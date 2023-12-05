沙特发展基金为罗贡水电站项目提供1亿美元发展贷款

塔吉克斯坦沙赫里纳夫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特发展基金（SFD）首席执行官Sultan Al-Marshad阁下与塔吉克斯坦共和国财政部长Kahhorzoda Fayziddin Sattor阁下签署了一项新的发展贷款协议。通过该协议，SFD将出资1亿美元资助罗贡水电站项目，这是一项具有里程碑意义的举措，将加强能源、粮食和用水安全，并促进该国的可持续发展。

沙特阿拉伯王国驻塔吉克斯坦共和国大使Waleed Al-Reshiadan阁下和塔吉克斯坦驻沙特阿拉伯大使Akram Karimi阁下以及双方其他官员出席了签字仪式。

SFD的发展贷款将有助于塔吉克斯坦实现更可持续、更公平的粮食和用水未来，同时推动该国的能源转型和气候适应能力。

该项目旨在为塔吉克斯坦共和国的国家能源安全做出贡献，通过提供可再生电力供应来满足当地需求，并扩大国内和地区的电力生产至3600兆瓦，从而帮助推进塔吉克斯坦共和国的可持续发展。贷款协议还将资助建造一座335米高的大坝，以提高灌溉能力，促进全国的农业活动。

此外，该项目将修建四条用于引水和排水的水工隧洞，以改善防洪能力，还将通过海水淡化来提供清洁的饮用水，并将创造直接和间接的就业机会，助力推动社会经济发展。

重要的是，该项目还有助于实现联合国可持续发展目标（SDG），特别是目标2：“零饥饿”、目标6：“清洁饮水和卫生设施”和目标7：“经济适用的清洁能源”。

在签字仪式现场，SFD首席执行官Sultan Al-Marshad表示：“今天的签约是我们共同迈向更可持续未来的重要里程碑。通过这笔意义非凡的发展贷款，SFD将支持塔吉克斯坦的能源未来、可持续发展和人民福祉。罗贡水电站项目是希望的灯塔，照亮了以清洁、可再生能源为动力的光明未来。它将推动塔吉克斯坦实现环境管理和繁荣。”

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来源：AETOSWire

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