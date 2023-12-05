PUMA扩大“纺织品到纺织品”回收技术，使用RE:FIBRE技术制造未来所有球迷版足球装备

跨国体育公司PUMA今天宣布扩大其纺织品回收创新计划RE:FIBRE的规模，从2024年起，用RE:FIBRE技术取代回收聚酯纤维制造PUMA足球俱乐部和联合会的所有球迷版球衣。

跨国体育公司PUMA今天宣布扩大其纺织品回收创新计划RE:FIBRE的规模，从2024年起，用RE:FIBRE技术取代回收聚酯纤维制造PUMA足球俱乐部和联合会的所有球迷版球衣。（照片：美国商业资讯）

跨国体育公司PUMA今天宣布扩大其纺织品回收创新计划RE:FIBRE的规模，从2024年起，用RE:FIBRE技术取代回收聚酯纤维制造PUMA足球俱乐部和联合会的所有球迷版球衣。（照片：美国商业资讯）

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 跨国体育公司PUMA今天宣布扩大其纺织品回收创新计划RE:FIBRE的规模，从2024年起，用RE:FIBRE技术取代回收聚酯纤维制造PUMA足球俱乐部和联合会的所有球迷版球衣。

自2022年PUMA启动试点项目，为其赞助的足球俱乐部生产可回收训练服以来，RE:FIBRE技术已被用于制作女足世界杯瑞士和摩洛哥的球迷版装备，以及赫罗纳足球俱乐部2023/24赛季的第三球衣。2024年，包括欧洲杯和美洲杯比赛在内的PUMA官方球迷版足球球衣*将使用RE:FIBRE回收材料制造，这些材料由旧衣服和工厂废料制成，而不仅仅是回收的塑料瓶。

通过RE:FIBRE计划，PUMA致力于通过长期的回收解决方案来应对纺织废料挑战。这项技术还希望能够使时尚行业服装回收聚酯纤维的主要来源多样化，从而减少对透明塑料瓶的依赖。

RE:FIBRE工艺可以使用任何聚酯材料——从工厂边角料、有缺陷的商品到旧衣服，这样就可以回收任何颜色的纺织品来制造任何理想颜色的新衣服。

RE:FIBRE的四步工艺流程如下：

收集和分类：收集纺织废料和其他以前浪费的材料并分类。

粉碎和混合：将收集到的材料粉碎并混合到最细粒度。

溶解、过滤和聚合：将粉碎的聚酯纤维熔化，并通过化学回收工艺去除之前的染料。

熔融、纺纱、编织和缝制：熔融使新生产的聚合物可用于纺纱和缝制成型，以制造完好如新的RE:FIBRE织物，它们未来可以反复回收。

如今，管理废物已成为一种必要，这就是为什么PUMA正加大对资源节约型制造工艺的投资，以减少纺织废物。

PUMA首席采购官Anne-Laure Descours表示：“我们的愿望是使100%的产品聚酯纤维来自纺织废料。堆积在垃圾填埋场的纺织废料是一种环境风险。重新思考我们的生产方式，朝着更循环的商业模式发展，是我们可持续发展战略的主要优先事项之一。”

为了让想要了解更多的普通消费者更容易理解RE:FIBRE的技术工艺，PUMA利用电脑特效的叙事能力，带领观众了解整个RE:FIBRE工艺，一直到发挥作用的分子化学层面。点击此处观看视频。

该视频从品牌的持续承诺出发，确保PUMA的可持续发展倡议简化，让每个人都能参与其中。此前，PUMA进行的一项研究发现，71%的年轻人认为他们在环境问题上的声音没有被听到，他们希望看到品牌做出更多承诺(49%)，更好地传达他们的目标(40%)，以及更加透明(34%)。

作为改善沟通承诺的一部分，PUMA于2023年6月发布了RE:GEN REPORTS播客，让公司可持续发展报告中密集的信息更易于理解，并为Z世代受众量身定制。

PUMA在可持续发展方面的持续努力，使该品牌在Corporate Knight全球百强可持续发展企业指数中的排名从第77位提高到第47位，而且这还不是旅程的终点。您可以在foreverbetter.com上进一步了解PUMA的可持续发展目标和RE:FIBRE技术。

*不包括当地为费内巴切足球俱乐部、顿涅茨克矿工足球俱乐部生产的球迷版球衣和当地采购的装备。

致编辑：

纺织废料的危害：

每周大约有1500万件二手服装进入加纳

抵达加纳的服装中有40%被归类为垃圾，最终被倾倒到垃圾填埋场，每天大约100吨

加纳的垃圾填埋场对环境和农业造成严重破坏。（链接）

PUMA的雄心：

关于PUMA

PUMA是世界领先的运动品牌之一，致力于鞋类、服装和配饰的设计、开发、销售和营销。75年来，PUMA为全球竞技速度最快的运动员创造疾速成绩产品，坚持不懈地推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫和赛车运动等类别的竞技和运动风格生活方式产品。PUMA与知名设计师和品牌合作，将运动影响力带入街头文化和时尚。PUMA Group拥有PUMA、Cobra Golf和stichd品牌，其产品销往120多个国家，在全球拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。