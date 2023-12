ADIO und Gradiant schließen Partnerschaft für Wassersicherheit

ABU DHABI, Vereinte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Wie das Abu Dhabi Investment Office (ADIO) heute bekannt gab, hat sich Gradiant, ein vom MIT gegründetes Unicorn-Start-up für Wasser- und Abwasserlösungen, für die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate als Standort für seinen neuen EMEA-Hauptsitz und globales Innovationszentrum entschieden. ADIO und Gradiant unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung während der COP28, der Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Das Unternehmen wird damit Teil des florierenden Zentrums für Innovationen in Abu Dhabi, das die Entwicklung und Vermarktung globaler Lösungen für den Klimawandel vorantreibt.

ADIO unterstützt Abu Dhabis Wirtschaftswachstum durch die Ansiedlung innovativer Unternehmen in wachstumsstarken Wirtschaftsbereichen, die mit der langfristigen Vision des Emirats in Einklang stehen. Dank der Zusammenarbeit mit Gradiant, das einen Unternehmenswert von 1 Milliarde US-Dollar aufweist, positioniert sich Abu Dhabi an der Spitze einer schnell wachsenden Branche. Der Wert des globalen Wasser- und Abwasseraufbereitungsmarktes wird bis 2030 voraussichtlich 1,1 Billionen US-Dollar betragen.

ADIO bietet Gradiant ein breites Spektrum an wachstumsfördernder Unterstützung und Verbindungen zum Ökosystem von Abu Dhabi sowie zu internationalen Handelsmöglichkeiten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, das weltweit über 900 Mitarbeitende beschäftigt, ist einzigartig positioniert, um die zunehmenden Wasserprobleme der Welt zu bewältigen, die durch Industrialisierung, Bevölkerungswachstum und Wasserknappheit verursacht werden. Seine Technologien ermöglichen es den wichtigsten Industriezweigen der Welt, darunter die Halbleiterindustrie, die pharmazeutische Industrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die erneuerbaren Energien, die Raffinerie- und Chemieindustrie und die Energiewirtschaft, ihre geschäftskritischen Abläufe zu optimieren und ihren Wasserverbrauch zu verringern.

Badr Al-Olama, Generaldirektor von ADIO, sagte: „ Die Beteiligung eines milliardenschweren Unternehmens, das eine aktive Rolle bei der Unterstützung einer globalen Priorität spielt, ist ein bedeutender Impuls für dasInnovationsökosystem und die Netto-Null-Verpflichtungen des Emirats. Der Anspruch von Gradiant, Kunden in allen Schlüsselsektoren zu bedienen, liegt auf einer Linie mit den wirtschaftlichen Prioritäten von Abu Dhabi. Zudem werden sich die Aktivitäten von Gradiant im Emirat als Katalysator für Wachstum in vielen verschiedenen Bereichen erweisen. Im Rahmen ihrer umfassenderen Wassersicherheitsstrategie arbeiten die VAE daran, die Wiederverwendung von aufbereitetem Wasser zu steigern., ADIO ist stolz darauf, dieses Ziel durch strategische Kooperationen mit wichtigen globalen Akteuren wie Gradiant zu fördern.“

Gradiant bietet Prozess- und digitale Lösungen für Wasser- und Abwasseranlagen und hält derzeit über rund 250 Patente, die ein breites Spektrum an Technologien abdecken. Das Unternehmen kombiniert einen branchenführenden Technologie-Stack mit der Kraft der KI für End-to-End-Lösungen für die wichtigsten Wasserprobleme der Welt. Gradiant hat ein Produkt namens SmartOps für die Optimierung der Anlagenleistung und das Anlagenmanagement von Aufbereitungssystemen mithilfe von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz entwickelt.

Prakash Govindan, COO von Gradiant, sagte: „ Unsere Partnerschaft mit ADIO stärkt unser Engagement für die Entwicklung nachhaltiger Wasserlösungen in der gesamten EMEA-Region. Auf der Grundlage unseres nachweislichen Erfolgs in Singapur wollen wir Abu Dhabi und die Vereinigten Arabischen Emirate an der Spitze der Innovation in der Wassertechnologie positionieren. Unser Ansatz steht im Einklang mit Abu Dhabis wirtschaftlicher Vision 2030, und wir setzen uns dafür ein, die Wasser- und Energiesicherheit in der Region durch unsere innovativen Lösungen zu verbessern.“

Gradiants globales Innovationszentrum in Abu Dhabi wird neue Wasseraufbereitungstechnologien entwickeln und vermarkten. Es wird auch eng mit der Khalifa University, Masdar und lokalen akademischen Einrichtungen zusammenarbeiten, um das Innovationsökosystem von Abu Dhabi zu verbessern. Diese Partnerschaften werden die Weiterentwicklung der Gradiant-Technologien RO Infinity und Carrier Gas Extraction (CGE) sowie weiterer bahnbrechender Wasseraufbereitungslösungen vorantreiben.

ADIO trägt zur Entwicklung nachhaltiger Energielösungen in Abu Dhabi bei, unter anderem durch eine Zusammenarbeit mit der Siemens Energy AG, die ihr Kundeninnovationszentrum für den Nahen Osten im Emirat einrichtet. Das Zentrum ist eines von vier globalen Zentren, die die Kommerzialisierung innovativer Lösungen auf dem Weg zu Netto-Nullenergie in den VAE und weltweit beschleunigen werden.

Durch seine enge Zusammenarbeit mit Regierungspartnern, staatlichen Investoren und nationalen Vorreitern verhilft das Abu Dhabi Investment Office (ADIO) lokalen, regionalen und internationalen Investoren zu Erfolg und Wachstum in der Hauptstadt der VAE. ADIO ist Abu Dhabis führende Plattform, die dem Privatsektor die nötigen Mittel an die Hand gibt, um Wachstum zu erzielen, Partnerschaften einzugehen und im globalen Wettbewerb zu bestehen. ADIO bietet Zugang zu Wachstumschancen, strategischen Partnerschaften und neuen Märkten in Schlüsselsektoren, die von Immobilien und Infrastruktur bis hin zu Industrie und Agrarwirtschaft reichen. Darüber hinaus werden die Investitionen des Landes in Talente, Innovation und Nachhaltigkeit gefördert. ADIO verfügt über ein wachsendes Netz globaler Niederlassungen. Investoren können sich an den Hauptsitz in Abu Dhabi oder an die internationalen Niederlassungen in Peking, Frankfurt, London, New York, Paris, San Francisco, Seoul und Tel Aviv wenden. Besuchen Sie https://www.investinabudhabi.gov.ae/, um weitere Informationen zu erhalten.

Gradiant ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für die moderne Wasser- und Abwasseraufbereitung. Mit einem umfassenden Angebot an differenzierten und unternehmenseigenen End-to-End-Lösungen, die von den führenden Experten auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung entwickelt wurden, unterstützt das Unternehmen die unternehmenskritischen Prozesse seiner Kunden in den wichtigsten Branchen der Welt, darunter Öl und Gas, Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Lithium und kritische Mineralien sowie erneuerbare Energien. Die innovativen Lösungen von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch und das Abwasseraufkommen, ermöglichen die Rückgewinnung wertvoller Ressourcen und die Umwandlung von Abwasser in Süßwasser. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston wurde am MIT gegründet und beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeitende. Erfahren Sie mehr unter gradiant.com.

