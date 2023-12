COP28 : TotalEnergies et Masdar réussissent un premier vol démontrant la faisabilité de produire du SAF à partir de méthanol

DUBAI, United Arab Emirates--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le premier vol d'essai visant à démontrer le potentiel de conversion du méthanol en SAF (carburant aérien durable) a eu lieu à Dubaï en marge de la COP28 aux Émirats arabes unis. Masdar, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), la direction émirienne de l’aviation civile, Airbus, Falcon Aviation Services et le bailleur de licences technologiques Axens ont tous contribué à la réussite de ce vol.

Si la voie dite ATJ-SPK (kérosène paraffinique synthétique obtenu à partir d’alcool) a été certifiée en 2016 comme étant conforme aux normes internationales pour la production de jet, le méthanol ne figure pas dans la liste des alcools éligibles. Le vol, qui a utilisé un mélange de carburant aviation fabriqué à partir d'oléfines, contribuera à la certification de cette nouvelle voie de production de SAF à partir de méthanol.

Basée sur l’utilisation d’électricité renouvelable, elle pourrait permettre la production d'eSAF. un levier essentiel pour relever le défi mondial de la production de carburant aérien durable et décarboner le secteur de l’aviation.

« Le lancement du nouveau cadre mondial de l’Organisation de l'aviation civile internationale à Dubaï pour un carburant d'aviation durable a constitué une étape importante sur la voie d'un avenir plus durable pour le secteur. Ce vol témoigne de l’ambition commune de Masdar et TotalEnergies de progresser dans le développement du SAF et de proposer une nouvelle voie pour décarboner l’aviation. Le potentiel du SAF pour réduire les émissions de CO 2 est immense dans un secteur difficile à décarboner et Masdar est fier de contribuer à son développement et à sa croissance. Les divers partenariats stratégiques que nous avons noués dans ce domaine sont la preuve de notre investissement », a déclaré Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar.

« TotalEnergies se réjouit d’être à l’origine de cette innovation avec Masdar. En tant qu’industriels de l’énergie, notre mission commune est de préparer la prochaine génération de carburants aériens propres, au-delà du SAF actuellement produit à partir d’huiles de cuisson usagées. Disposer d’une voie nouvelle pour la production de carburant d’aviation, avec l’e-SAF, est essentiel pour faire avancer la décarbonation du secteur aérien », a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.

Les carburants aériens durables - SAF

Les carburants aériens durables sont une des solutions immédiatement disponibles pour une réduction significative des émissions de CO2 du transport aérien. Ils peuvent être incorporés sans modification des infrastructures logistiques de stockage et de distribution, des avions, ou des moteurs existants. Leur utilisation progressive à l'échelle mondiale doit permettre de diminuer de façon significative les émissions de CO2 du transport aérien, puisqu’ils permettent 80 % d’émissions de CO2 en moins en moyenne sur l’ensemble de leur cycle de vie lorsqu’ils sont produits à partir de déchets et résidus. Le eSAF, carburant synthétique dérivé d'énergies renouvelables, est compatible avec les moteurs à réaction et offre des performances similaires à celles des carburants fossiles.

