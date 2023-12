Kindeva Drug Delivery et Orbia Fluorinated Solutions (Koura) annoncent une collaboration visant à promouvoir un gaz propulseur à faible PRG

WOODBURY, Minnesota, ST. LOUIS et BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Kindeva Drug Delivery (Kindeva), une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) leader, spécialisée en produits mixtes médicament-dispositif, et Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (BMV : ORBIA*) Fluorinated Solutions business (Koura®), un chef de file mondial dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits et de technologies fluorés, annoncent aujourd'hui la conclusion d’un accord de codéveloppement visant à convertir le gaz propulseur contenu dans les aérosols-doseurs pressurisés (pMDI) actuellement commercialisés en HFA 152a, le gaz propulseur médical de Koura, plus durable et plus respectueux de l'environnement, également connu sous le nom de Zephex® 152a.

Cette collaboration stratégique a pour but d’accélérer la conversion des pMDI actuellement commercialisés en pMDI à faible potentiel de réchauffement global (PRG) en utilisant la plateforme Zephex 152a de Koura afin de réduire les émissions de carbone des soins respiratoires tout en préservant le choix des patients. Ce partenariat vise à faciliter la conversion du gaz propulseur des pMDI en gaz propulseur 152a à faible PRG et à faire progresser ces produits jusqu'au stade du développement clinique.

Les pMDI convertis seront disponibles pour l'octroi de licences. Les lancements programmés seront en phase avec le début attendu de la diminution progressive de mise sur le marché des systèmes pMDI existants contenant du HFC-134a et du HFC-227ea au sein de l'Union européenne.

Gregg Smith, président d’Orbia Fluorinated Solutions Business (Koura), déclare : « Il s'agit d'une étape importante dans la mise sur le marché du Zephex 152a, notre gaz propulseur médical à faible PRG, et nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de ce partenariat avec Kindeva qui vise à garantir l’accès des patients à cette technologie qui peut leur sauver la vie. »

David Stevens, directeur commercial mondial de Kindeva, déclare : « Nous sommes fiers de nous associer à Koura pour atteindre le double objectif de réduire de manière significative l'impact environnemental des pMDI et de veiller à ce que l'accès des patients aux aérosols-doseurs pressurisés ne soit pas compromis. »

« Grâce au passé riche en innovations de Kindeva sur le marché des pMDI ainsi qu’à ses capacités complètes de développement et de fabrication, nous sommes en mesure de mener cette transition de manière unique. Cette collaboration stratégique symbolise non seulement l'engagement des deux partenaires à promouvoir le développement durable et à défendre le choix des patients, mais aussi les valeurs communes des deux entreprises », ajoute-t-il.

Koura et Kindeva exposeront à la conférence Drug Delivery to the Lungs (DDL) à Édimbourg, au Royaume-Uni, du 6 au 8 décembre (respectivement stand #146 et #147), où ils s'entretiendront avec d’autres grands noms du secteur à propos du gaz propulseur à faible PRG, 152a, ainsi que sur d'autres sujets pertinents.

À propos de Kindeva Drug Delivery

Kindeva est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat spécialisée en produits mixtes médicament-dispositif. La société élabore et fabrique ses produits dans une large gamme de formats complexes d’administration de médicaments, notamment des produits injectables (auto-injecteur, intradermique, micro-aiguille), des patchs transdermiques, pulmonaires et nasaux. Son offre de services s’étend de la faisabilité à un stade précoce jusqu'au remplissage et à la finition de produits pharmaceutiques à l'échelle commerciale, en passant par la fabrication de systèmes de fermeture de conditionnements et l'assemblage de produits pharmaceutiques et de dispositifs. Kindeva dessert une clientèle mondiale à partir de ses neuf sites de production, de recherche et de développement situés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.kindevadd.com.

À propos d'Orbia

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (BMV : ORBIA*) est une entreprise animée par un objectif commun : faire progresser la vie dans le monde entier. Orbia opère dans les secteurs des solutions polymères (Vestolit et Alphagary), du bâtiment et des infrastructures (Wavin), de l'agriculture de précision (Netafim), des solutions de connectivité (Dura-Line) et des solutions fluorées (Koura). Les cinq groupes d'affaires Orbia ont pour objectif commun d'élargir l'accès à la santé et au bien-être, de réinventer l'avenir des villes et des foyers, d'assurer la sécurité alimentaire et hydrique, de connecter les communautés à l'information et de favoriser une économie circulaire avec des matériaux de base et avancés, des produits spécialisés et des solutions innovantes. Orbia possède une équipe internationale de plus de 24 000 employés, des activités commerciales dans plus de 100 pays et des opérations dans plus de 50 d'entre eux, avec des sièges mondiaux à Boston, Mexico, Amsterdam et Tel-Aviv. La société a généré 9,6 milliards de dollars de revenus et un EBITDA de 1,95 milliard de dollars en 2022. Pour plus de détails, rendez-vous sur orbia.com.

À propos d'Orbia Fluorinated Solutions (Koura)

Orbia Fluorinated Solutions business, Koura, est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits fluorés qui jouent un rôle fondamental dans l'amélioration de la vie quotidienne et raccourcissent la voie vers une économie circulaire durable. Forts de plus de 35 ans d'expérience, les produits de Koura sont utilisés dans une vaste gamme d'applications, y compris les véhicules électriques et le stockage d'énergie, les infrastructures urbaines et rurales, la gestion du climat intérieur, la réfrigération des aliments et des médicaments et même le traitement des affections respiratoires grâce au développement de gaz propulseurs sains et innovants à faible PRG pour les aérosols-doseurs. L'activité Fluorinated Solutions d'Orbia compte 1 600 employés et 13 usines de fabrication dans le monde entier, desservant 60 pays grâce à un réseau mondial de vente et de distribution.

