Fabricante de baterias Hithium se junta à Associação de Energia Limpa do Chile

A Hithium, especialista em armazenamento de energia estacionária, tornou-se membro da associação de energia renovável do Chile, a ACERA. O fabricante assinou contrato com o grupo em um evento que organizou para parceiros e colegas do setor em Santiago, onde os representantes da Hithium também apresentaram a empresa e suas mais recentes inovações em produtos ao mercado regional.

“Temos o compromisso de apoiar a indústria de energias renováveis no Chile, por isso é importante para nós nos juntarmos aos nossos colegas do setor de energia limpa aqui e nos tornarmos membros da ACERA”, disse Mizhi Zhang, diretor de Negócios Globais da Hithium, no evento. “À medida que a geração de energia renovável cresce, o armazenamento de energia desempenha um papel fundamental ao permitir que a rede incorpore energia limpa de maneira estável. Agradecemos imensamente a todos os nossos colegas do setor e parceiros que se juntaram a nós hoje à noite para celebrar e discutir como podemos desenvolver o armazenamento de energia no Chile juntos.”

Uma associação comercial sem fins lucrativos fundada em 2003, a ACERA está centrada em conectar as partes interessadas no mercado de energia renovável, como também em promover a transição para energia limpa e maior eficiência energética no Chile.

Após sua estreia no mercado global de armazenamento de energia no início deste ano, a Hithium apresentou seu primeiro sistema de contêineres “∞ Block” de 5 MWh, que o Diretor de Engenharia de Aplicações Globais da Hithium, Neil Bradshaw, apresentou em detalhes no evento da empresa.

Bradshaw explicou: “O sistema dá um salto na densidade de energia, além de simplificar a instalação. Usando a tecnologia de módulo de canal duplo, a Hithium projetou os módulos para serem inseridos apenas de um lado, permitindo que a manutenção subsequente ocorra apenas em um lado. Isso significa que os contêineres podem ser colocados não apenas lado a lado, mas também de costas um para o outro, de modo que os proprietários do projeto precisem de até 20% menos área de superfície. Da mesma forma, todo o cabeamento sai dos contêineres pela lateral e não por baixo do contêiner, permitindo que os instaladores economizem significativamente nos custos de fundação.”

O evento da Hithium, “Hi Society”, ocorreu no Hotel W Santiago, onde o fabricante recebeu cerca de 70 membros da comunidade regional de energias renováveis.

Sobre a Hithium

Fundada em 2019, a Hithium é uma fabricante líder de produtos de armazenamento de energia estacionária de alta qualidade para aplicações de utilidade pública, comercial e industrial. Com quatro centros distintos de P&D e várias instalações de produção inteligentes, as inovações da Hithium incluem melhorias revolucionárias na segurança de suas baterias de íon de lítio, como também aumentos na vida útil. Com muitas décadas de experiência acumulada no campo entre seus fundadores e executivos seniores, a Hithium aproveita sua especialização em Sistemas de Armazenamento de Energia em Grande Escala para oferecer avanços singulares a parceiros e clientes. A seda da empresa fica em Xiamen, China, com outras localizações para produção, pesquisa ou vendas em Shenzhen, Munique, Dubai e Califórnia. A Hithium já entregou 11 GWh de capacidade de bateria.

