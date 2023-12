Taulia élargit son réseau de bailleurs de fonds en y incluant Bank of China et BNP Paribas

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Taulia, un important fournisseur de solutions de gestion des fonds de roulement, a annoncé aujourd’hui avoir ajouté la succursale londonienne de Bank of China et BNP Paribas à son réseau mondial multi-financeurs.

L’arrivée de ces deux grandes banques mondiales – dernier développement du réseau déjà important et croissant de bailleurs de fonds à la disposition des clients mondiaux de Taulia – va permettre aux entreprises d’accéder à un pool de financement encore plus large et plus diversifié qui leur offrira un plus grand choix, davantage de liquidité et une plus grande disponibilité de capitaux.

Les modèles multi-financeurs des programmes de financement de la chaîne d’approvisionnement sont conçus pour assurer la résilience grâce à la diversification et à un large pool de financement pour différentes devises, zones géographiques, tailles de clients et différents profils de crédit. Soutenus par une technologie adéquate, ils permettent également aux entreprises de se protéger contre le risque de liquidité, notamment en période d’incertitude économique.

Cédric Bru, PDG de Taulia, déclare : « L’ajout de Bank of China et de BNP Paribas au réseau multi-financeurs de Taulia est une remarquable réussite et nous sommes ravis de travailler avec ces deux banques. Ces accords marquent une étape importante dans la réalisation de la mission de Taulia, à savoir permettre aux entreprises de libérer les liquidités bloquées dans les chaînes d’approvisionnement, de les aider à se développer et à s’adapter à des conditions de marché en constante évolution. »

Xun Liu, directeur du département Transaction Banking, Bank of China Ltd, London Branch, déclare : « Ce partenariat est une étape importante sur la voie de l’amélioration progressive des solutions de financement de la chaîne d’approvisionnement offertes par la succursale de Londres de Bank of China. En nous associant à Taulia, nous nous positionnons en tant que leader en termes d’offre de solutions modernes et efficaces qui aident les entreprises et facilitent la croissance du commerce. Nous sommes convaincus que l’expertise technologique de Taulia en matière de financement des chaînes d’approvisionnement, combinée aux vastes ressources et aux pratiques de notre banque, aidera les entreprises à gérer plus efficacement leur trésorerie. »

Bruno Lechevalier, directeur Working Capital EMEA, BNP Paribas, déclare : « Grâce à sa solution entièrement intégrée par SAP, Taulia apporte une forte valeur ajoutée aux entreprises en les accompagnant dans l’optimisation de leurs fonds de roulement et la sécurisation de leur réseau de chaîne d’approvisionnement. Pour servir au mieux nos clients communs, nous sommes ravis d’annoncer que nous faisons désormais partie du réseau de bailleurs de fonds de Taulia en proposant diverses solutions de fonds de roulement. »

À propos de Taulia

Taulia est un fournisseur fintech de solutions de gestion des fonds de roulement basé à San Francisco, en Californie. Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur représentée par leurs dettes, leurs créances et leurs stocks. La plateforme et le réseau de Taulia, qui comptent plus de 3 millions d’entreprises, permettent aux clients de mettre en œuvre leurs stratégies de fonds de roulement, de soutenir leurs fournisseurs grâce à des paiements anticipés et de contribuer à la construction de chaînes d’approvisionnement durables. Taulia traite plus de 500 milliards USD chaque année et jouit de la confiance des plus grandes entreprises mondiales, notamment Airbus, AstraZeneca et Nissan. En mars 2022, Taulia a rejoint SAP. Pour plus d’informations, visiter le site internet :www.taulia.com.

À propos de Bank of China Ltd London Branch

Fondée en 1929, la succursale de Londres de Bank of China Ltd a été le tout premier établissement financier chinois à s’implanter dans les centres financiers mondiaux. Son histoire au Royaume-Uni illustre parfaitement le parcours à l’international du secteur moderne des services financiers chinois.

Depuis 94 ans, la Bank of China London Branch se développe sans cesse au Royaume-Uni. Elle est devenue la banque préférée des clients chinois qui investissent à l’étranger et des clients locaux britanniques désireux d’établir des relations avec la Chine grâce à ses succursales dans la City de Londres, dans le Chinatown de Londres, à Manchester, Birmingham et Glasgow, et elle est en passe de devenir l’une des principales banques étrangères sur le marché européen. La Bank of China London Branch continuera d’agir en tant que membre actif et influent au sein de la communauté locale et à servir de lien privilégié pour les relations sino-britanniques.

La Bank of China est un leader mondial du financement du commerce. Elle doit sa puissance à de multiples facteurs : taille importante de ses actifs, vaste réseau mondial, très forte couverture asiatique, appétit modéré pour le risque, bilan très solide, grandes compétences de ses experts en produits, vaste éventail de clients, tarifs très compétitifs, délais de traitement rapides et offre diversifiée de produits commerciaux.

En tant que banque chinoise la plus mondialisée, Bank of China dispose d’un réseau mondial de services solidement établi au travers d’établissements implantés dans 62 pays et régions. La banque, qui a mis en place une plateforme de services intégrée proposant une gamme complète de services financiers, fournit un soutien financier à environ un quart des entreprises chinoises de commerce international.

À propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur clé du secteur bancaire international. Présente dans 65 pays, elle compte près de 185 000 employés, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe occupe des positions clés dans ses trois principaux domaines d’activité : Commercial, Personal Banking & Services pour les services bancaires commerciaux et personnels du Groupe, en plus de plusieurs entreprises spécialisées dont BNP Paribas Personal Finance et Arval BNP Paribas ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, de placement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking centrée sur les entreprises et les institutions. Fort de son modèle diversifié et intégré, le Groupe aide tous ses clients (particuliers, collectivités, entrepreneurs, PME, entreprises et institutions) à réaliser leurs projets grâce à des solutions de financement, d’investissement, d’épargne et d’assurance de protection. En Europe, BNP Paribas dispose de quatre marchés domestiques : Belgique, France, Italie et Luxembourg. Le Groupe déploie son modèle intégré de banque commerciale et personnelle dans plusieurs pays méditerranéens, en Turquie et en Europe de l’Est. Acteur clé du secteur bancaire international, le Groupe dispose de plateformes et de secteurs d’activité de premier plan en Europe, d’une forte présence sur le continent américain et d’activités solides et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas a mis en œuvre une approche intégrant la responsabilité sociale de l’entreprise dans toutes ses activités, ce qui lui permet ainsi de contribuer à la réalisation d’un avenir durable tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.