Moody's lanciert Moody's Research Assistant, ein GenAI-Tool für analytische Einblicke

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute die Einführung von Moody's Research Assistant bekannt, einem einzigartigen Such- und Analysetool, das auf generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) basiert. Das Produkt nutzt die umfangreichen proprietären Inhalte von Moody's und die neuesten Large-Language-Modelle (LLMs) und befähigt Kunden, neue Erkenntnisse aus der Breite und Tiefe von Moody's Credit Research, Daten und Analysen zu gewinnen.

Als erstes GenAI (Gen-KI)-gestütztes Research-Tool, das Finanzmarktteilnehmern kommerziell zur Verfügung steht, synthetisiert Moody's Research Assistant riesige Informationsmengen, damit Nutzer Kredit- oder Investitionsmöglichkeiten bewerten, Entwicklungen überwachen, Unternehmen vergleichen und analytische Workflows schnell und in großem Umfang verbessern können. Moody's Research Assistant basiert auf Moody's umfangreichen proprietären Inhalten in Kombination mit der neuesten GenAI-Technologie und ermöglicht es den Nutzern, rascher ganzheitliche Risikoanalysen zu erstellen.

„Finanzmarktteilnehmer benötigen für die erfolgreiche Bewältigung der komplexen Risikolandschaft von heute eine ressourcenintensive Analyse einer Vielzahl von Research-Ergebnissen und Daten aus einer Reihe von Risikobereichen“, so Cristina Pieretti, General Manager of Digital Insights bei Moody's Analytics. „Mit Moody's Research Assistant können Analysen, die früher Stunden dauerten, nun in wenigen Minuten durchgeführt werden, wodurch mehr Zeit für strategische Entscheidungen zur Verfügung steht.“

Anwender, die an einer Pilotphase von Moody's Research Assistant teilgenommen haben, berichteten über Produktivitäts- und Effektivitätssteigerungen. Ausgehend von den während der Pilotphase beobachteten Metriken konnten die Anwender durch den Einsatz von Moody's Research Assistant bis zu 80 % der Zeit für die Datenerfassung und bis zu 50 % der Zeit für die Analyse einsparen. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass der Moody's Research Assistant den Nutzern bis zu 27 % ihrer Zeit für die Erledigung der üblichen Aufgaben und Funktionen eines Finanzanalysten abnehmen könnte.

Moody's Research Assistant ist als Add-on zu CreditView, dem Flaggschiff von Moody's Rating- und Research-Lösung, erhältlich. Durch die Nutzung von Microsofts Azure OpenAI Service sowie einer hochentwickelten Sprachverarbeitungstechnologie ergänzt der Moody's Research Assistant das bestehende Information Retrieval System von CreditView und identifiziert effektiv relevante Unternehmen, Branchen und geografische Regionen in Textinhalten.

Moody's Research Assistant umfasst die jüngsten Ratingaktivitäten, Kreditbewertungen sowie Research-Berichte von Moody's Investors Service, die den Nutzern Antworten in Echtzeit liefern. Letztendlich wird der Moody's Research Assistant ausgeweitet, um noch mehr Daten und Inhalte von Moody's aus allen Risikobereichen wie Kredit, Klima, Cyber, Compliance, Lieferkette und mehr zu nutzen.

Die Einführung des Moody's Research Assistant bildet das jüngste Kapitel in der Integration von KI in die Produkte, Lösungen und Prozesse von Moody's, die Entscheidungsträger befähigen, Risiken zu entschlüsseln und Chancen zu nutzen. Der kontinuierliche Innovationsansatz von Moody's basiert auf drei Hauptprinzipien: Entwicklung mit Dringlichkeit, Stärkung der Mitarbeitenden und Priorisierung der Auswirkungen auf die Kunden.

Weitere Informationen über den Moody's Research Assistant finden Sie unter https://www.moodys.com/researchassistant

Weitere Informationen über Moody's Ansatz zu GenAI finden Sie unter https://www.moodys.com/innovation/ai-principles.html

ÜBER MOODY’S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für die integrierte Risikobewertung, das Unternehmen und Einrichtungen befähigt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, Analyselösungen und Erkenntnisse von Moody's unterstützen Entscheidungsträger bei der Erkennung von Chancen und der Bewältigung von Risiken, die sich aus Geschäften mit anderen ergeben. Wir sind davon überzeugt, dass größere Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein angemessener Zugriff auf Informationen die Tür zu gemeinsamem Fortschritt öffnen. Mit rund 15.000 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern verbindet Moody's internationale Präsenz mit lokaler Expertise und über einem Jahrhundert Erfahrung auf den Finanzmärkten. Erfahren Sie mehr unter moodys.com/about.

