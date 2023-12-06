關鍵基礎設施仍面臨高風險：Forescout的研究聚焦21個新漏洞

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球網路安全領導者Forescout今天發布了《SIERRA:21——生活在邊緣》(SIERRA:21 – Living on the Edge)，分析了在OT/IoT路由器和開放原始碼軟體組件中新發現的21個漏洞。該報告由致力於發現關鍵基礎設施漏洞的全球頂尖團隊Forescout Research – Vedere Labs編寫，強調了關鍵基礎設施面臨的持續風險，並揭示了可能的緩解措施。

《SIERRA:21——生活在邊緣》介紹了對Sierra Wireless AirLink蜂窩路由器及其一些開放原始碼組件（如TinyXML和OpenNDS）的研究。Sierra Wireless路由器很受歡迎，一個Wi-Fi網路開放資料庫顯示，全球有24.5萬個網路在各種應用中使用Sierra Wireless。例如，Sierra Wireless路由器用於警車與中央網路管理系統的連接或流式監控視訊、製造廠的工業資產監控、醫療設施的臨時連接，以及管理電動汽車充電站。這21個新漏洞有可能導致重要通訊中斷，從而影響日常生活。

閱讀部落格：Forescout Vedere Labs揭露21個影響OT/IoT路由器的新漏洞

Forescout Research進一步發現：

攻擊面非常廣闊，目前仍有8.6萬台易受攻擊的路由器暴露在網路上。 在這些路由器中，只有不到10%已確認針對2019年以來發現的已知過往漏洞安裝了修補程式。

在這些路由器中，只有不到10%已確認針對2019年以來發現的已知過往漏洞安裝了修補程式。 暴露裝置數量最多的地區包括： 美國：68,605台裝置 加拿大：5580台裝置 澳洲：3853台裝置 法國：2329台裝置 泰國：1001台裝置

在這21個漏洞中，1個為極其嚴重（CVSS得分為9.6），9個為高度嚴重，11個為中度嚴重。 這些漏洞允許攻擊者竊取憑證，透過注入惡意程式碼控制路由器。這些漏洞在裝置上持續存在，並將路由器作為進入關鍵網路的初始接取點。

這些漏洞允許攻擊者竊取憑證，透過注入惡意程式碼控制路由器。這些漏洞在裝置上持續存在，並將路由器作為進入關鍵網路的初始接取點。 安裝修補程式並不能解決所有問題。 90%暴露於特定管理介面的裝置已達到報廢年限，這意味著無法再安裝修補程式。

90%暴露於特定管理介面的裝置已達到報廢年限，這意味著無法再安裝修補程式。 確保供應鏈組件安全是一場艱苦的戰鬥。開放原始碼軟體組件繼續未經檢查，增加了關鍵裝置的攻擊面，導致企業可能難以追蹤和緩解的漏洞。

Forescout Research – Vedere Labs研究副總裁Elisa Constante建議道：「我們今天敲響警鐘，因為仍有成千上萬的OT/IoT裝置在增加攻擊面，需要引起重視。影響關鍵基礎設施的漏洞就像一扇敞開的窗戶，讓每個社群的不良行為者可以隨意進出。國家支援的行動人士正在開發客製化惡意軟體，利用路由器進行持久性攻擊和間諜活動。網路犯罪分子也在利用路由器和相關基礎設施來設定住宅代理，並將其加入僵屍網路。我們的發現再次證明，有必要提高對經常被忽視的OT/IoT邊緣裝置的警覺。」

Sierra Wireless和OpenDNS已針對發現的漏洞發布了修補程式。TinyXML是一個已被放棄的開放原始碼專案，因此上游漏洞不會得到修復，必須在下游解決。

如欲瞭解更多資訊，請立即下載完整報告《SIERRA:21——生活在邊緣》，網址：https://www.forescout.com/resources/sierra21-vulnerabilities。

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關於 Forescout

全球網路安全領域的領導者Forescout Technologies, Inc.致力於辨識、保護並協助確保所有託管和非託管互聯網路資產（包括資訊科技(IT)、物聯網(IoT)、醫療物聯網(IoMT)和營運科技(OT)等類別）的合規性，從未懈怠。20多年來，Forescout提供獨立於廠商的大規模自動化網路安全，深受《財星》100大公司和政府機構的信賴。Forescout®平台具備網路安全、風險和曝險管理及擴大檢測和回應的全面性功能。它透過生態系統合作夥伴實現順暢上下文共享和工作流程編排，使客戶更有效率地管理網路風險，減輕威脅。

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