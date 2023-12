BYD en Latijns-Amerikaanse Energieorganisatie (OLADE) vormen een strategisch partnerschap om elektrische mobiliteit te stimuleren

BYD and OLADE Form Strategic Partnership (Left:Executive Secretary of OLADE, Andrés Rebolledo Smitmans;Right:Country Manager of BYD Ecuador, Jorge Burbano)

QUITO, Ecuador--(BUSINESS WIRE)--BYD Ecuador (hierna BYD genoemd) en de Latijns-Amerikaanse Energieorganisatie (OLADE) hebben aangekondigd dat onlangs een Interinstitutioneel Samenwerkingsakkoord is geformaliseerd, met als doel de zaak van elektrische mobiliteit in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te bevorderen.

OLADE, onder leiding van zijn uitvoerend secretaris, Andrés Rebolledo Smitmans, en BYD, vertegenwoordigd door Jorge Burbano, Country Manager van BYD Ecuador, hebben deze overeenkomst ondertekend, waarmee hun gezamenlijke inzet voor het bevorderen van elektrische voertuigen en het versnellen van de energietransities in de regio wordt versterkt.

OLADE, opgericht in 1973, is een gerespecteerde intergouvernementele samenwerkingsorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van energie-integratie, -ontwikkeling en -behoud in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Daartegenover staat BYD, opgericht in 1995, als een toonaangevend technologiebedrijf met een focus op innovatie in diverse industrieën, waaronder de automobiel-, elektronica-, spoorwegvervoer- en nieuwe energiesector.

De samenwerking die in deze overeenkomst wordt uiteengezet, zal cruciale elementen omvatten zoals het bevorderen van duurzame mobiliteit, het geven van workshops en het bieden van gespecialiseerde trainingen op het gebied van elektromobiliteit. Deze initiatieven zullen zich richten op zowel de publieke als de private sector, de academische wereld, gespecialiseerde gilden en het maatschappelijk middenveld in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Bovendien omvat het samenwerkingsverband locatiebezoeken en technische demonstraties in OLADE-faciliteiten, specifiek gericht op elektromobiliteit, voor universiteiten, technologiecentra, onderwijsinstellingen, gilden en aanverwante organisaties. Daarnaast zullen de voertuigen van BYD worden gebruikt in de elektromobiliteitsstudies van OLADE, in lijn met de werkplannen van OLADE.

BYD zal aanzienlijk bijdragen aan deze samenwerking door te voorzien in een TANG EV elektrisch voertuigmodel, samen met een laadstation. Deze apparatuur zal worden gebruikt om de elektrische infrastructuur en de autonomie van het voertuig te demonstreren, waarbij de voordelen van elektrische voertuigen worden benadrukt.

In een reactie op het partnerschap verklaarde Jorge Burbano, Country Manager van BYD Ecuador: “We zijn zeer vereerd om met OLADE samen te werken en daarbij gebruik te maken van onze expertise op het gebied van elektrische mobiliteits- en energieoplossingen. Onze gezamenlijke missie is cruciaal: het verminderen van de CO2-uitstoot en het bijdragen aan de mondiale inspanningen om de aarde met 1 ℃ af te koelen. Ik heb er vertrouwen in dat onze samenwerking als baken zal dienen voor kennisoverdracht en onderzoek, zodat duurzame ontwikkeling en energiezekerheid in de regio gestimuleerd worden.”

De uitvoerend secretaris van OLADE, Andrés Rebolledo, benadrukte het belang van de recente overeenkomst als een belangrijke inzet voor regionale energie-integratie en samenwerking ten behoeve van de 27 lidstaten van OLADE. Hij benadrukte het belang van de transitie naar een duurzame visie in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, en pleitte voor een langetermijnperspectief op het gebied van energie-integratie. Deze mijlpaal betekent een opmerkelijke samenwerking tussen beide entiteiten, toegewijd aan een schonere en duurzamere toekomst voor de regio. Het richt zich op prioritaire gebieden zoals de elektrificatie van mobiliteit en duurzame mobiliteitstrainingen, met de mogelijkheid om akkoorden te bereiken over specifieke overeenkomsten voor de uitvoering van projecten die aansluiten bij hun gedeelde doelstellingen.

Door deze overeenkomst herbevestigen BYD en OLADE hun toewijding aan regionale energie-integratie en samenwerking ten behoeve van de lidstaten. Door nauw samen te werken en gezamenlijke projecten uit te voeren, streven ze ernaar duurzame ontwikkeling te bevorderen en de energiebronnen en het transport te optimaliseren via schone energiebronnen in de regio.

