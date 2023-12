Taulia adiciona o Banco da China e o BNP Paribas à sua rede de financiadores

SAN FRANCISCO (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Taulia, fornecedora líder de soluções em gestão de capital de giro, anunciou hoje que adicionou a filial do Banco da China em Londres (Inglaterra) e o BNP Paribas à sua rede mundial de financiadores.

A inclusão de dois grandes bancos internacionais é a mais recente em uma rede já grande e cada vez maior de financiadores disponíveis para os clientes da Taulia no mundo inteiro, permitindo às empresas ter acesso a um fundo de financiamento cada vez mais amplo e diversificado, com maior escolha, liquidez e disponibilidade de capital.

O modelo de vários financiadores nos programas de financiamento da cadeia de suprimento foi criado para proporcionar resiliência a partir da diversificação e de um conjunto mais amplo de financiamento para diferentes moedas, geografias, tamanhos de clientes e perfis de crédito. Combinado com a tecnologia certa, ele também permite que as empresas se protejam contra o risco de liquidez, principalmente durante períodos de incerteza econômica.

Cedric Bru, CEO da Taulia, comentou: “Incluir o Banco da China e o BNP Paribas na rede de financiadores da Taulia é um feito enorme e estamos muito felizes de poder trabalhar com eles. Esses acordos marcam um passo significativo no cumprimento da missão da Taulia de permitir que as empresas desbloqueiem a liquidez presa nas cadeias de suprimento, ajudando-as a crescer e transitar nas condições de mercado em constante mudança”.

Xun Liu, chefe do departamento de Transações Bancárias da filial do Banco da China Limited em Londres, comentou: “Esta parceria com a Taulia é um passo importante e inovador para melhorar as soluções de financiamento da cadeia de suprimento na filial de Londres do Banco da China. Ela nos posiciona como líderes na oferta de soluções modernas e eficientes que facilitarão as empresas e o crescimento do comércio. A experiência da Taulia em tecnologia e acordos de financiamento da cadeia de suprimento, combinada com os amplos recursos e práticas do banco, sem dúvida ajudará as empresas a administrar seu fluxo de caixa de forma mais eficaz”.

Bruno Lechevalier, chefe de Capital de Giro do BNP Paribas na EMEA, comentou: “A partir da sua solução totalmente integrada com SAP, a Taulia oferece um grande valor agregado às empresas, apoiando-as na otimização de seu capital de giro e na securitização de sua rede de cadeia de suprimento. Buscando servir da melhor forma nossos clientes comuns, temos o prazer de anunciar que agora fazemos parte da rede de financiadores da Taulia, disponibilizando várias soluções de capital de giro.

Sobre a Taulia

A Taulia é uma fintech fornecedora de soluções em gestão de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia (EUA). A Taulia ajuda as empresas a acessar o valor vinculado a suas contas a pagar, contas a receber e inventário. A plataforma e a rede da Taulia de mais de 3 milhões de empresas permitem que os clientes executem suas estratégias de capital de giro, apoiem seus fornecedores com pagamentos antecipados e contribuam para a criação de cadeias de suprimento sustentáveis. A Taulia processa mais de US$ 500 bilhões por ano e conta com a confiança das maiores empresas do mundo, incluindo Airbus, AstraZeneca e Nissan. Em março de 2022, a Taulia passou a fazer parte da SAP. Para mais informações, acesse www.taulia.com.

Sobre a filial do Banco da China Limited em Londres

Fundada em 1929, a filial de Londres (Inglaterra) do Banco da China Limited é a primeira instituição financeira chinesa no exterior em centros financeiros globais. Sua história no Reino Unido ilustra perfeitamente a jornada internacional da moderna indústria de serviços financeiros da China.

Nos últimos 94 anos, a filial do Banco da China em Londres se expandiu continuamente no Reino Unido e se tornou a primeira escolha tanto para clientes chineses que viajam ao exterior como para clientes locais do Reino Unido que procuram estabelecer relações com a China por meio das filiais na cidade de Londres, Londres Chinatown, Manchester, Birmingham e Glasgow. Além de assumir um papel de liderança entre as instituições financeiras chinesas com sede no Reino Unido, está se convertendo em um dos principais bancos estrangeiros no mercado europeu. A filial de Londres do Banco da China continuará sendo um membro ativo e influente na comunidade local, bem como como uma ponte dourada nas relações entre China e Reino Unido.

O Banco da China é líder em negócios de financiamento comercial no mundo todo. Nossa capacidade se deve ao grande tamanho dos ativos do banco, ampla rede mundial, cobertura muito sólida na Ásia, apetite de risco decente, balanço patrimonial muito forte, capacidades especializadas em produtos, ampla base de clientes, preços muito competitivos, tempo de processamento rápido e uma oferta diversificada de produtos comerciais.

Sendo o banco mais globalizado da China, o Banco da China possui uma rede de serviços internacional bem estabelecida com instituições em 62 países e regiões. Ele possui uma plataforma de serviços integrada com uma série de serviços financeiros. Além disso, o banco fornece apoio financeiro a cerca de um quarto das empresas de comércio internacional na China.

Sobre o BNP Paribas

O BNP Paribas é o banco líder da União Europeia e protagonista no setor bancário internacional. Ele opera em 65 países e conta com cerca de 185 mil profissionais, sendo mais de 145 mil na Europa. O Grupo ocupa posições-chave nas suas três principais áreas de atividade: Banco Comercial, Pessoal e Serviços para o banco comercial e pessoal do Grupo e vários negócios especializados, incluindo o BNP Paribas Personal Finance e Arval; Serviços de Investimento e Proteção para soluções de poupança, investimento e proteção; e Banco Corporativo e Institucional, focado em clientes corporativos e institucionais. Com base no seu modelo robusto, diversificado e integrado, o Grupo ajuda todos seus clientes (particulares, associações comunitárias, empresários, PME, empresas e clientes institucionais) a concretizar seus projetos por meio de soluções que abrangem financiamento, investimento, poupança e seguros de proteção. Na Europa, o BNP Paribas possui quatro mercados nacionais: Bélgica, França, Itália e Luxemburgo. O Grupo está implementando seu modelo de banco comercial e pessoal integrado em vários países do Mediterrâneo, na Turquia e no Leste Europeu. Como protagonista no sistema bancário internacional, o Grupo possui plataformas e linhas de negócio líderes na Europa, uma forte presença nas Américas, bem como um negócio sólido e de rápido crescimento na Ásia-Pacífico. O BNP Paribas aplicou uma abordagem de Responsabilidade social corporativa em todas suas atividades, o que lhe permite contribuir para a construção de um futuro sustentável, garantindo ao mesmo tempo o desempenho e a estabilidade do Grupo.

