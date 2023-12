Fundo Saudita para o Desenvolvimento fornece empréstimo de desenvolvimento de US$ 100 milhões para o projeto hidrelétrico Rogun

SFD’s CEO, H.E. Sultan Al-Marshad and Tajik Finance Minister, H.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor commemorate $100 million development loan agreement. (Photo: AETOSWire)

SHAHRINAV, Tadjiquistão--(BUSINESS WIRE)--O diretor executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), Sua Excelência Sultão Al-Marshad, assinou um novo contrato de empréstimo de desenvolvimento com o Ministro das Finanças da República do Tajiquistão, Sua Excelência Kahhorzoda Fayziddin Sattor, por meio do qual o SFD contribuirá com US$ 100 milhões para financiar o projeto hidroelétrico Rogun, uma iniciativa histórica que aumentará a segurança energética, alimentar e hídrica e promoverá o desenvolvimento sustentável do país.

A assinatura contou com a presença do Embaixador do Reino da Arábia Saudita na República do Tajiquistão, Sua Excelência Waleed Al-Reshiadan, e o Embaixador do Tajiquistão na Arábia Saudita, Sua Excelência Akram Karimi, juntamente com outros dirigentes de ambos os lados.

O empréstimo de desenvolvimento do SFD contribuirá para um futuro alimentar e hídrico mais sustentável e equitativo no Tajiquistão, ao mesmo tempo que promove a transição energética e a resiliência climática do país.

O projeto visa contribuir para a segurança energética nacional e ajudará a promover o desenvolvimento sustentável na República do Tajiquistão, fornecendo eletricidade renovável para atender à demanda local e expandir a produção elétrica a nível nacional e regional, produzindo 3.600 MW de energia. O contrato de empréstimo também financiará a construção de uma barragem de 335 metros de altura, que aumentará a capacidade de irrigação e fortalecerá as atividades agrícolas em todo o país.

Além disso, o projeto aumentará a proteção contra inundações com a construção de quatro túneis hidráulicos de desvio e drenagem. Ele também fornecerá água limpa e potável às pessoas através da dessalinização e ajudará a promover o desenvolvimento socioeconômico por meio da geração de empregos diretos e indiretos.

É importante ressaltar que esse projeto também apoia a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, mais especificamente: ODS 2 - Fome zero, ODS 6 - Água limpa e saneamento, e ODS 7 - Energia limpa e acessível.

Na ocasião, o CEO do SFD, Sua Excelência Sultão Al-Marshad, disse: “a assinatura de hoje representa um marco importante em nossa jornada compartilhada rumo a um futuro mais sustentável. Com esse empréstimo de desenvolvimento histórico, o SFD não está apenas apoiando o futuro energético do Tajiquistão, mas também seu desenvolvimento sustentável e o bem-estar de seu povo. O projeto hidrelétrico Rogun é um farol de esperança em um futuro brilhante movido a energia limpa e renovável. Ele impulsionará o Tajiquistão no rumo da gestão ambiental e da prosperidade”.

