LE GROUPE SEB INVESTIT DANS AUUM, LA START-UP FRANÇAISE QUI LUTTE CONTRE L’USAGE UNIQUE

SEB Alliance, le véhicule d’investissement du Groupe SEB (Paris:SK), annonce aujourd’hui avoir pris une participation minoritaire dans la start-up AUUM, acronyme de « Arrêtons l’Usage Unique maintenant ».

Une fabrication française

Conçue et assemblée à Châtillon, en France, sur son tout nouveau site de production de 1 300 m², la machine auum offre une alternative écologique au gobelet jetable. Certifiée Origine France Garantie, la machine permet, en un seul geste, de nettoyer, de désinfecter et de sécher un verre en quelques secondes, avec une faible quantité d’eau et sans produit chimique.

Accompagner les entreprises vers un monde circulaire

Depuis 2019, l’entreprise auum s’est fixée comme mission d’aider les entreprises à supprimer les 5 milliards de gobelets jetables encore consommés chaque année en France. Une mission en adéquation avec la feuille de route de SEB Alliance dont la vocation est de soutenir des concepts innovants tournés sur les nouveaux usages, notamment en matière de RSE. En développant une offre commerciale dédiée aux entreprises, alignée avec les objectifs de la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), la start-up industrielle démontre sa volonté d’accompagner les entreprises vers un monde plus durable.

Clément Houllier, Fondateur de la start-up auum déclare : « Pour continuer d'avoir un maximum d'impact, nous développer rapidement sur nos différents marchés et accélérer notre projet industriel, il était important de nous rapprocher d'un des fleurons de l'industrie française. Nous sommes fiers de nous associer au Groupe SEB avec qui nous partageons nombre de valeurs, et qui est un exemple inspirant. Je suis convaincu que leur soutien nous fera passer un nouveau cap. »

Stanislas de Gramont, Directeur Général du Groupe SEB ajoute : « En tant qu’industriel, soutenir la start-up auum, c’est avant tout promouvoir l’esprit d’entreprendre et l’innovation, des valeurs ancrées fortement au sein du Groupe SEB. C’est aussi accompagner dans la durée le déploiement industriel d’une solution avec un impact environnemental fort. Nous sommes fiers de contribuer au succès de auum et nous serons présents à leurs côtés pour les aider à grandir de jeune pousse à géant ! »

À propos de auum :

Créée en 2019, l’entreprise industrielle auum, acronyme de « Arrêtons l'Usage Unique Maintenant », a pour mission d’empêcher la génération de milliards de gobelets jetés en France par an. Pour cela, elle aide les entreprises à remplacer le jetable par une solution réutilisable et écologique. Consciente de la problématique posée par le nettoyage, elle a mis au point la technologie brevetée et connectée auum-S. Cette solution permet, en un seul geste, de nettoyer, de désinfecter et de sécher un verre en quelques secondes avec une faible quantité d’eau et sans produit chimique. Certifiée « Origine France Garantie », auum-S est proposée en location avec des services de maintenance et d’installation intégrés. Auum est la solution de nettoyage choisie par des grandes entreprises internationales depuis 2021.

Plus d’informations sur : https://www.auum.com/presse

