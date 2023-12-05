电池制造商Hithium加入智利可再生能源协会

智利圣地亚哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 固定电池制造商Hithium现已成为智利可再生能源协会（ACERA）的成员。双方在一场于圣地亚哥专为合作伙伴和行业同仁举办的活动上签署了协议，Hithium的代表将公司介绍给该地区市场，并展示了其最新的产品创新。

Hithium全球业务主管Mizhi Zhang在活动上表示：“我们致力于支持智利的可再生能源产业，这也是我们携手智利清洁能源行业同仁，成为ACERA成员的重要原因。随着可再生能源发电量的增长，储能在推动电网稳定向清洁能源转型方面发挥着关键作用。非常感谢所有行业同仁和合作伙伴今晚与我们共襄盛举，探讨如何共建智利的能源储存。”

ACERA成立于2003年，是一家非营利性行业协会，致力于将可再生能源市场的利益相关者联系起来，并促进智利向清洁能源过渡并提高能源效率。

继今年早些时候在全球储能市场首次亮相后，Hithium推出了首个5兆瓦时集装箱系统“∞ Block”，Hithium全球应用工程总监Neil Bradshaw在公司活动上详细介绍了该系统。

Bradshaw表示：“该系统实现了能量密度的飞跃，并简化了安装。利用双通道模块技术，Hithium设计的模块仅从一侧便能插入，因此后续维护仅在一侧便可进行。这意味着集装箱不仅能够并排，还可背靠背放置，从而使项目所需表面积减少达20%。同样，整个布线都能从集装箱侧面而非下方排出，安装人员因此可大幅节省地基成本。”

Hithium的“Hi Society”活动在圣地亚哥W酒店举行，有约70家地区可再生能源界成员企业到场。

关于Hithium

HiTHIUM成立于2019年，是一家为公用事业规模以及商业和工业应用提供优质固定式储能产品的领先制造商。HiTHIUM拥有四个研发中心和多个智能生产设施，其创新成果包括对锂离子电池进行的突破性安全改进以及生命周期的延长。Hithium创始人和高级管理人员在该领域积累了数十年的经验，利用其在BESS领域的专业优势，为合作伙伴和客户提供独一无二的先进储能技术。公司总部位于中国厦门，并在深圳、重庆、慕尼黑、迪拜和加州设有产品、研发或销售分支机构。迄今为止，HiTHIUM已交付了11 GWh的电池容量。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。