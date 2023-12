Le Fonds saoudien pour le développement accorde un prêt de développement de 100 millions de dollars pour le projet de la station hydroélectrique de Rogun

SFD’s CEO, H.E. Sultan Al-Marshad and Tajik Finance Minister, H.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor commemorate $100 million development loan agreement. (Photo: AETOSWire)

SFD’s CEO, H.E. Sultan Al-Marshad and Tajik Finance Minister, H.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor commemorate $100 million development loan agreement. (Photo: AETOSWire)

SHAHRINAV, Tadjikistan--(BUSINESS WIRE)--Le PDG du Fonds saoudien pour le développement (FSD), S.E. Sultan Al-Marshad, a signé un nouvel accord de prêt de développement avec le ministre des Finances de la République du Tadjikistan, S.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor. Par l'intermédiaire de cet accord, le FSD contribuera d’une valeur de 100 millions de dollars pour financer le projet de la centrale hydroélectrique de Rogun, une initiative historique qui vise à améliorer la sécurité énergétique, alimentaire et hydrique et favoriser le développement durable du pays.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Arabie saoudite auprès de la République du Tadjikistan, S.E. Waleed Al-Reshiadan et l'ambassadeur du Tadjikistan en Arabie saoudite, S.E. Akram Karimi, ainsi que des représentants officiels des deux côtés.

Le prêt de développement du FSD contribuera à assurer un avenir alimentaire et hydrique durable et équitable pour le Tadjikistan, favorisant ainsi la transition énergétique et la résilience climatique du pays.

Ce projet vise à garantir la sécurité énergétique nationale et à renforcer le développement durable dans la République du Tadjikistan. De ce fait, il tente à fournir un approvisionnement en électricité renouvelable pour répondre à la demande locale et accroître la production d'électricité aux niveaux national et régional, produisant 3 600 MW d'énergie. L'accord de prêt financera également la construction d'un barrage en remblais de 335 mètres de hauteur, qui sert à améliorer les capacités d'irrigation et stimuler les activités agricoles dans le pays.

De plus, le projet améliorera les mesures de protection contre les inondations grâce à la construction de quatre tunnels hydrauliques pour la dérivation et le drainage. Il fournira également de l’eau propre et potable aux populations grâce au dessalement et contribuera à renforcer le développement socio-économique en offrant des emplois directs et indirects.

Il est important de noter que ce projet soutiendra également la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies ; plus précisément, l’ODD 2, Faim Zéro, l’ODD 6, Eau propre et assainissement, et l’ODD 7, Énergie propre et abordable.

À cette occasion, le PDG du FSD, S.E. Sultan Al-Marshad a déclaré : « La signature d’aujourd’hui marque une étape majeure dans notre parcours commun vers un avenir plus durable. Grâce à ce prêt de développement historique, le FSD vise non seulement à soutenir l'avenir énergétique du Tadjikistan, mais également son développement durable et le bien-être de sa population. Le projet hydroélectrique de Rogun reflète une lueur d’espoir pour un avenir radieux alimenté par une énergie propre et renouvelable. Cela propulsera le Tadjikistan vers une meilleure gestion de l’environnement et la prospérité ».

