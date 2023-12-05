沙烏地發展基金為羅貢水力發電廠專案提供1億美元發展貸款

SFD執行長Sultan Al-Marshad閣下和塔吉克斯坦財政部長Kahhorzoda Fayziddin Sattor閣下簽署1億美元發展貸款協議。 （照片：AETOSWire）

SFD執行長Sultan Al-Marshad閣下和塔吉克斯坦財政部長Kahhorzoda Fayziddin Sattor閣下簽署1億美元發展貸款協議。 （照片：AETOSWire）

塔吉克斯坦沙赫里納夫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地發展基金（SFD）執行長Sultan Al-Marshad閣下與塔吉克斯坦共和國財政部長Kahhorzoda Fayziddin Sattor閣下簽署了一項新的發展貸款協議。透過該協議，SFD將出資1億美元資助羅貢水力發電廠專案，這是一項具有里程碑意義的舉措，將加強能源、糧食和用水安全，並促進該國的永續發展。

沙烏地阿拉伯王國駐塔吉克斯坦共和國大使Waleed Al-Reshiadan閣下和塔吉克斯坦駐沙烏地阿拉伯大使Akram Karimi閣下以及雙方其他官員出席了簽字儀式。

SFD的發展貸款將有助於塔吉克斯坦實現更永續、更公平的糧食和用水未來，同時推動該國的能源轉型和氣候適應能力。

該專案旨在為塔吉克斯坦共和國的國家能源安全做出貢獻，透過提供再生電力供應來滿足當地需求，並擴大國內和地區的電力生產至3600兆瓦，從而幫助推進塔吉克斯坦共和國的永續發展 。貸款協議還將資助建造一座335公尺高的大壩，以提高灌溉能力，促進全國的農業活動。

此外，該專案將建造四條用於引水和排水的水工隧洞，以改善防洪能力，還將透過海水淡化來提供乾淨的飲用水，並將創造直接和間接的就業機會，協助推動社會經濟發展。

重要的是，該計畫還有助於實現聯合國永續發展目標（SDG），特別是目標2：「終止飢餓」、目標6：「清潔飲水與衛生設施」和目標7：「負擔得起的清淨能源 」。

在簽字儀式現場，SFD執行長Sultan Al-Marshad表示：「今天的簽約是我們共同邁向更永續未來的重要里程碑。透過這筆意義非凡的發展貸款，SFD將支持塔吉克斯坦的能源未來 、永續發展和人民福祉。羅貢水力發電廠專案是希望的燈塔，照亮了以清潔、可再生能源為動力的光明未來。它將推動塔吉克斯坦實現環境管理和繁榮。」

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來源：AETOSWire

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