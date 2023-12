SANTIAGO, Chili--(BUSINESS WIRE)--Hithium, specialist in stationaire energieopslag, is lid geworden van de Chileense vereniging voor hernieuwbare energie ACERA. De fabrikant zette deze handtekening tijdens een evenement voor partners en branchegenoten in Santiago, waar vertegenwoordigers van Hithium het bedrijf ook introduceerden op de regionale markt en de nieuwste productinnovaties presenteerden.

"We zetten ons in om de industrie voor hernieuwbare energie in Chili te ondersteunen. Daarom is het voor ons belangrijk om ons aan te sluiten bij onze collega's in de schone energiesector en lid te worden van ACERA," zei Mizhi Zhang, Hithium Head of Global Business, tijdens het evenement.

