, notamment avec la batterie Blade, la technologie super hybride DM-i, la plateforme e 3.0, la technologie CTB, la plateforme e4, le système de contrôle intelligent de la carrosserie BYD DiSus et le système super hybride DMO. La société est le premier constructeur automobile au monde à arrêter la production de véhicules à carburant fossile lors du passage aux VE et est restée en tête des ventes de véhicules de tourisme à énergie nouvelle en Chine pendant dix années consécutives.

