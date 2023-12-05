Taulia将中国银行和法国巴黎银行纳入其出资方网络

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的营运资本管理解决方案提供商Taulia今天宣布，已将中国银行伦敦分行和法国巴黎银行(BNP Paribas)纳入其全球多出资方网络。

Taulia面向全球客户建立了一个庞大且不断增长的出资方网络，随着两家重量级全球银行的加入，企业将能够利用更加广泛和多元化的资金池，并拥有更多选择、流动性和可用资金。

供应链金融项目中的多出资方模式旨在通过更广泛的多元化资金池（包括不同的货币、地域、客户规模和信用状况），为企业提供更灵活的融资。这种模式与适当的技术相结合，还可帮助企业对冲流动性风险，尤其是在经济不确定时期。

Taulia首席执行官Cedric Bru评论道：“将中国银行和法国巴黎银行纳入Taulia多投资方网络是一项巨大的成就，我们很高兴与这两家银行合作。合作协议的签署标志着我们向前迈出了重要一步，有助于实现Taulia的使命，即帮助企业释放困在供应链中的流动性，助力企业成长并应对不断变化的市场环境。”

中国银行伦敦分行交易银行部负责人Xun Liu评论道：“此次合作是中国银行伦敦分行为加强供应链金融解决方案而采取的重要前进举措。与Taulia的合作将进一步巩固我们作为现代高效解决方案领导者的地位，这些解决方案将促进企业的发展和贸易增长。Taulia在技术和供应链融资安排方面的专业知识与我行广泛的资源和实践相结合，必将能够助力企业更有效地管理其现金流。”

法国巴黎银行欧洲、中东和非洲营运资本主管Bruno Lechevalier评论道：“Taulia提供与SAP完全集成的解决方案，为企业带来了众多附加价值，支持企业优化营运资本，并将供应链网络证券化。秉持‘以最佳方式为双方的共同客户服务’的框架原则，我们很高兴地宣布，我行已加入Taulia出资方网络，并将提供各种营运资本解决方案。”

关于Taulia

Taulia是一家金融科技营运资本管理解决方案提供商，总部位于加州旧金山。Taulia帮助企业获得与其应付款项、应收款项和存货相关的价值。Taulia的平台以及由超过300万家企业组成的网络帮助客户执行营运资本策略，帮助客户供应商收到提前付款，并推动建设可持续的供应链。Taulia每年处理的资金超过5000亿美元，受到包括Airbus、AstraZeneca和Nissan在内的全球顶级规模企业的信任。2022年3月，Taulia成为SAP旗下公司。如需了解更多信息，请访问www.taulia.com。

关于中国银行伦敦分行

中国银行伦敦分行成立于1929年，是中国首家在全球金融中心设立的海外金融分支机构。伦敦分行在英国的发展历史充分代表了中国现代金融服务业的国际化历程。

过去94年以来，中国银行伦敦分行在英国稳步发展，已成为中国“出海”客户和寻求与中国建立关系的英国本土客户的首选银行，并在英国的伦敦金融城、伦敦唐人街、曼彻斯特、伯明翰和格拉斯哥开设了分支机构。伦敦分行在英国的中资金融机构中处于领先地位，正在发展成为欧洲市场上的主流外资银行之一。中国银行伦敦分行将继续在当地发挥积极、有影响力的作用，努力成为中英关系的金桥。

中国银行是全球贸易融资业务的领导者。我们出色的业务能力源自于我行庞大的资产规模、广泛的全球网络、对亚洲地区的全面覆盖、良好的风险偏好、稳健的财务表现、产品专家能力、丰富的客户群体、极具竞争力的定价、通过快速处理实现的更短周转时间，以及多样化的贸易产品。

作为中国全球化程度最高的银行，中国银行拥有完善的全球服务网络，在62个国家和地区设有分支机构。中国银行建立了综合服务平台，可提供全面的金融服务。中国银行为中国国内约四分之一的国际贸易企业提供资金支持。

关于法国巴黎银行

法国巴黎银行是欧盟的一家领先银行及国际银行业务的重要参与者，在65个国家/地区开展业务，拥有近18.5万名员工，其中欧洲地区员工数量超过14.5万人。该集团在其三大业务领域均具有重要地位：商业、个人银行及服务（为集团的商业和个人银行业务以及包括法国巴黎银行个人理财和Arval在内的多项专业业务提供服务）；投资及保障服务（提供储蓄、投资及保障解决方案）；以及企业和机构银行业务（专注于企业和机构客户）。凭借强大的多元化和综合模式，该集团通过涵盖融资、投资、储蓄和保障保险的解决方案，帮助所有客户（个人、社区协会、企业家、中小企业、企业和机构客户）实现其项目目标。法国巴黎银行在欧洲有四个主要运营国家：比利时、法国、意大利和卢森堡。集团正在多个地中海国家、土耳其和东欧推出综合商业和个人银行业务模式。作为国际银行业务的重要参与者，该集团在欧洲拥有领先的平台和业务线，其美洲业务表现强劲，亚太地区业务稳固且蒸蒸日上。法国巴黎银行在其所有活动中贯彻企业社会责任方法，在帮助建设可持续未来的同时，确保集团的业绩和稳定。

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