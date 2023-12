PUMA amplia sua tecnologia de reciclagem de tecidos para criar todas as futuras réplicas de uniformes de futebol usando a RE:FIBRE

Global sports company PUMA has today announced that it has scaled up its textile recycling innovation, RE:FIBRE, replacing recycled polyester with RE:FIBRE technology in all PUMA football Club and Federation replica jerseys from 2024 onwards.

HERZOGENAURACH (Alemanha)--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva mundial PUMA anunciou hoje que ampliou sua inovação em reciclagem têxtil, RE:FIBRE, substituindo o poliéster reciclado pela tecnologia RE:FIBRE em todas as réplicas de camisas de clubes e seleções de futebol patrocinados pela PUMA a partir de 2024.

Desde o lançamento do piloto em 2022, com a produção de roupas de treino recicladas para os times de futebol que estampam a marca PUMA, a tecnologia RE:FIBRE tem sido usada para criar as réplicas dos uniformes da Suíça e Marrocos da Copa do Mundo Feminina, bem como para o terceiro uniforme do Girona na temporada 2023/24. Em 2024, as réplicas das camisas oficiais de futebol da PUMA*, incluindo as da Eurocopa e Copa América, serão fabricadas com materiais reciclados RE:FIBRE feitos de roupas velhas e resíduos de fábrica, em vez de apenas garrafas plásticas recicladas.

Com o programa RE:FIBRE, a PUMA está empenhada em enfrentar o desafio dos resíduos têxteis usando uma solução de reciclagem a longo prazo. A tecnologia também procura diversificar a principal fonte de poliéster reciclado para vestuário da indústria da moda, deixando de depender menos de garrafas de plástico transparentes.

O processo RE:FIBRE utiliza qualquer material de poliéster – desde sobras de fábrica, produtos defeituosos até roupas usadas –, o que permite que novas peças de vestuário sejam recicladas a partir de qualquer cor têxtil para qualquer cor desejada.

O processo de quatro etapas do RE:FIBRE contempla:

Coletar e classificar: os resíduos têxteis e outros materiais que antes eram desperdiçados.

Triturar e misturar: os materiais coletados ao mínimo.

Dissolver, filtrar e polimerizar: derreter o poliéster triturado e livrá-lo dos corantes anteriores por meio de um processo de reciclagem química.

Derreter, fiar, tricotar e costurar: a fusão permite que os polímeros recém-produzidos fiquem prontos para serem fiados e costurados para criar um tecido RE:FIBRE como novo, que pode ser reciclado de maneira contínua.

A gestão de resíduos se tornou uma necessidade e é por isso que a PUMA está aumentando seu investimento em processos de fabricação eficientes em termos de recursos, com a intenção de reduzir os resíduos têxteis.

“Nosso desejo é que 100% do poliéster de nossos produtos seja proveniente de resíduos têxteis”, disse Anne-Laure Descours, diretora de Fornecimento da PUMA. “O acúmulo de resíduos têxteis em aterros sanitários é um risco ambiental. Repensar a forma como produzimos e avançar para um modelo de negócio mais circular é uma das grandes prioridades da nossa estratégia de sustentabilidade.”

Para ajudar a tornar o processo técnico da RE:FIBRE mais compreensível ao consumidor comum que deseja saber mais, a PUMA aproveitou o poder narrativo das imagens geradas por computador para transportar os espectadores através do processo da RE:FIBRE, até a química molecular em ação. Assista ao vídeo aqui.

O vídeo se baseia no compromisso da marca em simplificar as iniciativas de sustentabilidade da PUMA para que todas as pessoas possam entender e participar. Isso surge depois de uma pesquisa feita pela PUMA revelar que 71% da juventude sente que suas vozes não estão sendo ouvidas no âmbito do meio ambiente e gostaria de ver as marcas assumindo mais compromissos (49%), comunicando melhor seus objetivos (40%) e sendo mais transparente (34%).

Como parte desse compromisso de melhorar a comunicação, a PUMA lançou o podcast RE:GEN REPORTS em junho de 2023. O objetivo que as informações densas do seu Relatório de Sustentabilidade sejam mais acessíveis e adaptadas ao público da geração Z.

O trabalho contínuo da PUMA no campo da sustentabilidade mostra que a marca melhorou sua classificação no Índice de Sustentabilidade Global 100 da Corporate Knight, passando da 77ª para a 47ª posição. Mas a jornada ainda não acabou. Você pode saber mais sobre as metas de sustentabilidade da PUMA e a RE:FIBRE em foreverbetter.com.

* excluindo réplicas locais do Fenerbahçe SK, Shakhtar Donetsk e uniformes de origem local.

Notas de edição:

Danos causados por resíduos têxteis:

Cerca de 15 milhões de peças de vestuário de segunda mão chegam ao Gana todas as semanas

40% das peças de vestuário que chegam ao Gana são classificadas como resíduos e acabam depositadas em aterros. Em torno de 100 toneladas por dia

Os aterros sanitários em Gana causam graves danos ambientais e às indústrias agrícolas. (link)

Ambições da PUMA:

100% de poliéster reciclado proveniente de resíduos têxteis

Leia mais sobre as metas 10For25 da PUMA aqui (link)

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

